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Odissea non è ancora disponibile in streaming legale. I siti che promettono il film gratis nascondono una truffa pensata per rubare credenziali e dati bancari.

Syncopy Inc., Universal Pictures, Wildside

Una truffa usa il nuovo film di Christopher Nolan come esca su siti che imitano servizi di streaming per sottrarre dati e soldi.

Il falso player interrompe la visione e obbliga a creare account e inserire informazioni personali e bancarie per proseguire la riproduzione.

La raccomandazione è verificare sempre il dominio, affidarsi ai servizi ufficiali e proteggere gli account con password sicure e autenticazione a due fattori.

Odissea è arrivato anche sui siti di streaming. Non si tratta, però, di piattaforme autorizzate né di copie del film diffuse gratuitamente. Le pagine individuate da Kaspersky sfruttano il nuovo lavoro di Christopher Nolan come esca per sottrarre agli utenti credenziali e informazioni bancarie.

La truffa fa leva sull’enorme interesse suscitato dalla pellicola, costruendo un’offerta abbastanza credibile da abbassare le difese del visitatore. Il film viene presentato come immediatamente disponibile, spesso con il doppiaggio nella lingua selezionata. I siti sono comparsi in più idiomi, segno che il raggiro punta a raggiungere vittime in diversi Paesi.

Dietro il tasto per avviare la riproduzione, però, non si nasconde alcun contenuto. Inizia invece una procedura progettata per accompagnare l’utente fino alla consegna dei propri dati.

Come funziona la truffa legata a Odissea di Nolan

La pagina riproduce l’aspetto di un normale servizio di streaming. Può mostrare valutazioni positive o commenti attribuiti a persone che sostengono di avere già visto il film. Questi elementi non servono a descrivere il contenuto, ma a rendere meno sospetta una piattaforma sconosciuta.

Dopo aver premuto il tasto di riproduzione, il visitatore vede comparire un falso lettore multimediale. Il film sembra partire, ma la visione si interrompe quasi subito. Per continuare, il sito richiede la creazione di un account gratuito.

La registrazione comincia con l’inserimento delle informazioni anagrafiche e dell’indirizzo e-mail. In seguito viene richiesta una password. Il passaggio decisivo arriva quando il portale domanda i dati bancari, sostenendo che siano necessari per attivare una prova senza costi.

L’offerta viene presentata come semplice e priva di rischi. La promessa di un accesso illimitato serve a spingere l’utente a completare la procedura senza verificare l’affidabilità del servizio.

Cosa rischia chi inserisce i propri dati

Le credenziali raccolte possono essere utilizzate per tentare l’accesso ad altri account, soprattutto quando la vittima usa la stessa password su servizi differenti. L’inserimento delle informazioni di pagamento può invece esporre ad addebiti non autorizzati.

Olga Altukhova, Senior Web Content Analyst di Kaspersky, ha ricordato che le uscite cinematografiche più attese rappresentano un richiamo particolarmente efficace per i truffatori. La presenza di un film appena arrivato nelle sale su un portale sconosciuto deve quindi essere considerata un segnale di allarme.

Prima di inserire qualsiasi informazione, è necessario controllare con attenzione l’indirizzo della pagina. Anche una piccola variazione nel nome può rivelare il tentativo di imitare una piattaforma autentica. Kaspersky raccomanda inoltre di affidarsi ai servizi ufficiali e di attivare l’autenticazione a due fattori.

La falsa copia di Odissea, in definitiva, non conduce al film. Porta soltanto a una pagina costruita per trasformare la curiosità degli spettatori in un’occasione di guadagno per i truffatori.

Dove guardare Odissea di Nolan?

Per il momento, Odissea, disponibile da luglio 2026, è disponibile soltanto al cinema. Non esiste ancora una data ufficiale per il debutto sulle piattaforme legali e non sappiamo quale servizio lo ospiterà. Scritto e diretto da Christopher Nolan, il film porta sullo schermo il poema di Omero. Matt Damon interpreta Ulisse in una produzione girata interamente con cineprese IMAX, concepita per la proiezione nelle sale.