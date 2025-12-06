Amazon, macchina caffè De'Longhi crolla di prezzo e sconti all'85%: le offerte di oggi

Amazon

In questo primo weekend di dicembre è tempo di grandi offerte su Amazon. Con l’avvicinarsi del Natale bisogna affrettarsi con i regali per amici e parenti. Se ancora non cominci, Amazon viene in tuo soccorso con tante offerte su alcuni dei prodotti tech più amati. Trovi promo per tutte le tasche, dagli accessori tech che trovi a poche decine di euro, come ad esempio il powerbank, fino agli smartphone top di gamma come l’iPhone 16e protagonista di un’ottima occasione grazie allo sconto IVA disponibile oggi. Non mancano smartwatch e cuffie Bluetooth (AirPods 4 con uno sconto shock del 32%).

Noi di Libero Tecnologia abbiamo raccolto tutte le migliori promo di oggi nella lista qui in basso e per ogni prodotto trovi il link per accedere alla pagina prodotto. Per alcuni dispositivi hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Approfitta delle promo: possono scadere da un momento all’altro.

Amazon, migliori offerte 6 dicembre

Smartphone

iPhone 16e. Torna la super offerta per l’i Phone 16e . Lo smartphone top di Apple è disponibile su Amazon con uno sconto IVA e al prezzo più basso di sempre . Risparmi ben 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta anche Apple Intelligence, il nuovo sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Apple per i suoi dispositivi mobile, fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e una batteria ottimizzata che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth. Ecco una delle migliori offerte di oggi . Su Amazon trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con uno sconto dell’88% che fa scendere il prezzo a meno di 25 euro e ne risparmi quasi 200 su quello consigliato. Cuffie che assicura un’ottima qualità del suono e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Si collegano con qualsiasi smartphone e hanno un’autonomia che può arrivare fino a un massimo di 50 ore . Impermeabili, si collegano a qualsiasi smartphone. Non perdere questa opportunità, la promo può terminare da un momento all’altro.

Smartwatch

Apple Watch SE 3. Troviamo in offerta al minimo storico anche il nuovo Apple Watch SE 3 , nuova versione dell’orologio lowcost dell’azienda di Cupertino. Solo per Natale lo trovi con uno sconto IVA che ti fa risparmiare decine di euro. Schermo ampio e con una luminosità elevata, tante funzioni dedicate al monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . La scelta perfetta se vuoi acquistare un orologio funzionale a un prezzo alla portata di tutti.

Smart TV

Smart TV Samsung 43 pollici. Super occasione per lo smart TV Samsung QLED da 43 pollici uscito sul mercato quest’anno. Da oggi lo trovi in promo con un ottimo sconto del 36% e risparmi esattamente 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Televisore con schermo 4K e processore Q4 che migliora in tempo reale la qualità dei contenuti che stai guardando. Il sistema operativo Tizen supporta tutte le principali piattaforme di streaming.

Cuffie Bluetooth

AirPods 4.Continua a calare il prezzo delle AirPods 4, ultima versione delle cuffie top di gamma do Apple. Da oggi sono disponibili in promo con uno sconto del 34% e risparmi 50 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Cuffie che assicurano una qualità audio elevatissima anche grazie all’audio spaziale personalizzato e alla resistenza al sudore e all’acqua. Si collegano con qualsiasi smartphone, ma danno il meglio di loro con gli smartphone Apple.

Elettrodomestici

Macchina caffè De’Longhi. Ecco un’offerta che non devi assolutamente farti sfuggire. Oggi su Amazon è disponibile questa macchina manuale per il caffè De’Longhi in promo con uno sconto del 36% e risparmi decine di euro. Non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Macchina compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde E.S.E ed è dotata di un montalatte per preparare un cappuccino cremoso come quello del bar. Soluzione economica, ma di ottima qualità.

Igiene orale

Testine Oral-B Cross Action. Da oggi trovi questa super offerta che non devi farti scappare. La confezione con 12 testine Oral-B Cross Action è disponibile in promo con uno sconto del 53% e le paghi meno di 2,50 euro l’una . Uno dei prodotti più acquistati in questi giorni, non perdere l’occasione.

