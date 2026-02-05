Offerta lampo sullo speaker bluetooth EPICBOOM, ora al 47% di sconto

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Sconto 47% su EPICBOOM: audio 360°, bassi potenti, IP67 e fino a 17 ore. Scopri la promo e perché è ideale per feste e avventure.

Offerta da prendere al volo per chi cerca uno speaker portatile potente e pronto a tutto: il Ultimate Ears EPICBOOM oggi è proposto con uno sconto del 47%, scendendo a 209,99€. Qui trovi il link diretto all’offerta. In poche parole, è pensato per offrire un suono di qualità che rimane godibile a lungo, con voci coinvolgenti e una resa complessivamente equilibrata, senza stancare l’ascolto.

Nonostante la vocazione alla potenza, resta abbastanza pratico da portare con sé e mette al centro l’esperienza d’uso: audio a 360 gradi, bassi ottimali e una gestione smart del suono grazie all’EQ adattivo. Per gli esterni, la modalità Outdoor Boost valorizza la scena sonora. In più, la scocca è certificata IP67, quindi impermeabile e capace di galleggiare.

La batteria garantisce fino a 17 ore, così da coprire intere giornate di musica. Se cerchi uno speaker robusto per feste, grigliate o weekend fuori porta, EPICBOOM è una scelta da considerare seriamente.

Ultimate Ears EPICBOOM: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo dell’Ultimate Ears EPICBOOM scende a 209,99€ grazie a un taglio del 47%. Tradotto, significa un risparmio di circa 186 euro rispetto al prezzo pieno. Un’occasione concreta per portarsi a casa uno speaker di fascia premium con potenza e versatilità da festa.

L’offerta è attiva direttamente su Amazon: approfittane finché disponibile, perché sconti di questa entità tendono a durare poco. Puoi verificare disponibilità e dettagli cliccando sul link all’inizio dell’articolo.

Ultimate Ears EPICBOOM: le caratteristiche tecniche

EPICBOOM punta su un audio a 360° con bassi potenti e un woofer capace di spingere fino a 94 dB. L’EQ adattivo calibra automaticamente la resa in base all’ambiente, mentre la modalità Outdoor Boost ottimizza l’ascolto all’aperto. Dall’app BOOM puoi personalizzare l’EQ o selezionare preset come Relax, Podcast o Gaming.

La batteria raggiunge 17 ore di riproduzione continua, ideale per eventi e giornate in movimento. La certificazione IP67 garantisce resistenza a polvere e immersione (fino a 1 m per 30 minuti) e, soprattutto, lo speaker galleggia: perfetto per spiaggia e piscina.

Grazie alla funzione PartyUp nell’app, puoi abbinarlo ad altri modelli UE (BOOM, MEGABOOM, HYPERBOOM) per un suono di livello superiore. La portata Bluetooth arriva fino a 55 m, con controlli via app e tocco, e compatibilità con smartphone, tablet e laptop.

Completano il quadro la tracolla in dotazione per il trasporto, dimensioni pari a 11,9 x 16,2 x 24,1 cm e un peso di 1979 g, per una costruzione solida e pronta a ogni situazione.

