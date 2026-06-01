Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

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Nvidia punta a una rivoluzione interna. Non vuole più essere soltanto l’azienda delle schede grafiche e dei chip per l’intelligenza artificiale. L’obiettivo è ora quello di reinventare il PC. Una vera e propria sfida lanciata a Intel, Apple, AMD e Qualcomm.

Al Computex 2026 di Taiwan, infatti, il colosso ha presentato il suo nuovo processore: l’RTX Spark. È stato sviluppato in collaborazione con Microsoft ed è un chip che entra a gamba tesa nel mercato dei personal computer, sfidando direttamente i giganti del settore.

Le parole di Jensen Huang non lasciano dubbi sul fatto che la società creda decisamente d’aver iniziato un percorso rivoluzionario. Sostiene si tratti della “prima linea di PC completamente riprogettata e reinventata degli ultimi 40 anni”. Un’ambizione enorme, che richiede qualche spiegazione dettagliata.

Cos’è l’RTX Spark

Annunciato l’RTX Spark, ma di cosa si tratta? È un processore che combina due anime:

unità grafica (GPU) basata sull’architettura Blackwell (tecnologia di punta di Nvidia per l’AI);

(GPU) basata sull’architettura (tecnologia di punta di Nvidia per l’AI); processore N1X, basato su architettura ARM (stessa tecnologia che alimenta gli smartphone e, dal 2020, anche i Mac di Apple con i chip della serie M.

Questa combinazione è la chiave di tutto, perché unisce la potenza grafica e il calcolo AI di Nvidia con l’efficienza energetica dell’architettura ARM. Quando si parla di RTX Spark, dunque, si fa riferimento a un chip che mira a offrire prestazione elevate con consumi ridotti. Esattamente la formula che ha reso vincenti quelli Apple Silicon.

Quando arriva il nuovo chip

Non si tratta di un progetto sul lungo periodo, anzi. Nvidia punta infatti a debuttare nell’autunno 2026, dunque a breve. Arriverà inoltre su un’ampia gamma di dispositivi:

oltre 30 modelli di laptop;

più di 10 computer desktop.

A produrli saranno i maggiori nomi del settore, il che vuol dire: Microsoft, HP, Dell, Asus, Lenovo e MSI. Un dispiegamento di forze impressionante, che potrebbe cambiare gli equilibri del mercato odierno.

PC con AI integrata

Viene naturale chiedersi perché mai Nvidia miri a entrare nel mercato dei PC proprio adesso. La risposta ruota ovviamente intorno all’intelligenza artificiale. L’RTX Spark è infatti progettato per alimentare una nuova generazione di computer con AI integrata.

Prodotti in grado di far girare agenti personalizzati direttamente sul dispositivo, senza bisogno di collegarsi al cloud. Un assistente AI che vive nel tuo computer, di fatto, conosce le tue abitudini, i tuoi dati e il tuo modo di lavorare.

Tutto viene elaborato localmente, in modo più veloce e privato. È la scommessa sul futuro del personal computer. Non solo macchine per scrivere, navigare e giocare, ma dispositivi costruiti attorno all’intelligenza artificiale come funzione cardine. Huang ha paragonato questa transizione a quella che, vent’anni fa, ha portato dal telefono tradizionale allo smartphone.

Al netto di promesse altisonanti, però, non mancano di certo le sfide da fronteggiare. Il mercato PC è fatto anche di compatibilità software, ecosistemi consolidati e abitudini degli utenti difficili da scardinare.

Avere il miglior prodotto, qualora fosse questo il caso, non sempre porta al successo, soprattutto in un clima in cui i costi della tecnologia sono tutti rivisti al rialzo e il pubblico è stremato.