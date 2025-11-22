Amazon, Galaxy S25 crolla di prezzo e sconti al 90%: le migliori offerte di oggi

MisterGadget.Tech

Anche in questo weekend di metà novembre continuano le offerte speciali del Black Friday su Amazon. In questi giorni abbiamo visto le tantissime offerte disponibili sul sito di e-commerce che permettono di risparmiare centinaia di euro sui migliori dispositivi tech del momento, dagli smartphone fino agli elettrodomestici per la casa. Oggi, ad esempio, trovi il Galaxy S25 al minimo storico e con uno sconto mai visto prima che lo fa diventare un vero best-buy. Discorso valido anche per l’iPhone 16. Tra gli smartwatch trovi il nuovo Apple Watch SE 3 al minimo storico. Impossibile, poi, non citare l’offerta per il robot aspirapolvere Dyson: lo sconto del 46% ti fa risparmiare ben 600 euro.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi e le trovi raccolte qui in basso. Per ogni prodotto trovi il link per accedere alla pagina su Amazon e una breve descrizione tecnica. Per la maggior parte dei prodotti scelti hai la possibilità di dilazionare il pagamenti in 5 rate a tasso zero e per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026.

OFFERTE BLACK FRIDAY AMAZON 2025

Amazon, le migliori offerte del 22 novembre

Smartphone

Galaxy S25. Da oggi troviamo in offerta anche il Galaxy S25. Lo smartphone top di Samsung è disponibile con uno sconto del 34% e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Approfitti del minimo storico e fai un super affare. Le caratteristiche dello smartphone sono quelle tipiche di un top di gamma: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici ad alta risoluzione, processore Snapdragon 8 Elite che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Non manca una batteria che ti accompagna per tutto il giorno.

. Lo smartphone super sottile da poco lanciato sul mercato è in con uno del e acquistandolo oggi su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il . Schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Elite e da . Occasione unica da non farsi scappare. Motorola razr 60. Ottima offerta per il Motorola razr 60 , smartphone pieghevole uscito sul mercato quest’anno. Grazie alla promo Black Friday lo trovi con uno sconto del 53% al prezzo più basso di sempre e risparmi più di 500 euro . Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis. Doppio schermo (esterno da 3,63 pollici, interno da 6,9 pollici), processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e fotocamera selfie da 32 megapixel. Design a conchiglia che lo rende unica.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth. Prezzo stracciato per questo paio di cuffie Bluetooth economiche che grazie alla promo Black Friday le trovi con uno sconto del 69% . Le paghi pochissimo e si rivelano perfette per la vita di tutti i giorni. Sono dotate della cancellazione del rumore, di microfono per le chiamate e di un’autonomia fino a 40 ore. Si collegano con qualsiasi smartphone e sono anche impermeabili, perfette per chi ama correre all’aperto.

del e prezzo mini per questa Lunghezza di 5 metri, la puoi controllare facilmente tramite l’app dello smartphone o tramite controllo vocale. Perfetta per rendere unica la tua abitazione, oppure per bar, negozi e feste. A questo prezzo è difficile trovare di meglio ed è una delle in questi primi giorni di Black Friday. Bollitore elettrico Philips. Un accessorio che non può mancare nella tua cucina. Con la promo Black Friday trovi questo bollitore della Philips in promo con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 20 euro. Capienza di 1,7 litri, permette di riscaldare rapidamente l’acqua per preparare tisane o il tè. Filtro anticalcare e coperchio a molla.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select. Offerta shock per la nuovissima Fire TV Stick 4K Select . Solo per oggi la trovi con un super sconto del 64% che fa scendere il prezzo a meno di 20 euro e approfitti del minimo storico . Questo nuovo modello ha tutte le funzioni essenziali per lo streaming in altissima definizione: trasmette con una risoluzione 4K Ultra HD e con HDR 10+. Rende il tuo televisore ancora più intelligente e accedi a tantissimi strumenti extra. Utilizzarla è semplicissimo: ti basta collegarla alla porta HDMI del televisore e alla rete Wi-Fi della tua abitazione.

Smartwatch

Redmi Watch 5. Se non vuoi spendere cifre esagerate per il nuovo smartwatch , ecco l’offerta che fa per te. Da oggi trovi il Redmi Watch 5 in promo con uno sconto del 41% e lo paghi meno di 65 euro . Un orologio completo e con tante funzioni utili per tenere sotto controllo i principali parametri vitali e l’allenamento quotidiano. Schermo AMOLED da 2 pollici , controllo della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue e supporta più di 150 modalità di allenamento . La batteria dura fino a un massimo di 24 giorni.

