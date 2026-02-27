Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Un nuovo trojan minaccia i dispositivi Android: ecco come funziona Oblivion e perché è una minaccia da non sottovalutare per il futuro

iStock

Le minacce informatiche sono sempre più pericolose ed efficaci e, con sempre maggior frequenza, puntano gli smartphone, dispositivi ad ampia diffusione e che possono garantire un facile accesso ai dati sensibili dell’utente.

Uno dei nuovi pericoli di questa prima parte di 2026 si chiama Oblivion. Si tratta di un Trojan di Accesso Remoto, particolare tipologia di minaccia nota anche con l’acronimo RAT.

Oblivion è pensato, in particolare, per attaccare i dispositivi Android, con la possibilità di colpire sia le versioni più recenti (quindi i modelli con Android 16) che le versioni obsolete (fino ad Android 8).

In sostanza, quasi tutti i telefoni e i tablet in uso con sistema operativo Android sono esposti alla minaccia di questo RAT che può causare non pochi problemi agli utenti. A fornire un’analisi dettagliata della minaccia è un articolo pubblicato sul blog di Certo Software, azienda specializzata in sicurezza informatica per dispositivi mobili.

Un pericolo da non sottovalutare

Oblivion, secondo quanto riportato dalla fonte, viene attualmente pubblicizzato su un forum di hacking web, con tanto di video dimostrazione della sua efficacia. Il RAT si distingue per una combinazione di caratteristiche che lo rende potenzialmente molto efficace.

Questo software può ottenere il bypass automatico dei permessi, il controllo remoto nascosto oltre a un’elevata persistenza e un builder punta e clicca. Secondo Certo, si tratta di un prodotto alla portata anche di aspiranti hacker e che non richiede competenze tecniche avanzate per poter essere utilizzato con efficacia.

Un altro dettaglio da sottolineare riguarda il suo sviluppo: Oblivion sarebbe stato costruito da zero, senza legami con altri RAT già diffusi online e spesso inefficaci o caratterizzati da notevoli bug. Il trojan viene proposto in abbonamento (con prezzi da 300 dollari al mese) oppure con un accesso a vita da 2.200 dollari.

Perché è pericoloso

Oblivion potrebbe essere una minaccia concreta per gli smartphone Android in quanto capace di operare su più livelli per colpire il sistema operativo. Il RAT è efficace anche con le versioni personalizzate dai produttori (Samsung, Xiaomi, OPPO e altri).

Il malware è in grado di ottenere permessi per un accesso profondo al sistema e, nello stesso tempo, può nascondere le sue tracce andando a raccogliere dati in modo indisturbato.

In questo modo, un hacker può ottenere un accesso completo alle informazioni dell’utente, comprese password e codici di sblocco. C’è anche la possibilità di controllo da remoto del dispositivo.

Come difendersi

Secondo Certo, è possibile difendersi da Oblivion, ma bisogna adottare le misure giuste. Per prima cosa è necessario evitare il sideloading delle app ovvero l’installazione delle applicazioni da fonti diverse dal Play Store.

In aggiunta, bisogna diffidare dalle richieste di aggiornamento inaspettate, che rappresentano uno dei metodi principali di distribuzione di Oblivion, ed è necessario verificare le autorizzazioni di accessibilità dalle Impostazioni, che vengono utilizzate dal RAT per accedere a varie funzioni del sistema.

L’utilizzo di un software di protezione, con possibilità di scansione profonda del sistema, aiuta a rilevare e rimuovere il malware, proteggendo il sistema da una minaccia concreta e potenzialmente molto efficace.