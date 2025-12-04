Amazon svuota tutto, ecco gli smartphone da comprare oggi: sconti all'85%

leungchopan/123RF.com

Le offerte di Natale di Amazon sono arrivate e sono pronte a stupire. Da oramai qualche giorno sul sito di e-commerce sono attive le prime promo in vista del Natale e alcune sono davvero molto interessanti e ti permettono di risparmiare anche centinaia di euro su alcuni dei prodotti tech più amati dagli utenti. Un esempio? Il nuovissimo iPhone Air che troviamo al minimo storico e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Ottime offerte anche per smart TV ed elettrodomestici. A catturare l’attenzione, però, è la promo per le cuffie lowcost che trovi con uno sconto dell’88% e costano pochissimo.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte qui in basso. Per ogni prodotto trovi sia il link per accedere alla pagina prodotto su Amazon sia un breve testo con le caratteristiche tecniche. Approfitta delle prime promo di Natale e fai un super affare.

Amazon, le migliori offerte del 4 dicembre

Smartphone

iPhone 16. Dopo il Black Friday, l’ iPhone 16 torna nuovamente in offerta per le offerte di Natale . Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 23% e risparmi ben 200 euro su quello di listino e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, ottimo processore A18 che supporta Apple Intelligence, la nuova piattaforma di intelligenza artificiale dedicata ai dispositivi mobile dell’azienda di Cupertino, doppia fotocamera posteriore con sensore Fusion da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

Galaxy A55. Affare immediato per chi è alla ricerca di un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Da oggi trovi il Galaxy A55 con uno sconto del 28% e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino. Schermo Super AMOLED da 6,6 pollici, processore Exynos 1480 e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel. La batteria è da 5000 mAh.

moto g56. Lo smartphone più venduto di questi ultimi giorni. Parliamo del moto g56 che trovi su Amazon con un ottimo sconto del 43% e lo paghi solamente 150 euro. Smartphone progettato per la vita di tutti i giorni: schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek e fotocamera principale da 50 megapixel. Batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno.

DOOGEE Note 56. L'offerta da cogliere al volo se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo smartphone. Da oggi trovi il DOOGEE Note 56 in promo con uno sconto del 70% e lo paghi meno di 80 euro. Smartphone per chi non ha molte pretese ed è alla ricerca di un dispositivo funzionale. Schermo da 6,56 pollici, buone prestazioni e una fotocamera che scatta belle foto. Super batteria da 6150 mAh che può durare fino a due giorni.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth. Ecco una delle migliori offerte di oggi . Su Amazon trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con uno sconto dell’88% che fa scendere il prezzo a meno di 25 euro e ne risparmi quasi 200 su quello consigliato. Cuffie che assicura un’ottima qualità del suono e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Si collegano con qualsiasi smartphone e hanno un’autonomia che può arrivare fino a un massimo di 50 ore . Impermeabili, si collegano a qualsiasi smartphone. Non perdere questa opportunità, la promo può terminare da un momento all’altro.

Catena luminosa Natale. L'offerta perfetta per questo periodo dell'anno. Da oggi trovi su Amazon questa catena luminosa per decorare l'Albero di Natale formata da 400 luci LED in promo con uno sconto del 58% e costa pochissimo, solamente 15 euro. Facile da montare, rende unico il tuo albero. Puoi scegliere tra 8 modalità di illuminazione.

questa per decorare l’ formata da in promo con uno e , solamente 15 euro. Facile da montare, rende unico il tuo albero. Puoi scegliere tra 8 modalità di illuminazione. Cassa Bluetooth portatile. Doppio sconto e offerta lampo per questa cassa Bluetooth che trovi su Amazon con uno sconto fisso del 70% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 5 euro. Il prezzo finale è di soli 25 euro e fai un super affare. Ottima qualità del suono con doppio driver audio, autonomia fino a 30 ore ed è anche impermeabile. Occasione da non farsi assolutamente scappare.

