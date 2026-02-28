Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Quali sono i rumors sul futuro degli smart glasses Meta? La presenza del CEO alla sfilata Prada e l’affermazione possibilista di Miuccia potrebbero portare una novità.

La presenza di Mark Zuckerberg alla Milano Fashion Week, ospite della sfilata Prada autunno-inverno 2026/27, riaccende le voci su un possibile accordo tra Meta ed EssilorLuxottica per lanciare gli occhiali Meta Prada. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi sono abbastanza concreti da trasformare un semplice rumor in uno scenario tecnologico e industriale plausibile.

Zuckerberg in prima fila da Prada

Vedere Mark Zuckerberg seduto alla sfilata di Prada durante la Milano Fashion Week non è un dettaglio mondano. È un segnale.

Il CEO di Meta, accompagnato dalla moglie Priscilla Chan, ha assistito alla presentazione della collezione autunno-inverno 2026/27 negli spazi della Fondazione Prada. Una presenza inedita per lui, seduto tra i vertici del gruppo e osservatori strategici del settore moda. Quanto basta per alimentare le indiscrezioni su un possibile lancio di occhiali smart a marchio Prada.

Nel backstage, interpellata sull’ipotesi di un’intesa, Miuccia Prada ha risposto con un enigmatico “Forse, chissà”. Non è una conferma, ma nemmeno una smentita.

Perché si parla di occhiali Meta Prada

L’ipotesi non nasce dal nulla. Meta è già attiva nel mercato degli smart glasses grazie alla collaborazione con EssilorLuxottica. L’azienda italo-francese è il partner industriale che rende possibile la produzione e distribuzione su larga scala di occhiali tecnologici con fotocamera, audio integrato e funzioni connesse agli ecosistemi social.

L’eventuale ingresso di Prada in questo schema avrebbe una logica precisa: portare gli smart glasses Meta su una fascia più alta, dove design, brand e posizionamento fanno la differenza quanto la tecnologia.

Si parla di occhiali Meta Prada, quindi, in relazione a un possibile nuovo segmento di mercato: wearable tech di lusso. Un terreno ancora poco presidiato in modo strutturale.

Smart glasses Meta

Per capire se l’operazione abbia senso, bisogna guardare allo stato attuale degli smart glasses Meta. L’azienda di Menlo Park ha investito negli ultimi anni in dispositivi indossabili che integrano fotocamere, microfoni, assistenti vocali e funzioni legate ai social network.

Si tratta di prodotti commercializzati che puntano a rendere la tecnologia meno invasiva rispetto a uno smartphone. Gli smart glasses Meta rappresentano una delle scommesse più concrete del gruppo nel campo della realtà aumentata leggera e dell’intelligenza artificiale integrata negli oggetti quotidiani.

Un brand come Prada potrebbe aggiungere un elemento decisivo: la desiderabilità. Perché nel mondo degli accessori, la forma conta tanto quanto la funzione.

Moda e tecnologia

La Milano Fashion Week non è solo passerelle e tendenze stagionali. È un laboratorio dove si incontrano capitali, innovazione e strategie di posizionamento globale. La presenza di Zuckerberg in questo contesto suggerisce un dialogo che va oltre la curiosità mediatica.

Meta ha bisogno di rendere i propri dispositivi più integrati nella vita reale, meno percepiti come gadget tecnologici e più come oggetti personali. Prada, dal canto suo, potrebbe esplorare una nuova categoria merceologica senza snaturare il proprio DNA creativo.

L’eventuale accordo con EssilorLuxottica chiuderebbe il cerchio industriale: tecnologia americana, produzione eyewear consolidata e firma di alta moda italiana.

Si faranno davvero?

Al momento non esistono annunci ufficiali né date. L’unico fatto concreto è la presenza di Zuckerberg alla sfilata e l’apertura, seppur prudente, di Miuccia Prada alla possibilità di una collaborazione.

Nel mondo tech, però, le partnership si costruiscono spesso lontano dai comunicati stampa. Gli indizi contano, soprattutto quando coinvolgono aziende con interessi convergenti.

Se gli occhiali Meta firmati Prada vedranno la luce, non saranno solo un accessorio di lusso con una fotocamera nascosta. Potrebbero rappresentare un passaggio simbolico: la definitiva “normalizzazione” degli smart glasses come oggetto quotidiano, capace di unire estetica e tecnologia in modo organico.

Per ora resta una domanda aperta. Ma il fatto che venga posta proprio alla Milano Fashion Week dice già molto su dove sta andando il mercato.