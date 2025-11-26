Libero
Offerta Black Friday, ora a metà prezzo la lavapavimenti smart Dreame

Offerta Black Friday, la lavapavimenti smart con asciugatura ad aria calda Dreame H12 Pro Ultra crolla a metà prezzo: offerta da non perdere

Offerta Black Friday, ora a metà prezzo la lavapavimenti smart Dreame Amazon

Occasione top su Amazon per Dreame H12 Pro Ultra, il lavapavimenti smart oggi proposto con un sconto del 49%. Un dispositivo pensato per semplificare la routine domestica: riduce tempi e fatica, lascia le superfici quasi asciutte e rende la manutenzione quotidiana molto più rapida grazie all’auto-pulizia e all’asciugatura del rullo. È una soluzione comoda anche in case ampie e con animali, grazie alla gestione efficace di peli e capelli.

La spinta motorizzata e la pulizia uniforme convincono nell’uso reale: si muove con facilità, aspira e lava in un’unica passata e restituisce pavimenti puliti su diverse superfici. Se vuoi approfittare dell’offerta, ecco il link diretto.

È iniziato il Black Friday su Amazon: scopri tutte le offerte e gli sconti su tecnologia, casa, sport e molto altro.

DREAME H12 Pro Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon, Dreame H12 Pro Ultra scende a 179,00€ grazie a uno sconto del 49%. Il taglio di prezzo equivale a un risparmio di circa 172 euro rispetto al listino: un’occasione concreta per passare a un sistema di pulizia più rapido ed efficiente.

L’offerta è attiva in questo momento: se stavi cercando un lavapavimenti che unisca praticità e funzioni smart, questa è una proposta da cogliere al volo.

DREAME H12 Pro Ultra: le caratteristiche tecniche

La forza del Dreame H12 Pro Ultra sta nella combinazione di aspirazione da 16.000 Pa e lavaggio a 520 giri/min, supportata da un motore da oltre 104.000 giri/min. Gestisce sia lo sporco secco sia quello umido, con una spazzola che pulisce efficacemente lungo bordi e angoli per una copertura completa degli ambienti.

La pulizia automatica a 60 °C con asciugatura ad aria calda igienizza il rullo e ne elimina gli odori, mentre la doppia rotazione delle setole aiuta a districare i grovigli. Il raschietto flessibile dal design dentato rimuove peli e capelli mantenendo il rullo pulito. Sono disponibili modalità di pulizia personalizzabili: Auto, Ultra e sola Aspirazione.

Tra le specifiche spiccano capacità da 900 ml, potenza 300 W, autonomia fino a 35 minuti e rumorosità di 76 dB. Il dispositivo è cordless, senza sacchetto, con filtro lavabile e funzionalità wet/dry. Il peso è di 5,1 kg e le dimensioni sono 27,5 x 25,2 x 112,1 cm: un set di caratteristiche che lo rendono completo e pronto all’uso in contesti domestici esigenti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

