Offerta da non perdere sul Microsoft Surface Laptop, il Copilot+ PC con AI integrata

Microsoft Surface Laptop da 15” con touchscreen, Snapdragon X Elite e 16GB/512GB: qualità e trasportabilità per il Copilot+ PC con AI ora in offerta con sconto del 24%

Offerta da non perdere sul Microsoft Surface Laptop, il Copilot+ PC con AI integrata

È il momento giusto per puntare su Microsoft Surface Laptop: oggi è in offerta con uno sconto del 24% su Amazon. Un portatile che si distingue per schermo di qualità, buona trasportabilità e funzioni AI integrate, ideale per lavoro e creatività.

La piattaforma Copilot+ PC rende fluide le attività quotidiane e velocizza i flussi di lavoro, mentre il design in alluminio garantisce eleganza e solidità. Nota per chi cerca l’input con stilo: questo modello non offre il supporto completo alle penne digitali come i 2-in-1. Scopri la promo e i dettagli dello sconto a questo link diretto.

Microsoft Surface Laptop

Microsoft Surface Laptop

1.025,99 €1.354,99 € -329,00 € (24%)

Microsoft Surface Laptop: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con la promozione attiva su Amazon, Microsoft Surface Laptop è proposto a 1.025,99€, con -24% rispetto al prezzo di listino. In pratica, il taglio applicato ti fa risparmiare circa 330 euro, rendendo questo Copilot+ PC un acquisto particolarmente interessante per chi vuole un laptop moderno e pronto alle funzionalità AI.

Microsoft Surface Laptop

Microsoft Surface Laptop

1.025,99 €1.354,99 € -329,00 € (24%)

Microsoft Surface Laptop: le caratteristiche tecniche

Il cuore di Microsoft Surface Laptop è la piattaforma Snapdragon X Elite, progettata per garantire prestazioni AI grazie alla NPU ultraveloce e per offrire reattività nelle attività quotidiane e creative. La dotazione comprende 16GB di RAM e 512GB SSD, una base solida per multitasking, editing leggero e gestione di progetti complessi.

Il display touchscreen da 15" punta su luminosità elevata e HDR potenziato, con bianchi più nitidi, neri profondi e una resa cromatica ampia: un plus per produttività e intrattenimento.

L’esperienza di utilizzo è arricchita da Microsoft Copilot, sempre a portata di tasto dedicato per trasformare idee e contenuti con rapidità, e dalla Fotocamera Studio potenziata dall’AI per videochiamate con immagine e suono più nitidi.

Il design in alluminio unisce leggerezza e robustezza, mentre il touchpad aptico di precisione migliora accessibilità e controllo. Completano il quadro Windows 11 Home, connettività wireless e una costruzione attenta alla sostenibilità, con l’impiego di materiali riciclati. Se cerchi un laptop moderno, intelligente e pronto all’AI, questo modello rappresenta una scelta di alto profilo.

Microsoft Surface Laptop

Microsoft Surface Laptop

1.025,99 €1.354,99 € -329,00 € (24%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

