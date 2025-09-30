Libero
OFFERTE

Occasione per gli amanti del caffè americano: macchina Russell Hobbs in promo

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Occasione per gli amanti del caffè americano: macchina Russell Hobbs in promo Amazon

Se cerchi una macchina da filtro affidabile e conveniente, la Russell Hobbs Brontë è oggi un’offerta da non lasciarsi scappare. Grazie a uno sconto del 57% la porti a casa a soli 38,90€. Parliamo di una Macchina Caffè Americano da 1,25L e 1100W pensata per servire fino a 10 tazze con facilità.

La tecnologia WhirlTech distribuisce l’acqua con un movimento a vortice per estrarre al massimo l’aroma e ottenere un gusto intenso e bilanciato. La caraffa in vetro e il design nero opaco con dettagli in acciaio inox la rendono elegante in qualsiasi cucina. Puoi approfittare subito dell’offerta usando il link diretto ad Amazon.

Russell Hobbs Brontë

Russell Hobbs Brontë

38,90 €89,90 € -51,00 € (56%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Russell Hobbs Brontë: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta porta il prezzo della Russell Hobbs Brontë a 38,90€ con uno sconto del 57%. Il risparmio è pari a 51,57 euro rispetto al prezzo originario calcolato sulla percentuale di sconto. Un prezzo sotto i 40 euro rende questa macchina da caffè americano particolarmente competitiva nella sua fascia domestica.

È una proposta interessante per chi desidera qualità e praticità senza spendere troppo. La convenienza è rafforzata da un taglio di prezzo molto marcato che valorizza il rapporto qualità/prezzo. Non sono indicati coupon aggiuntivi nell’offerta. Se vuoi verificarne la disponibilità, puoi procedere direttamente all’acquisto dalla pagina prodotto.

Russell Hobbs Brontë

Russell Hobbs Brontë

38,90 €89,90 € -51,00 € (56%)

Russell Hobbs Brontë: le caratteristiche tecniche

La Russell Hobbs Brontë è una macchina da caffè americano da 1,25L, ideale per servire fino a 10 tazze di caffè. La Tecnologia WhirlTech distribuisce l’acqua uniformemente sul caffè macinato per un aroma pieno e una migliore estrazione. La funzione pausa e servi ti permette di versare una tazza durante l’erogazione senza dover attendere la fine del ciclo.

La funzione di mantenimento in caldo mantiene il caffè alla giusta temperatura fino a 40 minuti. Il sistema antigoccia riduce fuoriuscite e disordine durante l’estrazione e il servizio. La caraffa in vetro assicura visibilità del contenuto e un look curato sul piano cucina.

La potenza di 1100W garantisce tempi rapidi di preparazione per un uso pratico ogni giorno. Il design nero opaco con dettagli in acciaio inox aggiunge un tocco elegante e moderno. Lo spegnimento automatico contribuisce alla sicurezza e all’efficienza energetica.

Le dimensioni sono 23,8 x 21,3 x 35,1 cm per un peso di 2,04 kg, adatte alla maggior parte dei piani cucina. La combinazione di praticità, gusto e prezzo aggressivo rende questa macchina una scelta solida per chi ama il caffè filtro a casa.

Russell Hobbs Brontë

Russell Hobbs Brontë

38,90 €89,90 € -51,00 € (56%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

WeWALK

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963