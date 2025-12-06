TOTALE PUNTI 7.3 Oakley Meta Vanguard La confezione include gli occhiali, una custodia rigida che funge anche da stazione di ricarica, un panno per la pulizia e tre set di naselli intercambiabili per adattare il fit al proprio viso. La custodia è l'unico modo per ricaricare gli occhiali, visto che non c'è porta USB-C direttamente sul device. Il design segue fedelmente lo stile Oakley: lente unica avvolgente, montatura robusta, inserti in gomma Unobtainium sulle aste per evitare scivolamenti con il sudore. Se non fosse per il modulo fotocamera al centro, sembrerebbero normali occhiali sportivi. Meta offre quattro varianti di lenti Prizm: 24K giallo-oro, Road arancione per ciclismo, Black grigio scuro e Sapphire blu specchiato. Tutte sono polarizzate e sostituibili, anche se ogni kit costa 85 dollari. Per ora non esistono lenti graduate, limite che esclude una fetta importante di potenziali acquirenti. La prima uscita con gli Oakley Meta è stata in bici, su un percorso misto tra asfalto e sterrato. Obiettivo: capire se la fotocamera regge davvero le vibrazioni e se l'audio funziona con il vento in faccia.

PRO Audio chiaro anche oltre i 50 km/h

Stabilizzazione video efficace

Integrazione Garmin molto fluida

Software meta eccellente CONTRO Pulsanti touch sensibili

Autonomia ridotta con uso intenso

Solo video verticali

Nessuna lente graduata disponibile

Costruzione e materiali VOTO: 8 La solidità costruttiva è il primo aspetto che colpisce. Oakley ha applicato gli stessi standard dei suoi occhiali sportivi tradizionali, quelli che costano 150-200 euro. La montatura in materiale composito resiste agli urti, mentre la certificazione IP67 garantisce protezione totale contro polvere e immersione temporanea in acqua. Durante i test abbiamo corso sotto la pioggia battente e pedalato su sentieri fangosi. Gli occhiali non hanno mai dato segni di cedimento. I naselli intercambiabili permettono di adattare il fit: chi ha naso stretto o largo può trovare la configurazione giusta senza compromessi. Le aste terminano con inserti in Unobtainium, materiale che aumenta il grip con il sudore invece di scivolare. Il peso dichiarato di 66 grammi si sente nei primi minuti, poi sparisce completamente. Anche dopo due ore consecutive di utilizzo non abbiamo avvertito fastidi o punti di pressione. L'unico neo è la custodia di ricarica: robusta ma decisamente ingombrante, pesa 258 grammi e occupa spazio nello zaino.

Display e comandi VOTO: 6 Non c'è display. Punto. Gli Oakley Meta Vanguard funzionano completamente tramite comandi vocali, pulsanti fisici e touchpad laterale. Sul lato destro trovate due pulsanti sotto l'asta: il più grande scatta foto con un tap o avvia video con pressione prolungata, il più piccolo è programmabile tramite app per funzioni personalizzate. Il touchpad laterale gestisce volume e riproduzione musicale attraverso swipe avanti/indietro e tap singolo. Ed è qui che emerge il problema principale: ogni volta che indossi o togli gli occhiali, la mano sfiora inevitabilmente il sensore. Parte la musica. La metti in pausa. Sfili di nuovo gli occhiali per sistemarli. Riprende la musica. Un loop frustrante che persiste anche dopo giorni di utilizzo. Non è questione di abitudine, è un difetto di posizionamento. Meta dovrebbe implementare un sistema che disabiliti i comandi touch per alcuni secondi dopo che gli occhiali vengono indossati. I pulsanti fisici invece funzionano perfettamente: si premono anche con guanti leggeri da ciclismo e danno feedback tattile chiaro.

