Uno dei primi dettagli che notiamo in un volto è il colore degli occhi. Si tratta inoltre di un particolare che tende a essere ricordato con maggior certezza, soprattutto se parliamo di sfumature meno frequenti.

Un discorso che vale di certo per gli occhi verdi che, la scienza ci spiega, sono ben più complessi di quanto pensiamo. Scendiamo dunque nel dettaglio, così da comprendere il fenomeno che si cela dietro questa particolare colorazione oculare (vale anche per gli occhi azzurri): l’effetto Tyndall.

Fenomeno ottico

Quel che vediamo non è sempre quel che sembra. Secondo gli scienziati, il colore verde o blu dell’iride non è determinato dalla presenza di un particolare pigmento, ma da un effetto ottico legato alla diffusione della luce. Lo stesso che conferisce al mare e al cielo l’aspetto a cui siamo abituati. Acqua e aria sono in realtà trasparenti, ma all’occhio umano appaiono blu.

Davinia Beaver, dottoressa della Bond University in Australia, fornisce una spiegazione del perché gli occhi ci appaiono di colore diverso. Il fenomeno dipende dalla quantità di melanina presente nell’iride e dalla capacità di quest’ultimo di diffondere la luce assorbita. Una maggiore quantità del pigmento determina occhi scuri marroni. Gli occhi “chiari” presentano invece pochissima melanina. Di conseguenza le lunghezze d’onda più corte, come quella del verde, sono diffuse con più efficacia.

Tra questi due estremi, gli occhi verdi contengono una quantità intermedia di melanina. Ma non è solo questo a determinarne il colore. Si tratta di un caso molto raro, in cui il verificarsi di particolari mutazioni genetiche, in presenza della giusta dose di pigmento, produce il colore che tanto ci colpisce.

Una tipologia ancora più difficile da comprendere è quella degli occhi color nocciola. In questo caso la melanina si distribuisce in modo irregolare all’interno dell’iride, andando a riflettere la luce in maniera analoga, con il risultato di un effetto “mosaico”.

Questione di genetica

Per tanto tempo l’uomo ha creduto che il colore degli occhi fosse determinato da un solo gene. Oggi invece abbiamo più conoscenze in materia e sappiamo che sono molti di più. Ecco spiegato perché gli occhi di un figlio non sempre coincidono con quelli dei genitori, anche quando dello stesso colore, o di un possibile fratello/sorella.

A complicare le cose c’è un altro aspetto importante. Il colore sembra evolvere nel tempo. In Europa, ad esempio, spesso i neonati nascono con occhi blu/grigi a causa dei bassi livelli di melanina. Con la crescita però la quantità di pigmento contenuta nell’iride aumenta e il colore può cambiare, diventando verde o marrone.

In rari casi una persona può avere occhi di colore diverso tra loro. Ci sono esempi anche nel mondo dello spettacolo, come Mila Kunis. Si tratta del fenomeno chiamato “eterocromia”. Questa singolarità può essere scatenata da particolari condizioni genetiche, traumi o specifiche patologie.

Qualunque sia la ragione scientifica per cui ci appaiono così, gli occhi marroni sono senza dubbio i più diffusi a livello mondiale. Incontrare una persona con occhi azzurri è invece facilissimo nel Regno Unito, dove sono la tipologia predominante. Il verde si conferma in ultima analisi il colore più misterioso, per la sua rarità in tutto il pianeta.