Smart TV

Xiaomi TV F 65. Ottimo rapporto qualità-prezzo per lo smart TV Xiaomi TV F da 65 pollici. Con lo sconto Black Friday del 37% risparmi poco più di 200 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis. Televisore con uno sconto molto ampio da 65 pollici con risoluzione 4K, processore che assicura immagini in altissima definizione e una modalità ad hoc dedicata ai videogiocatori che rende le immagini più fluide. Sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di streaming. Difficile trovare di meglio con una dimensioni così elevata dello schermo.

Computer portatile

Microsoft Surface Pro. Prezzo in picchiata per questo dispositivo 2 in 1 di Microsoft. Tablet che all’occorrenza si trasforma in un PC collegando una tastiera e un mouse wireless. Grazie allo sconto del 40% risparmi ben 800 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. La scheda tecnica è quella tipica di un notebook per il lavoro: schermo OLED da 13 pollici touchscreen, processore Snapdragon X Elite, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 1 terabyte. A bordo è presente anche l’ultima versione di Windows e hai il supporto di Copilot e dell’intelligenza artificiale.

Console

Bundle PS5. Il Black Friday ci riserva anche ottime offerte per gli amanti dei videogame. Ad esempio, troviamo dei bundle dedicati alla PlayStation 5 molto interessanti. Sono disponibili due bundle da non farsi assolutamente scappare. Il primo comprende la PS5 Digital Edition con SSD da 825 gigabyte e il gioco EA SPORTS FC 26 in promo con uno sconto del 30% e risparmi ben 150 euro . In alternativa c’è il bundle che comprende sempre la PS5 Digital Edition con Fortnite Flowering Chaos che include un costume (in stile LEGO), calzature, dorso decorativo, piccone, copertura, chitarra, microfono e 1.000 V-Buck. Lo sconto e il prezzo è lo stesso. Due ottime soluzioni per il regalo di Natale a figli, amici o partner: hai anche la possibilità di fare il reso fino al 15 gennaio 2026.

Elettrodomestici

Dyson 360 Vis Nav. Fai un grande affare con il robot aspirapolvere Dyson 360 Vis Nav , in offerta con uno sconto del 46% . Puoi pagarlo a rate a tasso zero . Questo robot aspirapolvere si distingue per la sua tecnologia di navigazione avanzata e la potente aspirazione, in grado di mappare e pulire la tua casa in modo intelligente. Dotato di un sistema di sensori a 360° e una spazzola a tutta larghezza, pulisce con precisione anche negli angoli più difficili, garantendo un’igiene profonda senza sforzo. Solo a cquistandolo oggi risparmi ben 600 euro.

in con uno a cui un del . Il e fai un super affare. Si tratta di un robot aspirapolvere con una grandissima potenza di aspirazione e che lava perfettamente anche il pavimento. Mappa tutta l’abitazione ed è in grado di superare autonomamente gli ostacoli. A questo prezzo è difficile trovare di meglio. Friggitrice ad aria Philips Serie 3000. Ottima occasione per la friggitrice ad aria Philips Serie 3000 : è in offerta con uno sconto del 41% e il suo prezzo è al minimo storico . Puoi acquistarla in comode 5 rate a tasso zero . Questo modello utilizza la tecnologia Rapid Air per cucinare in modo sano e veloce, riducendo i grassi e garantendo cibi croccanti all’esterno e teneri all’interno. Il cestello è da ben 7.2 litri e permette di cucinare tantissimi cibi differenti. Grazie alle 16 modalità di cottura puoi preparare veramente di tutto.

Cuffie Bluetooth

Beats Studio Pro. Le cuffie over-ear di alta gamma Beats Studio Pro sono in offerta con uno sconto del 53% e ti permettono di risparmiare ben 210 euro sul prezzo di listino. Puoi acquistarle in 5 rate a tasso zero. Offrono cancellazione attiva del rumore (ANC) migliorata, audio spaziale personalizzato e un’autonomia della batteria prolungata, ideali per un ascolto immersivo. Comodissime da indossare anche dopo un utilizzo prolungato. A questo prezzo sono delle vere best-buy.

