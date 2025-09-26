Fuori tutto Amazon, smartphone ed elettrodomestici con sconti fino al 90%

Da oggi su Amazon trovi l'iPhone 16 e il nuovissimo Xiaomi 15T Pro in offerta con sconti incredibili. Non farti scappare questa occasione e approfittane subito.

Questo ultimo fine settimana di settembre non poteva cominciare in maniera migliore. Da oggi 26 settembre, infatti, trovi tante promo su Amazon che permettono di risparmiare centinaia di euro su alcuni dei prodotti tech più iconici, come ad esempio l‘iPhone 16. Ma non solo: trovi anche la promo lancio per i nuovi Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro, smartphone top del colosso cinese. Oltre a un doppio sconto lampo, puoi anche ricevere in regalo uno smartwatch dal valore commerciale di 150 euro. Le offerte non finiscono qui e riguardano anche gli elettrodomestici, come ad esempio il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot Mini disponibili con uno sconto di ben il 40%.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte qui in basso: ti basta cliccare sui link link per accedere direttamente alla pagina prodotto su Amazon e completare l’acquisto. Non farti scappare queste occasioni: possono terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 26 settembre

Smartphone

Xiaomi 15T. Appena lanciato e già disponibile in offerta su Amazon . Da oggi trovi lo Xiaomi 15T con un doppio sconto che ti fa risparmiare quasi 200 euro . L’offerta non finisce qui: ricevi in regalo la stampante portatile Xiaomi Photo Printer Pro dal valore di quasi 120 euro e Xiaomi super valuta il tuo vecchi smartphone di ben 100 euro. Se sei iscritto a Prime Student hai diritto a uno sconto aggiuntivo di 50 euro. Schermo AMOLED da 6,83 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra, sistema di fotocamere professionali realizzate da Leica e una batteria da 5500mAh che dura fino a due giorni.

Gadget lowcost

Power bank da 12.000mAh. Ecco una delle migliori offerte che trovi oggi su Amazon . Trovi questo powerbank da 12.000mAh con uno sconto dell’86% a cui aggiungere un coupon che fa scendere ulteriormente il prezzo. Costa solo 15 euro e fai un super affare. Puoi ricaricare due dispositivi contemporaneamente ed è compatibile con qualsiasi smartphone, anche gli iPhone.

Smartwatch

Xiaomi Watch S4. Offerta imperdibile per lo Xiaomi Watch S4. Lo smartwatch di Xiaomi è disponibile con uno sconto del 31% al prezzo più basso di sempre . Lo paghi solamente 110 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Si tratta di un orologio che puoi indossare sempre e che si rivela un ottimo compagno nella vita di tutti i giorni. Monitora costantemente i principali parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca e supporta più di 150 modalità di allenamento . La batteria ha una durata fino a 15 giorni. In questa fascia di prezzo è difficile trovare di meglio.

Smart TV

Smart TV Philips Ambilight. Calo di prezzo e minimo storico per questo ottimo smart TV Philips Ambilight da 43 pollici. Oggi è disponibile con uno sconto del 30% e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Televisore con ottime caratteristiche tecniche: display con risoluzione 4K che assicura immagini super definiti e colori realistici. Il sistema operativo integrato supporta tutte le principali piattaforme di streaming.

PC portatile

Apple mac Mini. Questo ultimo weeekend di settembre è caratterizzato dalle super offerte per i prodotti Apple. Come ad esempio questo Apple mac mini con processore M4 (ultima versione uscita sul mercato), disponibile con un super sconto del 25% e risparmi quasi 200 euro . Inutile dire che si tratta del più venduto in questo momento su Amazon e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Processore M4, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Perfetto per il mondo del lavoro.

Elettrodomestici

Ecovacs Deebot Mini. Offerta popolare da non farsi sfuggire . Da oggi su Amazon trovi l’ Ecovacs Deebot Mini , robot aspirapolvere e lavapavimenti con un’ ottima potenza di aspirazione in promo con un super sconto del 40% e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Tecnologie di ultima generazione, mappa accuratamente tutta l’abitazione ed è dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico. A questo prezzo è un affare da non farsi sfuggire.

