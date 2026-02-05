Libero
OFFERTE

Offerta lampo sullo speaker bluetooth EPICBOOM, ora al 47% di sconto

Sconto 47% su EPICBOOM: audio 360°, bassi potenti, IP67 e fino a 17 ore. Scopri la promo e perché è ideale per feste e avventure.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Offerta lampo sullo speaker bluetooth EPICBOOM, ora al 47% di sconto Amazon

Offerta da prendere al volo per chi cerca uno speaker portatile potente e pronto a tutto: il Ultimate Ears EPICBOOM oggi è proposto con uno sconto del 47%, scendendo a 209,99€. Qui trovi il link diretto all’offerta. In poche parole, è pensato per offrire un suono di qualità che rimane godibile a lungo, con voci coinvolgenti e una resa complessivamente equilibrata, senza stancare l’ascolto.

Nonostante la vocazione alla potenza, resta abbastanza pratico da portare con sé e mette al centro l’esperienza d’uso: audio a 360 gradi, bassi ottimali e una gestione smart del suono grazie all’EQ adattivo. Per gli esterni, la modalità Outdoor Boost valorizza la scena sonora. In più, la scocca è certificata IP67, quindi impermeabile e capace di galleggiare.

La batteria garantisce fino a 17 ore, così da coprire intere giornate di musica. Se cerchi uno speaker robusto per feste, grigliate o weekend fuori porta, EPICBOOM è una scelta da considerare seriamente.

Ultimate Ears EPICBOOM

Ultimate Ears EPICBOOM

209,99 €399,00 € -189,01 € (47%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Ultimate Ears EPICBOOM: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo dell’Ultimate Ears EPICBOOM scende a 209,99€ grazie a un taglio del 47%. Tradotto, significa un risparmio di circa 186 euro rispetto al prezzo pieno. Un’occasione concreta per portarsi a casa uno speaker di fascia premium con potenza e versatilità da festa.

L’offerta è attiva direttamente su Amazon: approfittane finché disponibile, perché sconti di questa entità tendono a durare poco. Puoi verificare disponibilità e dettagli cliccando sul link all’inizio dell’articolo.

Ultimate Ears EPICBOOM

Ultimate Ears EPICBOOM

209,99 €399,00 € -189,01 € (47%)

Ultimate Ears EPICBOOM: le caratteristiche tecniche

EPICBOOM punta su un audio a 360° con bassi potenti e un woofer capace di spingere fino a 94 dB. L’EQ adattivo calibra automaticamente la resa in base all’ambiente, mentre la modalità Outdoor Boost ottimizza l’ascolto all’aperto. Dall’app BOOM puoi personalizzare l’EQ o selezionare preset come Relax, Podcast o Gaming.

La batteria raggiunge 17 ore di riproduzione continua, ideale per eventi e giornate in movimento. La certificazione IP67 garantisce resistenza a polvere e immersione (fino a 1 m per 30 minuti) e, soprattutto, lo speaker galleggia: perfetto per spiaggia e piscina.

Grazie alla funzione PartyUp nell’app, puoi abbinarlo ad altri modelli UE (BOOM, MEGABOOM, HYPERBOOM) per un suono di livello superiore. La portata Bluetooth arriva fino a 55 m, con controlli via app e tocco, e compatibilità con smartphone, tablet e laptop.

Completano il quadro la tracolla in dotazione per il trasporto, dimensioni pari a 11,9 x 16,2 x 24,1 cm e un peso di 1979 g, per una costruzione solida e pronta a ogni situazione.

Ultimate Ears EPICBOOM

Ultimate Ears EPICBOOM

209,99 €399,00 € -189,01 € (47%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963