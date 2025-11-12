Libero
OFFERTE

Offerta da prendere al volo sul tablet top di gamma della Blackview

Tablet 10'' con Android, 12 GB RAM espandibili, 128 GB, Widevine L1, 7700 mAh, 4G dual SIM e Wi‑Fi 5G: offerta attiva su Amazon.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Offerta da prendere al volo sul tablet top di gamma della Blackview Amazon

L’offerta Amazon sul Blackview Tab 60 Pro è l’occasione giusta se cerchi un tablet affidabile per intrattenimento e quotidiano, con un ottimo equilibrio tra prestazioni e prezzo. Dalle impressioni generali emerge un dispositivo che punta sulla praticità: utilizzo fluido nelle attività di tutti i giorni, schermo convincente per contenuti multimediali, autonomia generosa e una dotazione che facilita sia lo svago sia la produttività leggera. Per scoprire i dettagli dell’offerta, visita il link diretto su Amazon.

Senza addentrarsi in tecnicismi, il profilo che colpisce è la versatilità: il tablet si comporta bene con streaming, app social e navigazione, e si presta a sessioni di lavoro snelle grazie alla modalità tipo PC e alla reattività del sistema. In mobilità, la connettività cellulare rende l’esperienza più libera, mentre l’audio e lo schermo completano un pacchetto appagante per film, serie e video.

Blackview Tab 60 Pro

Blackview Tab 60 Pro

399,99 €

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Blackview Tab 60 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Blackview Tab 60 Pro è in offerta su Amazon a 399,99€. Un prezzo che rende interessante un 10 pollici pensato per intrattenimento e produttività leggera, con attenzione allo streaming, alla connettività e alla facilità d’uso. Se vuoi approfittarne, puoi procedere all’acquisto direttamente dalla pagina prodotto.

Questa proposta punta su un mix di dotazioni completo per la sua fascia: ampia memoria, connessione cellulare, audio stereo e funzioni smart del sistema operativo. Una soluzione adatta a chi desidera un device tuttofare per casa, studio e lavoro in mobilità.

Blackview Tab 60 Pro

Blackview Tab 60 Pro

399,99 €

Blackview Tab 60 Pro: le caratteristiche tecniche

Il tablet adotta un display IPS da 10,1 pollici con risoluzione 800×1280 e formato 16:10, ideale per navigazione e contenuti. La presenza di Widevine L1 permette di vedere film e serie in 1080p sulle app compatibili, mentre i due altoparlanti offrono un audio più immersivo per lo streaming.

Sotto la scocca c’è l’Unisoc T606 octa‑core affiancato da 12 GB di RAM (4+8 estesi) e 128 GB di archiviazione, espandibili fino a 2 TB via microSD: un set adatto a multitasking, giochi leggeri e riproduzione multimediale. La batteria da 7700 mAh assicura una lunga autonomia (fino a 432 ore in standby).

Sul fronte connettività trovi Dual 4G SIM, Wi‑Fi a doppia banda (2,4/5 GHz) indicato dal produttore come "5G WiFi", e Bluetooth 5.0. Non mancano GPS, Face ID, modalità PC e servizi GMS per la massima compatibilità con le app. Il comparto fotografico comprende una camera frontale da 5 MP per videochiamate e una posteriore da 8 MP per scatti e documenti.

Il software è basato su Android e integra funzioni smart e modalità pensate per l’uso prolungato, come la protezione occhi. A completare il quadro, il brand segnala una garanzia di due anni.

Blackview Tab 60 Pro

Blackview Tab 60 Pro

399,99 €

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

ENEL

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963