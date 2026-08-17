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Nilox Occhiali Smart Video 85,00 € -35% 129,99 € Risparmi 44,99 € Acquista su Amazon

Passi molte ore tra schermi, video e call ma ti piacerebbe catturare ciò che vedi e ascoltare musica senza infilarti auricolari o tenere in mano lo smartphone? In questo momento i Nilox Occhiali Smart Video sono disponibili con uno sconto del 35%, portandoti a casa una soluzione tutto-in-uno per audio, video e protezione degli occhi.

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Questi occhiali smart integrano altoparlanti sulle aste per un audio open-ear che ti permette di ascoltare musica restando sempre consapevole di ciò che accade intorno. La fotocamera da 8 MP consente di registrare video in Full HD 1080p a 30 fps e scattare foto in modo discreto, con trasferimento tramite Wi‑Fi. La batteria ad alta capacità offre fino a 18 ore di ascolto continuo, mentre le lenti intercambiabili – trasparenti e solari, entrambe con filtro luce blu – proteggono la vista e si adattano ai diversi contesti, dal lavoro all’outdoor.

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La promozione rende questi occhiali smart Nilox particolarmente interessanti per chi cerca smart glasses completi a un prezzo accessibile: con lo sconto del 35% il costo scende a 85,00€, una cifra competitiva rispetto ad altri prodotti della stessa categoria con funzioni simili di registrazione video Full HD e audio integrato. In questa fascia di prezzo è raro trovare un modello che combini fotocamera 8 MP, lenti intercambiabili e lunga autonomia in un unico dispositivo.

Se stai valutando un dispositivo indossabile per registrare clip in prima persona, ascoltare musica restando vigile su ciò che ti circonda e proteggere gli occhi dalla luce blu, il Nilox Occhiali Smart Video è disponibile con uno sconto del 35% che lo rende una delle opzioni più interessanti del momento.

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Gli occhiali smart Nilox con la fotocamera Full HD e l’audio open-ear

Se vuoi registrare ciò che vedi, ascoltare musica senza isolarti e ridurre l’affaticamento visivo davanti agli schermi, questi occhiali smart puntano proprio a semplificare la tua quotidianità con un unico dispositivo sempre sul naso.

Audio immersivo open-ear : gli altoparlanti integrati nelle aste ti permettono di ascoltare musica o contenuti audio senza chiuderti al mondo esterno, ideale per chi si muove in città, va in bici o lavora in ambienti condivisi.

: gli altoparlanti integrati nelle aste ti permettono di ascoltare musica o contenuti audio senza chiuderti al mondo esterno, ideale per chi si muove in città, va in bici o lavora in ambienti condivisi. Fotocamera integrata da 8 MP : puoi girare video in Full HD 1080p a 30 fps e catturare momenti in prima persona in modo discreto, senza tirare fuori il telefono, perfetto per vlog, sport o attività all’aperto.

: puoi girare video in e catturare momenti in prima persona in modo discreto, senza tirare fuori il telefono, perfetto per vlog, sport o attività all’aperto. Batteria da 300 mAh fino a 18 ore : l’autonomia prolungata ti accompagna per l’intera giornata di ascolto musicale, riducendo al minimo la necessità di ricariche e rendendo gli occhiali adatti a un uso intensivo.

: l’autonomia prolungata ti accompagna per l’intera giornata di ascolto musicale, riducendo al minimo la necessità di ricariche e rendendo gli occhiali adatti a un uso intensivo. Lenti intercambiabili con filtro luce blu : hai a disposizione lenti trasparenti e solari per passare dall’ufficio alle uscite all’aperto, con protezione dalla luce blu che aiuta a limitare l’affaticamento degli occhi davanti a PC e smartphone.

: hai a disposizione lenti trasparenti e solari per passare dall’ufficio alle uscite all’aperto, con protezione dalla luce blu che aiuta a limitare l’affaticamento degli occhi davanti a PC e smartphone. Design versatile per ogni situazione: la combinazione di tecnologia e movimento promossa da Nilox punta a un accessorio smart che si integra facilmente sia nel look quotidiano sia nelle attività sportive.

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FAQ Quanta autonomia hanno i Nilox Occhiali Smart Video con una sola ricarica? Gli occhiali offrono fino a 18 ore di ascolto musicale continuo grazie alla batteria da 300 mAh. Che qualità video offre la fotocamera dei Nilox Occhiali Smart Video? La fotocamera integrata da 8 MP registra video in Full HD 1080p a 30 fotogrammi al secondo. Le lenti dei Nilox Occhiali Smart Video proteggono dalla luce blu? Sì, includono filtro luce blu e due paia di lenti intercambiabili, trasparenti e solari. Posso ascoltare musica restando consapevole di ciò che mi circonda con questi occhiali Nilox? Sì, grazie all’audio open-ear con altoparlanti sulle aste ascolti musica senza isolarti dall’ambiente.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.