Smartwatch

Huawei WATCH GT 5. Una delle migliori offerte disponibili oggi per chi è alla ricerca di uno smartwatch. Su Amazon è disponibile il Huawei Watch GT 5 in promo con uno sconto del 36% e approfitti del minimo storico. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Smartwatch dotato di funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica grazie al supporto a più di 100 modalità di allenamento. La batteria dura fino a 14 giorni,

Smart TV

Amazon Fire TV Serie Omni QLED. Torna l’ ottima offerta per il Fire TV Serie Omni QLED da 43 pollici . Da oggi è disponibile con un super sconto del 48% e lo paghi praticamente la metà risparmiando quasi 300 euro su quello di listino. Schermo con tecnologia QLED e risoluzione 4K che assicura ottime immagini, sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali app per lo streaming. A bordo è presente anche l’assistente vocale Alexa con il quale puoi gestire i dispositivi smart presenti in casa. Non perdere questa ottima occasione.

Smart TV Xiaomi da 50 pollici. Altra super offerta per uno smart TV. Se sei alla ricerca di un televisore leggermente più grande, trovi in promo questo modello Xiaomi da 50 pollici con uno sconto del 30% e al prezzo più basso di sempre. Non a caso è il più venduto di questi ultimo giorni su Amazon. Schermo con risoluzione 4K, supporta tutte le più recenti tecnologie del momento e ha anche una modalità Game Boost che porta la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, perfetta per i videogiocatori.

Tablet

Tablet lowcost. Offerta shock che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi trovi il tablet Blackview Mega2 in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Al primo coupon del 50% ne puoi aggiungere un secondo che fa scendere il prezzo di altri 50 euro. Il prezzo finale è inferiore ai 150 euro e risparmi quasi il 70%. Il tablet è molto interessante: schermo da 12 pollici con risoluzione 2K, perfetto per vedere film e serie TV, ottime prestazioni e una batteria che dura tantissimo. Inoltre, nella confezione trovi anche una tastiera e il mouse che lo trasformano facilmente in un mini-PC.

Elettrodomestici

Dyson V8 Absolute. Torna in offerta uno dei prodotti più venduti del Black Friday e lo fa con una super promo. Parliamo dell’ aspirapolvere Dyson V8 Absolute che trovi su Amazon con un ottimo sconto del 40% e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Assicura una pulizia completa dell’abitazione, autonomia fino a 40 minuti e rimuove anche i peli degli animali. Nella confezione sono presenti anche diversi accessori, tra cui due diverse spazzole.

Lefant M1 Robot. Prezzo stracciato per il robot aspirapolvere LEFANT M1. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 63% e risparmi ben 240 euro su quello di listino. Robot aspirapolvere e lavapavimenti economico che assicura ottimi risultati ed è anche semplice da utilizzare. Lo puoi gestire tramite l'app dello smartphone e fa ritorno autonomamente alla base. Adatto anche a chi ha un animale domestico in casa.

Tritatutto Kenwood EasyChop. Se sei un amante della cucina, questo accessorio non può assolutamente mancare nella tua "collezione". Da oggi è disponibile il tritatutto Kenwood EasyChop in promo con un super sconto del 45% e lo paghi meno di 30 euro. Facile fa utilizzare, dotato di quattro lame e ha un azionamento a pressione. Puoi scegliere tra due velocità e può essere lavato in lavastoviglie.

Telecamera Tapo C21A. Se vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione spendendo pochissimo, questa è la promo che fa per te. Solo per oggi trovi la telecamera Tapo C21A in promo con un super sconto del 45% e la paghi 21 euro. Telecamera che assicura un'ottima qualità delle immagini, visione notturna e ti avvisa se nota qualche movimento anomalo. La puoi utilizzare anche come baby monitor grazie alla funzione per il rilevamento del pianto del bambino. Affare per tutti.

