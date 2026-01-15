Amazon, crolla il prezzo dell'iPhone 16 e sconti all'85: le offerte di oggi

Michael Derrer Fuchs

La prima parte di gennaio è oramai passata e su Amazon continuano a essere lanciate nuove offerte sempre più interessanti. Oggi è il giorno giusto se devi acquistare un nuovo smartphone. Troviamo, infatti, l‘iPhone Air al prezzo più basso di sempre, l’iPhone 16 al minimo storico di questi ultimi mesi e il moto g56 con uno sconto del 51%. Tre telefoni molto differenti tra di loro, ma accomunati dall’essere in offerta. Promo molto interessante anche per lo smart TV OLED della Haier da 65 pollici: grazie allo sconto del 50% lo paghi la metà e risparmi ben 1000 euro.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Non perdere altro tempo e approfittane subito: possono terminare da un momento all’altro.

Amazon, migliori offerte 15 gennaio

Smartphone

iPhone Air. Più passano i giorni più diminuisce il prezzo dell’ iPhone Air, ultima creazione della casa di Cupertino. Da oggi lo smartphone super sottile è disponibile con uno sconto IVA che ti fa risparmiare quasi 230 euro su quello di listino e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . La scheda tecnica è quella di telefono top di gamma: display da 6,5 pollici con ProMotion , processore A19 Pro , fotocamera Fusion posteriore da 48 megapixel e fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel. Smartphone con un design unico e futuristico.

iPhone 16. Torna al minimo storico l' iPhone 16 . Lo smartphone top di Apple è disponibile oggi con uno sconto del 20% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale che ti semplifica la vita di tutti i giorni, doppia fotocamera posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno.

Motorola edge 70. Tra le novità più interessanti lanciate negli ultimi mesi del 2025 c'è sicuramente il Motorola edge 70 , smartphone top di gamma con componenti molto interessanti. A catturare l'attenzione oggi è l' offerta disponibile su Amazon: grazie allo sconto rapido del 25% risparmi ben 200 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero . Schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 7 Gen 4 , tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel e fotocamera frontale sempre da 50 megapixel. La batteria dura per tutto il giorno.

Motorola g86. Lo smartphone da acquistare oggi se vuoi spendere pochissimo. Su Amazon trovi il moto g86 con uno sconto del 51% e lo paghi meno della metà. Non a caso è uno dei più venduti sul sito di e-commerce. La scheda tecnica si basa su un display pOLED da 6,67 pollici super fluido, un processore MediaTek di ultima generazione e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5200 mAh con ricarica rapida è uno dei punti forti del dispositivo e ti accompagna fino a due giorni.

Prodotti lowcost

Powerbank da 10.000mAh. Una delle migliori promo disponibili oggi. Su Amazon trovi questo utilissimo powerbank da 10.000 mAh in promo con uno sconto dell’84% e il prezzo scende a meno di 13 euro. Permette di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente ed è compatibile con qualsiasi smartphone, anche gli iPhone di ultima generazione. Non può mancare nel tuo zaino.

Cuffie Bluetooth. Offerta speciale per questo paio di cuffie lowcost che solo per oggi sono disponibili su Amazon con uno sconto del 73% e le paghi meno di 25 euro . Auricolari pensati per un utilizzo quotidiano e molto comodi da indossare anche per diverse ore. Essendo anche impermeabili sono perfetti per chi pratica attività sportiva. Cancellazione del rumore e autonomia fino a 50 ore.

per questo che solo per oggi sono disponibili su con uno e le . Auricolari pensati per un utilizzo quotidiano e molto comodi da indossare anche per diverse ore. Essendo anche impermeabili sono perfetti per chi pratica attività sportiva. Cancellazione del rumore e autonomia fino a 50 ore. Polaroid Now 3. Una vera icona di stile, da oggi a un prezzo mai prima. La fotocamera istantanea Polaroid Now 3 è in offerta su Amazon con uno sconto del 34% e approfitti del minimo storico. Un’occasione da non farsi sfuggire per un prodotto tech molto ricercato. Questo nuovo modello è dotato di una migliore posizione dell’esposimetro e ha un sistema di messa a fuoco migliorato e più rapido.

Smartwatch

Google Fitbit Versa 4. Torna in offerta il Fitbit Versa 4 , smartwatch per la vita di tutti i giorni dotato di funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e dell’ attività fisica. Per gli amanti del fitness ci sono tante modalità di allenamento e anche la possibilità di abbonarsi al servizio Premium. La batteria ha una durata di circa sei giorni e puoi anche collegarlo allo smartphone per ricevere le notifiche direttamente sul polso.

Apple Watch SE 3. Continua la promo sull'Apple Watch SE 3, ultima versione dello smartwatch lowcost dell'azienda di Cupertino. Da oggi è disponibile con uno sconto IVA che ti fa risparmiare decine di euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Nonostante un prezzo alla portata di molti, ha tutte le caratteristiche e le funzioni che trovi solitamente su un Apple Watch, dal monitoraggio avanzato della salute ai programmi per gli allenamenti quotidiani.

Smart TV

Fire TV Serie Omni QLED. Occasione imperdibile se sei alla ricerca di un nuovo smart TV e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi trovi il Fire TV Serie Omni QLED prodotto da Amazon con uno schermo da 43 pollici in promo con uno sconto del 50% e risparmi ben 300 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Immagini con risoluzione 4K, colori realistici e tecnologie come il Dolby Vision IQ che migliorano ulteriormente la qualità dei contenuti video. A bordo trovi il sistema operativo Fire TV, una garanzia quando si tratta di televisori e supporta tutte le principali piattaforme smart. Trovi sempre in offerta anche il modello da 55 pollici.

