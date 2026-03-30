Obbligo PEC per piloti: cosa dice la comunicazione dell'ENAC

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Novità in arrivo per tutti i piloti dotati di licenza ENAC (acronimo di Ente Nazionale Aviazione Civile). Per loro scatterà a breve l’obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata e di comunicarlo tempestivamente all’ENAC stesso.

La richiesta dell’Ente dell’aviazione civile rientra nelle disposizioni previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (il CAD), con l’obiettivo di incentivare ulteriormente la digitalizzazione dei rapporti tra l’amministrazione centrale e i possessori di licenza di volo. Una misura analoga aveva riguardato gli amministratori di società, per i quali l’obbligo di PEC è scattato non moltissimi mesi fa.

PEC piloti: quando scatta l’obbligo

L’obbligo di PEC per piloti scatta dal 31 marzo 2026. Entro quella data, i possessori di una licenza di volo dovranno comunicare all’Ente dell’aviazione civile il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (vedremo tra poco come si fa).

Come si legge nella comunicazione dell’ENAC, l’indirizzo di posta elettronica certificata verrà utilizzato a mo’ di domicilio digitale dei piloti con brevetto per aviazione civile. L’indirizzo verrà quindi utilizzato per inviare tutte le comunicazioni ufficiali che, solitamente, venivano inviate tramite posta cartacea raccomandata.

La PEC permetterà così all’Ente di efficientare i processi di comunicazione, garantendo la certezza dell’invio e della ricezione di tutte le comunicazioni. Oltre, ovviamente, ad abbattere i costi sostenuti sinora per l’invio di lettere e raccomandate.

Come comunicare la PEC all’ENAC

La comunicazione dell’indirizzo di posta certificata all’ENAC dovrà avvenire per PEC. L’Ente dell’aviazione civile spiega che i possessori di licenza di volo dovranno inviare un messaggio di posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.enac.gov.it specificando nell’oggetto “Invio propria PEC per aggiornamento database Empic”.

Nel corpo del messaggio, invece, i piloti dovranno specificare la direzione territoriale di appartenenza e il numero di licenza. Ad esempio, il pilota Mario Rossi appartenente alla Direzione Territoriale Lazio dovrà scrivere

“Mario Rossi

Direzione Territoriale Lazio

Licenza xxxxxxx”

e attendere conferma di ricezione e che il proprio indirizzo PEC sia stato inserito nell’elenco previsto dall’ENAC.

Come creare una PEC con Libero Mail PEC

Versatile e facile da utilizzare grazie a un’interfaccia utente intuitiva e moderna, il servizio di posta certificata Libero Mail PEC è perfetto per ottemperare all’obbligo previsto dall’ENAC.

Potrai scegliere tra due diversi profili – PEC Family e PEC Unlimited – in base alle tue esigenze e accedere a un mondo di servizi e vantaggi. Come suggeriscono anche i nomi, PEC Family è pensato per l’utenza privata o familiare e, con 1 GB di spazio di archiviazione, permette di ricevere e inviare migliaia e migliaia di messaggi certificati. PEC Unlimited, invece, mette a disposizione spazio di archiviazione illimitato ed è pensato soprattutto per un’utenza professionale.

Indipendentemente dal profilo scelto, Libero Mail PEC mette a disposizione avanzati sistemi antivirus e filtri anti-spam che mettono al riparo la tua casella di posta da tentativi di attacco o truffa. Inoltre, Libero Mail PEC è già conforme con gli standard della Posta Certificata Europea, grazie alla quale potrai comunicare con valore legale con enti e aziende dell’UE.

L’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’ENAC potrà ovviamente essere utilizzato anche per altri scopi. Prima di tutto, per comunicare con gli enti della Pubblica Amministrazione, con Aziende ed Enti in maniera ufficiale e tracciata, utilizzando la PEC come sostituta della posta cartacea raccomandata.

Non solo. La PEC può essere eletta a domicilio digitale. Comunicando l’indirizzo di posta certificata all’AgiID (Agenzia per l’Italia Digitale), potrai ricevere tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione direttamente nella tua casella di posta certificata (avvisi dell’Agenzia delle Entrate, comunicazioni dell’INPS o del tuo comune di residenza e così via).