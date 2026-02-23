Libero
Offerta da non perdere sullo spremiagrumi Girmi: costa meno di 10€

Spremiagrumi Girmi SR02 con doppia rotazione, 700 ml e parti lavabili: oggi in promo con sconto 41%. Compatto, pratico e ideale per agrumi di ogni tipo.

Cerchi uno spremiagrumi elettrico semplice, pratico e dal prezzo super accessibile? Oggi il Girmi SR02 è in promozione con un 41% di sconto su Amazon: un affare per chi vuole iniziare la giornata con un succo fresco senza complicazioni. Scopri l’offerta qui: vai all’offerta su Amazon.

Questo modello punta tutto sulla praticità: è facile da smontare e pulire, occupa poco spazio e grazie alla doppia rotazione aiuta a estrarre più succo con meno sforzo. La doppia coppa si adatta a limoni, mandarini, arance e pompelmi, mentre la capacità da 700 ml è perfetta per uno o due bicchieri al volo. Il motore lavora in modo fluido e contenuto nella rumorosità; i materiali sono leggeri, in linea con un prodotto economico pensato per l’uso quotidiano.

Girmi SR02: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Girmi SR02 oggi è proposto a 9,90€ con sconto del 41%. Parliamo di un prezzo estremamente competitivo per la fascia entry-level: una soluzione conveniente per chi vuole un alleato quotidiano per spremute rapide, senza rinunciare alle funzioni essenziali. L’offerta è attiva direttamente su Amazon: se ti interessa, conviene approfittarne finché è disponibile.

Girmi SR02: le caratteristiche tecniche

Lo spremiagrumi offre una spremitura automatica a pressione con doppio senso di rotazione del cono: una scelta ideale per ricavare più succo con meno scarto. La griglia filtrante e il controllo della polpa aiutano a ottenere un risultato più pulito e omogeneo, adatto a gusti diversi.

Nella dotazione spicca la doppia coppa di spremitura (piccola e grande), utile per passare con disinvoltura da limoni e mandarini ad arance e pompelmi. La capacità di 700 ml consente di preparare due bicchieri in un attimo, mentre il design completamente smontabile rende le operazioni di lavaggio rapide e intuitive.

È un elettrodomestico compatto (circa 20 x 20 x 14 cm) e leggero (circa 570 g), con un’estetica rosso/bianco fresca e vivace che si integra bene in cucina. L’alimentazione è AC 220–240 V, 50/60 Hz e la potenza è di 25 W, adeguata per spremute quotidiane senza ingombri e senza eccessi di rumore.