Fotocamera e video VOTO: 8 Il sensore da 12 megapixel con lente ultra-wide da 122 gradi registra video fino a 3K a 30fps, 1080p a 60fps e slow motion 720p a 120fps. Sulla carta sono numeri inferiori rispetto a una GoPro di fascia alta. Nella pratica quotidiana, la differenza è meno drammatica di quanto si pensi. La stabilizzazione software è eccellente. Tutta l'elaborazione avviene dopo che i video vengono caricati nell'app Meta AI tramite WiFi, ma il risultato finale è fluido anche su terreni sconnessi. Abbiamo girato clip in mountain bike su ghiaia, in corsa su sentieri e in bici da strada a velocità sostenute: l'immagine resta stabile senza scossoni fastidiosi. La prospettiva in prima persona è il valore aggiunto principale. Filmi esattamente quello che vedi, senza aste che sporgono dal casco o pesi extra sulla testa. Per chi vuole documentare allenamenti o semplicemente catturare un momento senza tirare fuori il telefono, questi occhiali battono qualsiasi alternativa. La qualità dell'immagine diurna è ottima: colori vividi, dettaglio buono, esposizione automatica efficace. Di sera le cose peggiorano rapidamente perché il sensore piccolo non fa miracoli contro il rumore digitale. Ma l'uso principale è diurno sportivo, quindi il limite pesa poco. Limitazione assurda: si possono scattare solo foto e video verticali. Per ottenere un'inquadratura orizzontale devi togliere gli occhiali e ruotarli di 90 gradi. È una scelta deliberata di Meta per privilegiare Instagram e TikTok, ma stride completamente con l'uso sportivo del prodotto.

Audio e chiamate VOTO: 7 Gli speaker open-ear nelle aste sono sei decibel più potenti del modello precedente Oakley Meta HSTN. Significa che si sentono benissimo anche a velocità sostenute. Durante una discesa a 60 chilometri orari in bici, la musica arrivava chiara e senza distorsioni evidenti. Il rovescio della medaglia: chi ti sta vicino sente la tua playlist. In attività outdoor non è un problema, diventa imbarazzante sui mezzi pubblici o in spazi chiusi. Inoltre, proprio perché gli speaker non sono in-ear, tendono a coprire i rumori ambientali quando il volume è alto. In corsa su strada con traffico questo rappresenta un rischio reale per la sicurezza. L'integrazione con Spotify, Apple Music e Amazon Music funziona bene. Dici "Hey Meta, play artista o album" e in 3-5 secondi parte la riproduzione. Il riconoscimento vocale regge fino a circa 30 chilometri orari, oltre il vento copre troppo e l'assistente fatica a capire. Le telefonate funzionano sorprendentemente bene da entrambi i lati. L'array di cinque microfoni con riduzione rumore vento trasmette la voce in modo intelligibile anche in movimento. Chi chiama non si accorge che stai correndo o pedalando, a meno di ansimi pesanti.

Prestazioni e software VOTO: 9 L'app Meta AI che gestisce gli occhiali è sorprendentemente raffinata. Interfaccia pulita, sincronizzazione WiFi automatica quando metti gli occhiali nella custodia, galleria organizzata per data e attività. La stabilizzazione video viene applicata in background durante il caricamento, senza che tu debba fare nulla. L'integrazione con dispositivi Garmin trasforma completamente l'esperienza. Scarichi l'app Connect IQ Meta sul tuo Garmin watch o ciclocomputer, la colleghi all'app Meta AI sullo smartphone e i due sistemi iniziano a comunicare. Durante l'attività i dati vengono registrati in tempo reale: velocità, frequenza cardiaca, distanza, dislivello, potenza. A fine sessione puoi scegliere qualsiasi video e aggiungere overlay grafici con le metriche che preferisci. Selezioni i dati da visualizzare, salvi il clip e condividi direttamente su Instagram, Strava o altre piattaforme. L'implementazione è fluida e funziona senza intoppi, cosa rara per integrazioni di questo tipo. La funzione autocapture scatta automaticamente foto o brevi video in momenti che l'algoritmo ritiene significativi: picchi di frequenza cardiaca, traguardi di distanza, cambi di ritmo. Peccato che l'intelligenza artificiale sbagli quasi sempre, catturando immagini di auto parcheggiate invece del panorama in cima alla salita. Ha potenziale ma necessita ancora di molto lavoro.

Autonomia e ricarica VOTO: 6 Meta dichiara 9 ore di uso misto. Nella pratica reale con uso intenso – video in 3K da 3 minuti, autocapture attivo, musica – l'autonomia crolla a circa 90 minuti. Per un'uscita in bici di 4-5 ore con uso moderato (qualche video breve, niente musica continua) si arriva in fondo. La custodia funge da power bank e aggiunge 36 ore di carica totale. La ricarica rapida recupera il 50% in 20 minuti. Ma non puoi caricare gli occhiali direttamente: non c'è porta USB-C sul device, l'unico modo è infilarli nella custodia. Se sei in viaggio e vuoi caricare occhiali e telefono insieme, devi portare due cavi. Scelta di design discutibile.