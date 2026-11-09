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ANSA

Nvidia ha avviato un’indagine indipendente sul CEO Jensen Huang per chiarire se i suoi rapporti con Alice Huang siano collegati a un’operazione di spionaggio.

Le verifiche riguardano anche Megaspeed, società di Singapore che ha acquistato chip Nvidia per miliardi di dollari ed era già sotto osservazione negli Stati Uniti.

Il consiglio conferma la fiducia in Huang, mentre le reazioni politiche e il calo delle azioni riflettono le preoccupazioni sulla sicurezza e sul settore AI.

Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha avviato un’indagine indipendente sul CEO Jensen Huang dopo le notizie su una presunta relazione sentimentale con Alice Huang, imprenditrice cinese sospettata dall’intelligence statunitense di lavorare per conto di Pechino. L’inchiesta, annunciata domenica 8 novembre, dovrà chiarire se il fondatore del gruppo sia stato preso di mira da un’operazione di spionaggio. Nvidia ha precisato di non avere, al momento, elementi che facciano pensare a una compromissione dei propri segreti industriali o della sicurezza nazionale americana.

Jensen Huang e Alice Huang: da dove nascono i sospetti

La vicenda è emersa dalle inchieste del New York Times e del Financial Times. Secondo quanto ricostruito dai due quotidiani, le agenzie di intelligence americane sospettano che Alice Huang possa aver fornito informazioni riservate alla Cina. La donna, che non ha legami di parentela con Jensen Huang, ha ricoperto un incarico dirigenziale in Megaspeed, società con sede a Singapore che acquista processori Nvidia destinati ai centri di elaborazione dati.

Megaspeed era già finita sotto osservazione delle autorità statunitensi, che sospettavano un suo coinvolgimento nel trasferimento di chip soggetti alle restrizioni americane sull’esportazione verso aziende cinesi. La società ha respinto le accuse.

Secondo la BBC, negli ultimi due anni Megaspeed ha acquistato chip Nvidia per circa 4,8 miliardi di dollari. Gli investigatori dovranno ora accertare se Alice Huang abbia sfruttato i propri rapporti con i vertici dell’azienda americana per ottenere informazioni riservate.

A fine ottobre, Jensen Huang aveva descritto i contatti con la dirigente come normali rapporti commerciali legati a Megaspeed. Domenica, però, il CEO ha inviato una comunicazione ai dipendenti nella quale ha ammesso di essere stato infedele alla moglie, scusandosi per le conseguenze sulla famiglia. Nel messaggio non ha specificato il nome della persona coinvolta e ha assicurato piena collaborazione all’indagine interna.

Le verifiche di Nvidia e le reazioni negli Stati Uniti

A occuparsi dell’indagine sarà un comitato di amministratori indipendenti, con il supporto di consulenti legali esterni. Il consiglio di amministrazione ha confermato la propria fiducia in Huang, che continuerà a guidare Nvidia durante le verifiche. Al momento non risultano accuse penali nei suoi confronti legate alla vicenda.

Il caso coinvolge un’azienda che occupa una posizione centrale nel mercato dell’intelligenza artificiale. I processori Nvidia vengono utilizzati per sviluppare i sistemi AI più avanzati, mentre dal 2022 Washington ha imposto restrizioni all’esportazione verso la Cina di tecnologie considerate sensibili per la sicurezza nazionale.

La vicenda ha attirato anche l’attenzione del Congresso americano. Alcuni esponenti repubblicani della Camera hanno chiesto a Huang di partecipare a un incontro riservato il 18 novembre, durante il quale dovrà fornire chiarimenti sui rapporti con Megaspeed e sulle misure adottate da Nvidia per contrastare lo spionaggio straniero.

Il presidente Donald Trump ha preso le difese del CEO, definendolo una “persona onorevole”. Da Pechino, invece, il ministero degli Esteri cinese ha respinto le accuse di spionaggio, giudicandole infondate.

Le notizie sull’indagine hanno avuto ripercussioni anche in Borsa. Lunedì 9 novembre, prima dell’apertura di Wall Street, le azioni Nvidia perdevano circa il 5%. Il titolo attraversava già una fase delicata, complici i dubbi degli investitori sulla sostenibilità della crescita del settore dell’intelligenza artificiale.