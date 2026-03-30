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L’obsolescenza programmata spinge a cambiare dispositivi troppo spesso, alimentando rifiuti elettronici e sprechi. Ecco come allungare la vita dei device e ridurre l’impatto ambientale.

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Cambiare smartphone ogni anno sembra ormai normale, ma dietro questa abitudine si nasconde un problema concreto: l’obsolescenza programmata. Tra dispositivi che invecchiano troppo in fretta e montagne di rifiuti elettronici, diventa sempre più urgente adottare un approccio consapevole alla tecnologia. Questo non vuol dire rinunciare all’innovazione, ma di imparare a usarla meglio, evitando sprechi e acquisti impulsivi.

Cos’è l’obsolescenza programmata

Il concetto di obsolescenza programmata indica la strategia con cui alcuni prodotti vengono progettati per avere una vita limitata.

Non sempre si tratta di difetti evidenti: più spesso parliamo di aggiornamenti software che rallentano i dispositivi o componenti difficili da sostituire.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Smartphone ancora funzionanti finiscono nei cassetti o, peggio, nella spazzatura. E qui entra in gioco un tema spesso sottovalutato: i rifiuti elettronici rappresentano una delle categorie di scarto in più rapida crescita a livello globale.

Allungare la vita dei dispositivi

Il primo passo per contrastare la tecnologia usa e getta è semplice: usare più a lungo ciò che abbiamo già. Si tratta di una scelta economica e anche ambientale.

Uno smartphone può durare diversi anni se trattato con attenzione. Proteggerlo con una custodia, evitare surriscaldamenti e aggiornare il software quando necessario sono accorgimenti banali ma efficaci.

Ancora più importante è non avere paura della riparazione: sostituire una batteria o uno schermo può costare meno di un nuovo dispositivo e prolunga significativamente la vita utile.

Quando un device non serve più, poi, conviene dargli una seconda vita. Donarlo o avviarlo a un riciclo corretto riduce l’impatto ambientale e limita la dispersione di materiali preziosi.

Scegliere prodotti e aziende più sostenibili

Non tutte le aziende tecnologiche seguono lo stesso approccio. Alcune stanno investendo in materiali riciclati e in design più facilmente riparabili, mentre altre continuano a privilegiare modelli chiusi e difficili da smontare.

Qui entra in gioco una scelta consapevole. Informarsi prima di acquistare è fondamentale: esistono dispositivi progettati per durare di più o per essere riparati con facilità. Anche il mercato del ricondizionato rappresenta un’alternativa concreta, sempre più diffusa anche in Italia.

Un passaggio importante è stato fatto anche a livello normativo. L’Unione Europea ha introdotto regole sul diritto alla riparazione, proprio per contrastare pratiche legate all’obsolescenza programmata. Segno che il tema non è più marginale.

Ridurre consumi e rifiuti digitali

Quando si parla di tecnologia usa e getta si pensa subito agli oggetti fisici, ma esiste anche una dimensione invisibile. Ogni file salvato nel cloud, ogni video in streaming, ogni email archiviata contribuisce a un consumo energetico reale.

Ridurre questo impatto non richiede grandi sacrifici. Spegnere i dispositivi quando non servono, abbassare la luminosità dello schermo o eliminare file inutili sono piccoli gesti quotidiani che, nel tempo, fanno la differenza.

Anche lo streaming continuo ha un costo energetico: quando possibile, scaricare contenuti può essere una scelta più efficiente.

Usare la tecnologia in modo più consapevole

La vera sfida sta nel cambiare il modo in cui viviamo la tecnologia. Essere utenti consapevoli significa anche informarsi, condividere buone pratiche e contribuire a diffondere una cultura più attenta alla sostenibilità.

App e piattaforme possono diventare strumenti utili per individuare centri di raccolta, monitorare i consumi o sostenere iniziative ambientali. In questo senso, la tecnologia non è il problema, ma parte della soluzione.

Rallentare il ciclo di acquisto, scegliere con criterio e valorizzare ciò che già possediamo sono azioni concrete che aiutano a contrastare l’obsolescenza programmata. Non serve rivoluzionare le proprie abitudini: basta iniziare da scelte più consapevoli, giorno dopo giorno.