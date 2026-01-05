Offerta con coupon sul proiettore portatile 4K: crolla a metà prezzo

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Proiettore 1080P nativo con Android 14, Wi‑Fi 6 e autofocus 6D. Con coupon del 50% è l’occasione per il tuo home cinema compatto e smart.

Occasione allettante per chi cerca un proiettore portatile smart: l’Alwtniet HY350 Max è oggi in promozione con sconto del 50% grazie al coupon disponibile su Amazon. Per chi vuole approfittarne subito, ecco il link diretto all’offerta.

Nell’uso quotidiano si fa apprezzare per la grande semplicità: è compatto, si sposta in un attimo e permette anche la proiezione a soffitto grazie alla rotazione a 180°. L’autofocus e la correzione trapezoidale automatica allineano l’immagine in pochi istanti, così puoi premere "play" senza perdite di tempo. Con Android 14 e Wi‑Fi 6 le app di streaming partono fluide, mentre il Bluetooth 5.4 semplifica l’abbinamento a cuffie o speaker; per console e laptop c’è l’HDMI.

Alwtniet HY350 Max

Alwtniet HY350 Max: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta attiva su Amazon mostra il proiettore a 199,89€ con coupon del 50%. Una promozione particolarmente aggressiva su un modello ricco di funzioni smart, ideale per creare un angolo cinema domestico con una spesa contenuta. Se vedi il coupon in pagina, applicalo per ottenere lo sconto indicato.

Alwtniet HY350 Max

Alwtniet HY350 Max: le caratteristiche tecniche

Il cuore dell’HY350 Max è un pannello 1080P nativo con supporto 4K/8K, capace di offrire immagini nitide. La luminosità di 600 ANSI lumen e il contrasto 2000:1 garantiscono una resa convincente in ambienti con luce controllata, ideale per film, serie e sport.

La calibrazione "4‑in‑1" integra autofocus, correzione keystone 6D, evitamento ostacoli e allineamento schermo. In pochi secondi ottieni un quadro corretto senza intervenire manualmente; oltre i 2,5 m è consigliata la messa a fuoco manuale via telecomando per massimizzare la nitidezza.

Il sistema ottico con rapporto di proiezione 1,0:1 consente immagini da 100–380 cm a 1–3,5 m, con zoom 80–100% per adattarsi a stanze piccole senza spostare il proiettore.

La piattaforma Android 14 con processore Allwinner H726, 2 GB di RAM e 16 GB di storage assicura navigazione fluida tra le app. YouTube e Prime Video sono preinstallate per partire subito con lo streaming.

Sul fronte connettività trovi Wi‑Fi 6 dual‑band (2,4/5 GHz) per streaming stabile, Bluetooth 5.4 per collegare cuffie o speaker e porte HDMI e USB. Completa il quadro l’altoparlante integrato da 15W, per un audio sorprendentemente corposo in rapporto alle dimensioni compatte (circa 1,32 kg). In confezione: proiettore, telecomando, alimentatore e manuale.

Alwtniet HY350 Max