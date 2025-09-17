Perché non esistono gli occhi azzurri: ecco da cosa dipende il colore

Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

A determinare gli occhi azzurri è una bassa quantità di melanina, un pigmento che è solo marrone: la genetica spiega perché, di fatto, gli occhi blu non esistono

Gli occhi azzurri affascinano da sempre e rappresentano una minoranza nella popolazione mondiale. La scienza ha scoperto che il loro colore non dipende dall’esistenza di un vero pigmento blu, ma da un particolare gioco di luce e da una mutazione genetica avvenuta migliaia di anni fa. Comprendere da cosa dipende il colore degli occhi significa entrare nel mondo della genetica, saperne di più sulla melanina e scoprire la straordinaria variabilità umana.

L’origine genetica degli occhi azzurri

Gli studiosi dell’Università di Copenaghen hanno individuato un momento preciso nella storia evolutiva in cui è comparso per la prima volta il tratto degli occhi azzurri. Tra i 6.000 e i 10.000 anni fa, una mutazione genetica del gene OCA2, coinvolto nella regolazione della produzione di melanina, ha modificato la quantità di pigmento presente nell’iride. Questa variazione ha impedito la formazione di un’iride scura, dando origine al fenomeno ottico che percepiamo come azzurro.

A differenza degli occhi marroni, che presentano un’ampia variabilità nella concentrazione di melanina, gli individui con occhi chiari mostrano una sorprendente uniformità genetica. Per questo motivo si ritiene che tutte le persone con occhi azzurri possano discendere da un unico antenato comune. La diffusione di tale caratteristica potrebbe essere stata favorita da una preferenza sessuale, portando il tratto a consolidarsi in alcune popolazioni, soprattutto nel Nord Europa.

Melanina e colore dell’iride

Il colore degli occhi dipende dalla quantità di melanina presente nell’iride. Questo pigmento è sempre di tonalità marrone, indipendentemente dal colore che osserviamo. Negli occhi scuri la melanina è abbondante e assorbe gran parte della luce. Negli occhi azzurri, invece, la bassa concentrazione di melanina permette alla luce di essere diffusa e riflessa, producendo la caratteristica tonalità blu che in realtà è un’illusione ottica.

Lo stesso meccanismo spiega l’esistenza di altre sfumature, come il verde o il nocciola, che dipendono da un diverso equilibrio tra pigmento e luce riflessa. Per questo due genitori dagli occhi marroni possono avere un figlio con occhi azzurri: il colore è un tratto poligenico, influenzato da più di 16 geni, e non segue uno schema ereditario semplice.

Perché i bambini nascono spesso con occhi azzurri

Alla nascita, la quantità di melanina nell’iride è ridotta. Per questo molti neonati presentano occhi azzurri, che possono scurirsi nei mesi successivi quando la produzione di melanina aumenta. Solo dopo i primi anni di vita il colore tende a stabilizzarsi, anche se può subire lievi variazioni nel corso del tempo.

Curiosità scientifiche e adattamento evolutivo

L’esistenza di popolazioni con occhi chiari è stata collegata anche a fattori ambientali. Si ritiene che la minore presenza di melanina abbia favorito un migliore adattamento nelle regioni con scarsa esposizione solare, permettendo di sfruttare più efficacemente la luce disponibile. Al contrario, nelle aree vicine all’equatore, dove la radiazione UV è intensa, una maggiore quantità di pigmento ha offerto una protezione naturale contro i danni alla retina.

La scienza dimostra quindi che gli occhi azzurri non sono realmente blu, ma il risultato dell’equilibrio tra genetica, melanina e luce. Sapere da cosa dipende il colore degli occhi significa osservare da vicino i meccanismi dell’evoluzione e capire come anche una singola mutazione possa influenzare l’aspetto di intere popolazioni umane.