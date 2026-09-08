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NVIDIA RTX Spark porta l’AI direttamente sui PC Windows. I primi modelli arriveranno a ottobre e potranno svolgere alcune attività anche senza Internet.

NVIDIA

NVIDIA porta su Windows PC capaci di eseguire intelligenza artificiale in locale, con dati trattati sul dispositivo e maggiore controllo per l’utente.

La piattaforma RTX Spark punta su agenti digitali, installazione semplificata e modelli ad alta memoria, destinati soprattutto a sviluppatori e creativi.

I primi computer arriveranno da ottobre 2026 con progetti di Lenovo, Acer e altri partner, mentre autonomia e prezzi restano da verificare.

NVIDIA prepara una nuova famiglia di computer Windows capaci di eseguire programmi di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo, anche senza Internet. All’IFA 2026 di Berlino, l’azienda ha annunciato che i primi modelli basati sulla piattaforma RTX Spark arriveranno a ottobre. L’obiettivo è consentire agli utenti di affidare compiti a un assistente digitale senza dover inviare ogni richiesta ai server di un servizio online.

Come funziona l’intelligenza artificiale senza Internet?

La differenza sta nel luogo in cui vengono elaborate le richieste: con l’AI locale, il programma utilizza la potenza del PC. I documenti personali possono quindi rimanere sul computer durante l’analisi, un vantaggio per chi preferisce evitare di caricarli su piattaforme esterne.

La possibilità di lavorare senza Internet riguarda le attività svolte interamente sul dispositivo. Alcune applicazioni possono comunque ricorrere al cloud, cioè ai computer di un fornitore online, quando serve un supporto aggiuntivo. Perplexity Portable Computer, in arrivo su Windows, chiede per esempio il permesso prima di inviare contenuti all’esterno. Le attività completate in locale non consumano crediti.

RTX Spark è pensato soprattutto per gli agenti, assistenti che eseguono operazioni nelle applicazioni seguendo le indicazioni dell’utente. Si potrà, per esempio, cercare un file descrivendone il contenuto. La collaborazione con Microsoft prevede strumenti per definire le azioni consentite all’assistente, mantenendo le attività sotto il controllo di Windows. Gli agenti potranno lavorare anche in secondo piano, mentre l’utente continuerà a usare il computer.

C’è poi la questione dell’installazione, finora piuttosto laboriosa per chi voleva usare questi programmi sul proprio PC. Hermes Agent introduce su Windows una procedura semplificata, che seleziona automaticamente il modello di AI adatto alla scheda grafica NVIDIA del computer. La configurazione si avvia con un click, senza richiedere all’utente di occuparsi manualmente dei passaggi tecnici.

Per il fotoritocco, CyberLink prepara una modalità di PhotoDirector 365 che permetterà di rimuovere elementi indesiderati dalle immagini direttamente sul computer. L’arrivo è previsto per ottobre, insieme a RTX Spark, con la possibilità di scegliere tra elaborazione locale e online a seconda dell’intervento.

RTX Spark: uscita e computer in arrivo

Alla base di questi PC c’è un chip che riunisce il processore principale e la componente grafica. La memoria condivisa può raggiungere 128 GB, così da ospitare anche modelli di AI che richiedono molte risorse. È la memoria utilizzata dal computer durante il lavoro, distinta dallo spazio di archiviazione destinato ai file. Le configurazioni varieranno in base al modello scelto. L’offerta si rivolge soprattutto a chi sviluppa software o lavora con contenuti digitali.

Lenovo ha mostrato Yoga Pro 9n, un portatile con schermo OLED da 15,3 pollici. Acer ha presentato il progetto SFF RTX Spark, un piccolo computer da scrivania dedicato agli agenti personali.

NVIDIA promette per i portatili un’autonomia sufficiente a coprire la giornata, ma per valutarne la durata nell’uso reale bisognerà attendere prove indipendenti. Altre aziende hanno confermato prodotti con lo stesso chip e nuovi dispositivi saranno svelati nei prossimi mesi.

Il debutto della piattaforma è fissato per ottobre 2026, mentre il calendario dei singoli computer resta da precisare. Acer annuncerà in seguito la disponibilità del proprio modello. Lenovo non ha ancora comunicato prezzi e date di uscita dei nuovi Yoga.