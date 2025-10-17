Offerta da prendere al volo su questo smartphone super resistente con batteria a lunga durata

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Batteria 11800mAh, Android 15, IP68/IP69K e visione notturna: il rugged DOOGEE Blade 20 Pro oggi è in offerta con sconto del 25% su Amazon.

Cerchi uno smartphone rugged capace di affrontare senza timori cadute, urti e condizioni difficili? Su Amazon il DOOGEE Blade 20 Pro è oggi in offerta con uno sconto del 25%. È un dispositivo che punta sulla solidità, su un’autonomia che accompagna per tutta la giornata e su prestazioni fluide grazie alla piattaforma octa‑core e all’ampia memoria. Le fotocamere regalano scatti nitidi e convincono anche in ambienti bui grazie alla visione notturna, mentre lo sblocco con impronta digitale e Face ID assicura praticità e sicurezza.

In più, l’esperienza multimediale è valorizzata da un audio corposo e da uno schermo fluido, ideale per scorrere contenuti e app. È una soluzione completa per chi vuole affidabilità, autonomia e funzioni avanzate a un prezzo accessibile.

DOOGEE Blade 20 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il DOOGEE Blade 20 Pro è proposto su Amazon a 179,98€ con uno sconto del 25%. Considerando la riduzione applicata, il risparmio è di circa 60 euro rispetto al prezzo di listino, un taglio che rende l’acquisto particolarmente conveniente per chi cerca un rugged affidabile senza sforare il budget. Approfittare ora della promozione permette di portare a casa un telefono resistente e completo di funzionalità moderne a un prezzo molto competitivo.

DOOGEE Blade 20 Pro: le caratteristiche tecniche

Questo rugged phone unisce robustezza certificata IP68/IP69K e standard MIL‑STD‑810H a un hardware generoso: 24GB di RAM (6GB fisici + 18GB virtuali) e 256GB di archiviazione espandibile fino a 2TB. Il cuore è un Octa‑Core UNISOC T7200 ottimizzato per multitasking e gaming, con Android 15 a offrire un’esperienza moderna, personalizzabile e attenta alla privacy.

L’autonomia è uno dei punti forti: la batteria da 11800mAh garantisce ore di utilizzo intenso, supporta ricarica rapida 18W via USB‑C e funzione OTG per alimentare altri dispositivi all’occorrenza. Per la sicurezza e la comodità sono presenti impronta digitale laterale e riconoscimento facciale.

Il display IPS HD+ da 6,6" (720×1612) con refresh rate a 90Hz e 380 nit offre scorrimento fluido e colori vividi. Il comparto fotografico include una principale da 50MP, una camera da 20MP per la visione notturna e una frontale da 8MP. Completano la dotazione NFC con supporto Google Pay, GPS/GLONASS/Beidou/Galileo e triplo slot con doppia SIM, per un dispositivo solido e pronto a tutto.

