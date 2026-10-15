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Anche gli occhiali intelligenti hanno le loro regole sulla registrazione di persone, soprattutto quando ci sono di mezzo i dati personali e il consenso altrui. Ecco quello che c'è da sapere.

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Ci sono da qualche anno ma stanno già spopolando. Gli occhiali intelligenti, meglio noti come smart glasses, sono un vero e proprio gioiello della tecnologia, utili non solo per telefonare ma anche per registrare audio o video all’aperto davanti a tutti. Che lo sappiano o meno.

Oggi più che mai la questione del consenso è centrale in un mondo dominato dai social, infatti è bene sapere quando gli occhiali intelligenti possono o no registrare senza permesso.

Quando gli occhiali intelligenti possono registrare senza permesso

Praticamente mai: serve sempre il consenso di chi viene ripreso. Perché questi dispositivi presentano rischi significativi per la tutela dei dati personali, in particolare quando acquisiscono immagini o conversazioni all’insaputa dei soggetti presenti.

Grazie all’integrazione di telecamere, microfoni e sistemi di intelligenza artificiale, gli occhiali consentono non solo di tradurre conversazioni in tempo reale e documentare eventi, ma anche di produrre registrazioni occulte in contesti sensibili quali ospedali, scuole, spogliatoi e luoghi di lavoro, e a sua volta di permettere forme di riconoscimento facciale e vocale.

Tra l’altro, in un recente comunicato, il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), in una recente dichiarazione, ha voluto fare chiarezza in merito alla questione. Ed è stata categorica: “chi diffonde immagini su profili social pubblici o utilizza i dispositivi per attività professionali può assumere il ruolo di titolare del trattamento, con i relativi obblighi“.

Una responsabilità che riguarda tutti, anche i produttori e i fornitori di applicazioni o servizi, inclusi i sistemi basati su intelligenza artificiale.

L’eccezione ammessa per gli smart glasses

Bene precisare che non si tratta di un divieto assoluto, altrimenti da domani andrebbero messi al bando tutti gli occhiali smart disponibili sul mercato.

Sempre l’Authority precisa che “l’utilizzatore che impiega gli occhiali per attività esclusivamente personali o domestiche non è soggetto al Regolamento europeo (GDPR)“.

In breve, se gli occhiali stanno riprendendo scene di vita domestica, all’interno delle proprie quattro mura o in altri contesti privati, il problema non sussiste. A patto che eventuali altre persone presenti (te compreso) abbiano fornito il proprio consenso alla registrazione.

Sennò tocca pagare, e caro.

Cosa succede se si registra senza consenso

Lo ribadisce l’EDPB nel comunicato: “l’utilizzo degli smart glasses può essere soggetto anche a disposizioni di natura penale, civile e lavoristica, nonché ad altre normative settoriali“.

Si parla di sanzioni estremamente costose: stando all’articolo 83 del GDPR, le aziende fornitrici rischiano sanzioni pecuniarie fino a 10 milioni di euro o fino al 2% del fatturato globale annuo per violazioni legate agli obblighi dei titolari, oppure fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato per violazioni dei principi fondamentali sul consenso e i diritti degli interessati.

Teoricamente anche te come utente puoi rischiare grosso, se riprendi qualcun* senza chiedere il consenso prima: oltre alle sanzioni amministrative da parte del Garante Privacy per trattamento illecito dei dati personali, rischi a livello civile di dover corrispondere un risarcimento per abuso dell’immagine altrui (art. 10, Codice Civile).

E a livello penale (sempre in linea teorica) puoi essere accusato di reati quali interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis, Codice Penale) o molestia (art. 660, se però si parla di riprese insistenti, ravvicinate o fatte con il cellulare in modo molesto contro la volontà della persona).

Cosa fare per evitare il peggio

Dal momento che “chi si trova nelle vicinanze deve poter riconoscere quando viene ripreso o registrato“, sempre nel documento l’EDPB ha indicato per i produttori e ai fornitori alcune soluzioni per limitare i rischi. Ad esempio indicatori luminosi e acustici, notifiche di prossimità e specifiche modifiche al design dei dispositivi.

E così misure tecniche per mitigare i rischi legati alla difficoltà di raccogliere un consenso preventivo: la limitazione delle registrazioni continue, la riduzione dei tempi di conservazione dei file, l’oscuramento automatico dei volti e la pseudonimizzazione dei dati.

Per te utente invece è ancora più facile: basta solo chiedere il permesso. E se è no, è no. Perché con i dati personali non si scherza, soprattutto oggi con le intelligenze artificiali fameliche di dati.