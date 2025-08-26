Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

I nuovi occhiali smart di Google sono vicini al debutto e potrebbero essere realizzati da HTC: ecco le ultime novità in merito.

Ahmet Misirligul / Shutterstock.com

In sintesi

Google prepara il lancio dei suoi occhiali smart con AI e valuta HTC come partner produttivo per avviare la fase industriale.

Il debutto potrebbe arrivare già nel 2026 con un prodotto che allargherà l’ecosistema e rafforzerà il ruolo di Google in XR.

Google continua a espandere la sua gamma di prodotti: la prossima novità in rampa di lancio è rappresentata dagli occhiali smart con AI che andranno ad ampliare l’ecosistema dell’azienda. Lo sviluppo dovrebbe essere completo, almeno stando alle ultime indiscrezioni, e Google è ora alla ricerca di un partner produttivo.

Il candidato principale potrebbe essere HTC che ha appena svelato un nuovo paio di occhiali smart, confermando la capacità di sostenere interamente la produzione di un prodotto di questo tipo. Un’altra possibilità è quella rappresentata da un’altra azienda taiwanese, Quanta, che si è occupata della realizzazione dei prototipi.

Come riportato da Digitimes, però, al momento sarebbe proprio HTC l’azienda favorita a ricoprire il ruolo di partner di Google in questo nuovo progetto che rappresenterà un importante punto di svolta per l’azienda americana, sempre più interessata allo sviluppo di prodotti di questo tipo, dopo aver annunciato il lancio di Android XR.

Un rapporto duraturo

Il rapporto tra Google e HTC va avanti da tempo. In passato, infatti, l’azienda taiwanese ha ceduto (per circa 1,1 miliardi di dollari) la sua divisione smartphone Powered by HTC a Google, riducendo drasticamente la sua presenza nel segmento di mercato dei prodotti per la telefonia (l’ultimo modello è stato U24 Pro)

Più di recente, HTC ha trasferito a Google diverso personale della sua divisione di ricerca e sviluppo (con competenze in AR e VR) e vari brevetti in licenza non esclusiva per un totale di 250 milioni di dollari.

Le due aziende, anche grazie a quest’accordo, potrebbero essere pronte a una nuova collaborazione che per HTC rappresenterebbe un elemento importante per il suo programma di rilancio.

Al momento, non c’è ancora un accordo definitivo e non ci sono, quindi, annunci ufficiali in tal senso. Google, però, ha la necessità di trovare rapidamente un partner per poter avviare la produzione dei suoi occhiali smart e HTC è pronta a ricoprire questo ruolo.

Quando arrivano gli occhiali smart di Google?

Al momento, ci sono poche informazioni sui nuovi occhiali con AI di Google. Il progetto, come sottolineato in precedenza, ha terminato la sua fase di sviluppo e, quindi, potrebbe essere vicino al debutto. Grazie alla possibile partnership con HTC, Google potrebbe essere pronta al lancio del nuovo prodotto già nel corso del 2026. Ulteriori novità in tal senso dovrebbero arrivare a breve. Per l’azienda americana si tratta di un momento molto importante. I nuovi occhiali, infatti, avranno il compito di creare un nuovo business per Google.