Haier OLED da 65 pollici. Un'offerta lampo che può terminare da un momento all'altro. Solo per oggi su Amazon trovi lo smart TV Haier OLED da 65 pollici in promo con uno sconto incredibile del 50% e lo paghi la metà. Il risparmio netto è di ben 1000 euro e approfitti del minimo storico. Qualità delle immagini elevatissima grazie al pannello OLED con neri assoluti e colori realistici. Suono curato da Harman Kardon e movimenti fluidi con il refresh rate fino a 144 Hz. Sistema operativo Google TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

PC portatile

Notebook NAIKLULU. L’occasione da non farsi sfuggire per chi è alla ricerca di PC portatile top e non vuole spendere cifre esagerate. Da oggi su Amazon trovi questo modello in promo con uno sconto del 73% che ti fa risparmiare ben 1100 euro su quello di listino. Un’offerta shock che non devi farti sfuggire. Schermo da 15,6 pollici, processore ad late prestazioni, 16 GB di RAM e SSD da 512 gigabyte. La batteria dura per tutto il giorno. Ottimo PC per lo studio, l’intrattenimento e il lavoro.

Kindle

Amazon Kindle Colorsoft. L’offerta per gli amanti della lettura. Da oggi sul sito di e-commerce torna in promo il Kindle Colorsoft, il primo e-book di Amazon dotato di uno schermo a colori. Grazie allo sconto di oggi risparmi decine di euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Puoi anche regolare la tonalità della luce dello schermo in base alle tue esigenze. Un’occasione da non farsi scappare.

Elettrodomestici

Dyson WashG1. Se vuoi lavare con facilità il pavimento della tua abitazione, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi trovi la Dyson WashG1 in promo con uno sconto del 44% che fa scendere il prezzo a più di 300 euro e approfitti anche del minimo storico di quest’ultimo periodo . Un vero affare per un elettrodomestico top di gamma e che ti semplifica al massimo le pulizie quotidiane. Potente, lascia pochissimi aloni e puoi scegliere tra diversi livelli di potenza. Separa lo sporco liquido da quello secco per un maggior igiene.

Dyson WashG1. Se vuoi lavare con facilità il pavimento della tua abitazione, ecco l'offerta che fa per te. Da oggi trovi la Dyson WashG1 in promo con uno sconto del 44% che fa scendere il prezzo a più di 300 euro e approfitti anche del minimo storico di quest'ultimo periodo . Un vero affare per un elettrodomestico top di gamma e che ti semplifica al massimo le pulizie quotidiane. Potente, lascia pochissimi aloni e puoi scegliere tra diversi livelli di potenza. Separa lo sporco liquido da quello secco per un maggior igiene.

Lefant M3 Max. Offerta shock per questo robot aspirapolvere top di gamma . Solo per oggi lo trovi su Amazon con uno sconto top del 72% e risparmi quasi 1000 euro s u quello di listino. Grande potenza di aspirazione, assicura un lavaggio ottimale del pavimento e grazie ai sensori presenti sulla scocca mappa accuratamente tutta l'abitazione. Dotato della stazione per lo svuotamento automatico per una manutenzione minima. Lo puoi controllare tramite l'app dello smartphone.

per questo . Solo per oggi lo trovi su con uno e u quello di listino. Grande potenza di aspirazione, assicura un lavaggio ottimale del pavimento e grazie ai sensori presenti sulla scocca mappa accuratamente tutta l’abitazione. Dotato della stazione per lo svuotamento automatico per una manutenzione minima. Lo puoi controllare tramite l’app dello smartphone. Tineco Floor One S9 Artist. Una delle migliori lavapavimenti e aspirapolvere disponibili sul mercato. Da oggi trovi questo modello avanzato di Tineco in promo con uno sconto del 36% e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Assicura una pulizia accurata del pavimento grazie a una spazzola che raggiunge anche gli angoli più difficili. Autonomia di 50 minuti.

Tineco Floor One S9 Artist. Una delle migliori lavapavimenti e aspirapolvere disponibili sul mercato. Da oggi trovi questo modello avanzato di Tineco in promo con uno sconto del 36% e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Assicura una pulizia accurata del pavimento grazie a una spazzola che raggiunge anche gli angoli più difficili. Autonomia di 50 minuti.

Robot da cucina Cecotec multifunzione. L'elettrodomestico per la cucina di cui non potrai più fare a meno. Da oggi su Amazon trovi con un' ottima offerta il robot per la cucina multifunzione di Cecotec che ti aiuta a cucinare tanti piatti differenti in pochissimo tempo. Solo con la promo lampo risparmi il 43% e lo paghi meno di 200 euro . Integra un ricettario ampio e puoi interagire con il robot attraverso lo schermo TFT. Lo puoi gestire anche tramite l'app dello smartphone.

trovi con un’ per la che ti aiuta a cucinare tanti piatti differenti in pochissimo tempo. Solo con la e lo . Integra un ricettario ampio e puoi interagire con il robot attraverso lo schermo TFT. Lo puoi gestire anche tramite l’app dello smartphone. Moulinex Easy Fry Silence. Altra super occasione per un elettrodomestico per la cucina di cui non potrai più fare a meno. Da oggi trovi la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence con cestello da 7 litri in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 33%, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 20 euro e la paghi praticamente la metà. Un’occasione imperdibile per una friggitrice con ben 10 modalità di cottura che ti permette di cucinare di tutto, dalle patatine alle verdure grigliate.

