Offerta da non perdere sul deumidificatore compatto: costa meno di 40€

2700 ml, spegnimento automatico e luce LED: modello compatto e facile da usare, ora in promo con sconto 44% su Amazon.

Se cerchi un deumidificatore compatto per ridurre l’umidità in casa, l’OKYUK Deumidificatore elettrico 2700 ml è oggi protagonista di una promozione imperdibile con sconto del 44%. È facile da usare e immediato nell’azione: inizia a raccogliere condensa in poco tempo ed è comodo da spostare tra camera da letto, bagno e cantina. Non è il modello più silenzioso, ma la modalità notte rende il funzionamento più discreto; offre il meglio in ambienti domestici con temperature miti e aiuta a limitare l’appannamento dei vetri in cucina.

Scopri l’offerta diretta su Amazon: clicca qui.

OKYUK Deumidificatore elettrico 2700 ml: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi l’OKYUK Deumidificatore elettrico 2700 ml è in offerta a 39,33€ con uno sconto del 44%. In pratica, il taglio di prezzo si traduce in un risparmio di oltre 30€ sul valore di partenza: una soluzione economica per migliorare il comfort domestico con una spesa contenuta.

La promozione è attiva su Amazon e può concludersi senza preavviso: se stai valutando un deumidificatore pratico per piccoli e medi ambienti, è il momento giusto per approfittarne.

OKYUK Deumidificatore elettrico 2700 ml: le caratteristiche tecniche

Compatto e portatile, il modello OKYUK punta su una tecnologia a semiconduttore pensata per rimuovere l’umidità in modo semplice e con un serbatoio capiente da 2700 ml. La copertura arriva fino a 800 piedi quadrati e la capacità di assorbimento dichiarata è fino a 49 once al giorno (in condizioni ideali). È quindi adatto per stanze della casa come camera, bagno e cantina, oltre che per piccoli spazi come il camper.

Per l’uso quotidiano spiccano la modalità sonno a 35 dB e la modalità ad alte prestazioni, oltre alla luce LED a 7 colori che crea un’atmosfera gradevole. Quando il serbatoio è pieno entra in funzione lo spegnimento automatico, mentre il display LCD mostra l’umidità ambientale e la temperatura interna del dispositivo, così da tenere tutto sotto controllo a colpo d’occhio.

Il design è compatto (10 x 16 x 25 cm) e il peso di 2,6 kg ne facilita lo spostamento fra i vari ambienti. In dotazione c’è un supporto post-vendita strutturato: 6 mesi di sostituzione gratuita, 2 anni di politica di manutenzione e supporto tecnico a vita, per un acquisto più sereno nel tempo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

