Offerta da non credere sul notebook per studio e lavoro: 83% di sconto

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Notebook 14'' FHD con Celeron N5095, 8GB e SSD 256GB, Wi‑Fi dual band e Windows 11: scopri lo sconto e risparmia oltre 1000€ su Amazon

Amazon

Occasione ghiotta su Amazon per il Ruzava RK70, un notebook che punta tutto su praticità e valore. In questo momento è proposto con un sconto dell’83% e puoi raggiungere l’offerta direttamente qui. Il portatile si distingue per l’avvio rapido, la semplicità di configurazione con Windows 11 e una buona fluidità nelle attività quotidiane. Lo schermo FHD da 14 pollici è nitido e confortevole anche dopo molte ore, mentre il design leggero e il corpo in metallo lo rendono piacevole da usare e da portare con sé. Un pacchetto bilanciato per studio, smart working e utilizzo domestico, con un rapporto qualità/prezzo molto convincente.

Chi cerca un notebook affidabile per email, navigazione, documenti e streaming troverà una macchina silenziosa, reattiva, con archiviazione veloce e opzioni di espansione capienti. In dotazione è presente anche la copertura per la tastiera che consente di impostare facilmente il layout in italiano su base QWERTY.

Ruzava RK70

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Ruzava RK70: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta porta il prezzo del Ruzava RK70 a 279,99€ con un taglio dell’83%, che significaun risparmio di circa 1.320€. Una cifra particolarmente aggressiva per un 14 pollici FHD con 8GB RAM e SSD da 256GB, ideale per chi desidera un portatile pronto all’uso per attività di tutti i giorni. Se sei alla ricerca di un laptop essenziale ma curato, questa promozione ha tutte le carte in regola per essere valutata seriamente.

Ricorda che le promozioni possono variare in base alla disponibilità: se ti interessa, conviene agire in fretta per assicurarti il prezzo in evidenza.

Ruzava RK70

Ruzava RK70: le caratteristiche tecniche

Cuore del sistema è il Intel Celeron N5095 (fino a 2,9 GHz) con 8GB di LPDDR4 e SSD da 256GB, una combinazione che garantisce reattività nell’avvio e nelle app fondamentali. L’archiviazione è espandibile fino a 1TB (slot MicroSD/TF), così da non restare mai a corto di spazio. La ventola di raffreddamento integrata contribuisce a mantenere stabili temperature e prestazioni.

Il display IPS FHD 1920×1080 da 14 pollici offre colori vividi e buona leggibilità; la cerniera a 180° facilita condivisione e regolazione dell’angolo di visione. Connettività al passo coi tempi: Wi‑Fi 5 dual‑band (2,4/5 GHz) e Bluetooth 4.2, mentre sul fronte porte troviamo 3× USB 3.0, Type‑C, HDMI, slot MicroSD e jack audio da 3,5 mm.

La tastiera è QWERTY internazionale con copertura italiana inclusa per un setup rapido; il tutto in un corpo in metallo spesso 15 mm e dal peso di circa 1,38 kg, comodo in mobilità. Completano la dotazione la batteria da 5000 mAh e Windows 11 preinstallato, così da poter iniziare subito a lavorare o studiare.

Ruzava RK70