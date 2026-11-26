Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

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Hanno passato ore, giorni e mesi a sviluppare l’intelligenza artificiale, la stessa tecnologia che ora ha preso il loro posto presso i grandi colossi tech. Alla fine programmatori, sviluppatori e informatici hanno detto basta, e hanno iniziato a combattere il sistema colpendo proprio dove fa più male: i loro prodotti.

Si potrebbe riassumere così OccupySaaS, un movimento di informatici e sviluppatori che, sfruttando proprio la tecnologia IA, ricostruisce i programmi delle Big Tech e li distribuisce gratuitamente.

Cosa sappiamo del movimento OccupySaaS

Il nome del movimento è tutto un programma: Occupy, cioè occupare, i SaaS, ossia i Software as a Service, quegli strumenti in abbonamento che tengono in piedi i bilanci dei giganti del settore. Le stesse aziende che, forti dell’evoluzione tecnologica ottenuta grazie al lavoro dei loro ingegneri, non hanno avuto scrupoli a pianificare licenziamenti di massa.

Invece di occupare fisicamente le sedi aziendali, il movimento ha deciso di colpire il cuore economico del problema: i software proprietari.

Armati di intelligenza artificiale e documentazione pubblica, questi sviluppatori stanno creando alternative open source che possono sostituire direttamente le piattaforme che, come scrive il collettivo sulla propria pagina web, “di fatto ci rivendono il nostro stesso settore, una licenza alla volta“.

E già i primi progetti concreti sono comparsi su GitHub: SalesCompel (alternativa al popolare Salesforce per la gestione dei clienti), e ZeroAuthy (una specie di sostituto di Auth0 come server per la gestione degli accessi e dell’autenticazione).

Insomma, un’operazione simile a quella di ArtCraft, la raccolta di applicazioni gratuite e open source sviluppate con l’assistenza di agenti IA per replicare programmi commerciali a pagamento. Infatti c’è da chiedersi quanto sia legale tutto questo.

È legale quello che fa il movimento?

Teoricamente, realizzare copie di prodotti registrati protetti da licenze e abbonamenti rappresenta una violazione del copyright.

Il movimento però ne è consapevole e, per restare nell’ambito della legalità, adotta il metodo della camera bianca, noto in gergo tecnico come clean-room design: in breve, le specifiche dei nuovi programmi vengono redatte basandosi esclusivamente su documentazione pubblica e standard aperti, senza dover appropriarsi di alcun codice sorgente.

C’è da dire che, nella camera bianca tradizionale, la tutela legale si basa su una separazione rigida tra chi analizza la documentazione per scrivere le specifiche e chi scrive il codice senza mai aver visto il software originale.

Ecco, quando si usa l’intelligenza artificiale, questo confine può diventare molto più labile, sia perché spesso è la stessa persona a guidare gli agenti sia perché non si può escludere del tutto che i modelli abbiano assorbito codice proprietario durante l’addestramento.

A questo si aggiunge il fatto che, a differenza del copyright, i brevetti software proteggono il modo in cui funziona uno specifico processo tecnico. Anche se il codice viene riscritto interamente da zero, replicare un flusso di lavoro brevettato può comunque scatenare cause legali.

A prescindere, per mettersi ulteriormente al riparo da eventuali attacchi legali da parte delle Big Tech, i fondatori del collettivo hanno scelto di restare nell’anonimato, chiedendo donazioni attraverso tre diverse piattaforme.

Cosa potrebbero fare le Big Tech contro OccupySaaS?

Al momento non risultano contromosse ufficiali da parte delle Big Tech, anche perché potrebbe rivelarsi controproducente. Avvia una causa legale contro un gruppo di sviluppatori licenziati: il giorno dopo rischi di trasformare il progetto in un caso mediatico globale, e di attirare così migliaia di nuovi contributori.

Al limite c’è da aspettarsi un irrigidimento dei Termini di Servizio, ad esempio vietando esplicitamente l’utilizzo di API, interfacce e documentazione pubblica per addestrare agenti IA o creare prodotti concorrenti.

Molto più probabilmente, però, i grandi fornitori punteranno a valorizzare ciò che il mondo open source non può offrire gratuitamente. Come la conformità normativa certificata a livello di privacy (GDPR) e sicurezza (SOC 2), oppure l’assistenza dedicata 24 ore su 24 e tanto altro.

Nella speranza che duri ancora questa smania di puntare tutto sull’intelligenza artificiale e meno sugli esseri umani. I mercati finanziari non sembrano più convinti come un tempo nel finanziare la corsa all’espansione delle infrastrutture delle Big Tech, nonostante l’esordio stellare di Anthropic in Borsa.