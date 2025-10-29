Amazon, ecco gli smartphone da comprare oggi: sconti fino all'85%

leungchopan/123RF.com

Offerte da cogliere al volo oggi 29 ottobre su Amazon. Il sito di e-commerce ci riserva ottime occasioni su tanti prodotti tech con sconti elevati che permettono di risparmiare centinaia di euro. C’è veramente di tutto, dagli smartphone top di gamma come il nuovo Galaxy S25 FE fino al super economico Blackview Wave 9C che trovi con uno sconto dell’80%. Ottime occasioni anche per quanto riguarda gli smart TV, con il modello top di gamma di LG da 50 pollici disponibile con uno sconto del 33%. Il mac mini disponibile con uno sconto IVA è un’altra offerta da cogliere al volo.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto c’è sia il link per accedere alla pagina prodotto su Amazon sia una breve descrizione tecnica. A te non resta che approfittarne subito per fare un ottimo affare. Non perdere queste promo.

Amazon, le migliori offerte del 29 ottobre

Smartphone

Galaxy S25 FE. Occasione imperdibile per l’ultima novità in casa Samsung . Da oggi trovi il Galaxy S25 FE in promo con uno sconto IVA che ti fa risparmiare quasi 200 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2400 , 8 gigabyte di RAM e memoria interna da 256 gigabyte. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo con zoom 3x. Batteria a lunga durata.

Accessori lowcost

Mini power bank. Prezzo stracciato per questo mini power bank da 5.000 mAh che si connette direttamente alla porta USB-C dello smartphone e lo ricarica molto velocemente. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 65% e lo paghi meno di 14 euro . Dotato anche di un piccolo schermo LED che mostra il livello di ricarica disponibile. Compatto, è perfetto da avere sempre con sé per non restare mai senza carica.

Smartwatch

Apple Watch SE 3. Offerta molto interessante per l’Apple Watch SE 3, ultima versione dell’orologio lowcost di Apple uscito sul mercato da pochissime settimane. Da oggi è disponibile con uno sconto IVA che ti fa risparmiare decine di euro e approfitti del minimo storico. Schermo Retina compatto e con luminosità elevata, design moderno e funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Occasione da non farsi sfuggire.

Smart TV

Smart TV LG QNED evo AI da 50 pollici. Offerta incredibile per lo smart TV LG QNED evo AI da 50 pollici di ultima generazione e da poco uscito sul mercato. Grazie alla promo lampo di Amazon approfitti dello sconto del 33% e risparmi 300 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Schermo con risoluzione 4K e tecnologia Dynamic QNED Color che rende i colori più realistici e vivaci. Processore α7 Gen8 che migliora la qualità delle immagini in base al contenuto e sistema operativo webOS che permette di installare tutte le piattaforme di video streaming.

PC portatile

mac mini. Offerta lampo per il mac mini con processore M4, ultima versione del mini PC targato Apple. Da oggi è disponibile con uno sconto IVA che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi 130 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Le prestazioni sono supportate anche da 16 gigabyte di RAM e da un SSD con 256 gigabyte di spazio. Lo puoi collegare facilmente a qualsiasi monitor e anche sotto il profilo della connettività non ha punti deboli.

Tablet

Blackview Tab 60 Pro. Doppio sconto e prezzo stracciato per il Blackview Tab 60 Pro, tablet disponibile oggi con un’offerta straordinaria. Oltre al primo coupon che fa scendere il prezzo del 50%, puoi aggiungere un secondo coupon che ti fa risparmiare un altro 25%. Il risparmio netto è di 300 euro e fai un super affare. Schermo da 10 pollici, ottime prestazioni, fino a 12 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. La batteria dura per tutto il giorno. Perfetto per l’intrattenimento e lo studio.

Elettrodomestici

roborock Q7 L5. Se vuoi spendere poco per il robot aspirapolvere , da oggi trovi in promo il roborock Q7 L5 in promo con uno sconto del 43% e lo paghi meno di 130 euro . Oltre ad aspirare la polvere è anche in grado di lavare il pavimento. Doppio sistema anti-groviglio, grande potenza di aspirazione e mappa accuratamente tutte le stanze della tua abitazione. Tramite l’app puoi anche segnalare le zone dove è vietato l’ingresso o il passaggio.

con Dimensioni extra large per questo ottimo elettrodomestico per la cucina con cui puoi preparare veramente di tutto, dalle patatine alle verdure grigliate. Puoi scegliere tra sei differenti programmi preimpostati. Su Amazon è disponibile con un doppio sconto e risparmi decine di euro. in rispetto a un forno tradizionale e utilizzi pochissimo olio. Aspirapolvere e lavapavimenti Eureka. Non perdere questa offerta per la pulizia profonda della casa: l’aspirapolvere e lavapavimenti Eureka Rapidwash è in sconto del 32% e raggiunge il suo minimo storico. Puoi pagarlo in comode 5 rate a tasso zero. Questo elettrodomestico 2-in-1 ti permette di aspirare e lavare contemporaneamente i pavimenti, riducendo drasticamente i tempi di pulizia e garantendo risultati impeccabili. Adatta a chi ha animali domestici.

