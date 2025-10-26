Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Amazon ha svelato nuovi occhiali smart che i corrieri potranno utilizzare durante le consegne: il dispositivo integra l'AI e offre tante funzionalità avanzate

Amazon

In sintesi

Amazon entra nel settore degli occhiali smart con un modello sviluppato per i propri corrieri, pensato per migliorare efficienza e sicurezza durante le consegne grazie a funzioni di realtà aumentata e intelligenza artificiale.

I nuovi occhiali smart permettono di scansionare pacchi, seguire percorsi e ottenere prove di consegna senza l’uso dello smartphone, offrendo supporto operativo con riconoscimento visivo, indicazioni stradali e comandi integrati tramite controller e batteria sostituibile.

C’è anche Amazon tra le aziende che stanno investendo nel settore degli occhiali smart. In questo caso, però, il colosso dell’e-commerce ha adottato un approccio diverso da quello di altre “big tech”, come Meta che punta principalmente al mercato consumer con i suoi nuovi occhiali smart.

Amazon, infatti, ha presentato un nuovo modello destinato ai suoi addetti e, in particolare, a chi si occuperà delle consegne dei pacchi ai clienti dell’azienda. Questo tipo di occhiali potrebbe agevolare in modo significativo il lavoro.

Gli occhiali smart secondo Amazon

I corrieri di Amazon potranno scansionare i pacchi, seguire le indicazioni stradali e acquisire la prova di consegna sfruttando i nuovi occhiali smart e senza dover utilizzare lo smartphone. Si tratta di una vera e propria rivoluzione che potrebbe modificare in modo significativo le modalità di svolgimento di un lavoro sempre più importante.

Gli occhiali realizzati da Amazon integrano l’intelligenza artificiale e, grazie a un sistema di telecamere, sono in grado di riconoscere oggetti e mostrare sul display informazioni contestuali utili al corriere. L’obiettivo è rendere le attività di consegna dei pacchi sempre più efficienti, veloci e precise.

Quali vantaggi offrono

Gli occhiali smart realizzati da Amazon sono pensati per assistere il corriere in vari passaggi della propria giornata lavorativa. Ad esempio, il dispositivo è in grado di identificare il pacco da consegnare in modo più rapido, grazie alla localizzazione e alla capacità di rilevare l’indirizzo del cliente stampato sul pacco.

Da segnalare, inoltre, il ruolo da “guida” degli occhiali che possono assistere il corriere nel raggiungimento della propria destinazione, fornendo indicazioni su come muoversi in contesti che potrebbero rappresentare una perdita di tempo. Gli occhiali sono abbinati a un controller, abbinato al giubbotto e includono una batteria sostituibile e anche un pulsante di emergenza.

Il nuovo dispositivo può essere abbinato anche a lenti graduate e lenti di transizione che si adattano automaticamente alla luce.Gli occhiali smart di Amazon saranno testati dai corrieri in