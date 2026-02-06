Offerta a meno di 50€ la centrifuga Kesser per succhi freschi a casa

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Se vuoi portare in cucina un alleato per succhi freschi fatti in casa, la KESSER Centrifuga Frutta e Verdura è in sconto del 21% su Amazon. Il prodotto si distingue per un funzionamento efficace e una presentazione curata, con confezione ben realizzata e una descrizione che rispecchia l’esperienza d’uso. Un’ottima opportunità per chi cerca praticità quotidiana e risultati convincenti. Scopri l’offerta.

KESSER Centrifuga Frutta e Verdura

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

KESSER Centrifuga Frutta e Verdura: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione interessante per chi desidera una centrifuga affidabile a un costo accessibile: oggi la KESSER Centrifuga Frutta e Verdura è proposta a 49,80€ con sconto del 21% su Amazon. Un prezzo competitivo per entrare nel mondo dei succhi fatti in casa con un apparecchio pratico da usare e semplice da pulire. Per approfittare della promo basta seguire il link diretto all’offerta.

KESSER Centrifuga Frutta e Verdura

KESSER Centrifuga Frutta e Verdura: le caratteristiche tecniche

Questa centrifuga si fa apprezzare per la bocca larga da 85 mm, che consente di inserire pezzi di frutta e verdura più grandi, riducendo i tempi di preparazione. Il micro-setaccio in acciaio inox massimizza l’estrazione, offrendo succhi fini e ricchi. La doppia velocità (0-1-2) aiuta ad adattare il lavoro agli ingredienti, mentre la funzione antigoccia mantiene l’area di lavoro più pulita.

La dotazione comprende un contenitore da 2 litri per la polpa e un contenitore da 1 litro per il succo, ideali per preparazioni familiari. La struttura in acciaio inox e la barra di sicurezza con blocco dedicato assicurano solidità e utilizzo in tranquillità. La macchina è senza BPA, facile da smontare e progettata per una pulizia rapida; setaccio e lama sono rimovibili e le parti sono lavabili in lavastoviglie.

Sotto il cofano troviamo un motore con potenza nominale di 850 W (fino a 1050 W) capace di raggiungere fino a 18.000 giri/min, con protezione da sovraccarico per interrompere l’attività in caso di surriscaldamento. La stabilità dell’apparecchio e la cura costruttiva completano un profilo orientato alla praticità quotidiana, pensato per chi cerca un’estrazione rapida, pulita e con resa elevata.

KESSER Centrifuga Frutta e Verdura