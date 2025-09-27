Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

I dati del Planetary Health Check 2025 sono tutt'altro che confortanti: gli oceani sono "malati" ed è necessaria un'azione immediata per salvarli (e salvarci).

L’acidità degli oceani ha superato una “soglia critica” per la vita marina, evento che porta a sette su nove il numero di “limiti planetari” trasgrediti a causa delle pressioni antropiche, in particolare l’uso di combustibili fossili. Emerso da una recente valutazione del Potsdam Institute for Climate Impact Research, questi dati segnano un potenziale “punto di non ritorno”.

Dalla CO2 all’acidificazione

Storicamente, gli oceani agiscono come “stabilizzatore climatico essenziale” e assorbono circa il 25-30% dell’anidride carbonica (CO2) emessa ogni anno dalle attività umane. Sebbene questa funzione abbia mitigato il riscaldamento globale, ha un costo diretto per l’ecosistema oceanico, innescando un’acidificazione che minaccia la vita marina e si manifesta in modo quasi irreversibile su scala umana.

L’acidificazione degli oceani, già indagata in un precedente studio, non deriva dal versamento di acidi, ma è una diretta conseguenza dell’assorbimento di anidride carbonica di origine antropica. Circa un quarto della CO2 rilasciata nell’atmosfera si dissolve in acqua, reagendo con le molecole per formare acido carbonico (H2CO3). Questo processo – che trasforma l’oceano in una sorta di gigantesco bicchiere d’acqua frizzante – rilascia ioni idrogeno (H+), riducendo il pH dell’acqua e rendendola più acida. Il calo del pH riduce la disponibilità di ioni carbonato (CO32−), vitali per la formazione di gusci e scheletri di carbonato di calcio (CaCO3). Quelli di organismi come coralli, molluschi e plancton, insomma.

Dati e tendenze

Il Planetary Health Check 2025 (potete consultare qui i dati) ha rilevato che dall’inizio dell’era industriale il pH della superficie degli oceani è sceso da 8.2 a 8.1, calo che equivale a un aumento dell’acidità del 30-40%. Un cambiamento che sta avvenendo 100 volte più velocemente rispetto a qualsiasi altro periodo degli ultimi 55 milioni di anni, impedendo alle specie di trovare tempo e modo per adattarsi.

Secondo le proiezioni, il pH continuerà a diminuire, raggiungendo valori tra 8.05 e 7.75 entro la fine del 21esimo secolo. Dato variabile, ovviamente, a seconda dei futuri livelli di emissioni di CO2. Il recupero naturale richiederebbe centinaia di migliaia di anni, rendendo l’urgenza di un intervento ancora più pressante.

Impatto sulla vita marina e sugli ecosistemi

L’acidificazione ha un effetto a cascata sull’ecosistema, colpendo in particolare gli organismi “calcificanti”. L’aumento dell’acidità rende più difficile per i coralli costruire le loro barriere, minacciando habitat che sono cruciali per il 25% delle specie marine. I molluschi come ostriche e cozze sviluppano gusci più sottili e fragili, rendendoli vulnerabili ai predatori. Anche il plancton calcareo, alla base della catena alimentare, subisce la dissoluzione dei gusci, compromettendo la disponibilità di cibo per specie più grandi come pesci e balene.

Oltre l’ecosistema, possibili soluzioni

Oltre l’ambiente marino, gli impatti dell’acidificazione si riversano anche sulla sicurezza alimentare globale, specialmente per le comunità che dipendono quasi esclusivamente dalla pesca. Milioni di posti di lavoro nel settore ittico e nell’acquacoltura sono a rischio, così come l’economia legata al turismo costiero e alle barriere coralline. Il degrado degli ecosistemi costieri riduce anche la protezione naturale contro l’erosione e le inondazioni. La salute dell’oceano è quindi intrinsecamente legata alla stabilità sociale ed economica dell’umanità.

Ma quali sono le possibili soluzioni? La strategia più efficace – e ovvia – per affrontare l’acidificazione è la drastica riduzione delle emissioni di anidride carbonica. La cooperazione internazionale che ha portato al Protocollo di Montreal per l’ozono (1987) dimostra che l’azione politica può “cambiare la rotta”, approfittando di nuove soluzioni che la ricerca scientifica sta via via studiando e perfezionando. Tra queste possiamo menzionare l’alcalinizzazione artificiale degli oceani, che consiste nell’aggiungere calce per aumentarne il pH e l’assorbimento di CO2.

Sono al vaglio anche progetti ancora in fase sperimentale, come DESARC-MARESANUS, che hanno mostrato un alto potenziale per neutralizzare l’acidificazione degli oceani a partire dalla rimozione di CO2 dall’atmosfera, sulla scia di quanto affermato nell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (2015): “Per limitare il riscaldamento globale ‘ben al di sotto dei 2°C’ (…) non è più sufficiente la drastica riduzione delle emissioni di gas climalteranti, ma diventa necessario rimuovere CO2 dall’atmosfera in quantità tanto più ingenti quanto più si ritarda nella riduzione delle emissioni”.