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Una studentessa canadese ha isolato un amastigote nel terreno il cui DNA indica una linea evolutiva separata da piante, animali e funghi da un miliardo di anni.

Il sequenziamento genetico ha rivelato caratteristiche così distanti dalle categorie conosciute che gli scienziati ipotizzano l'esistenza di un nuovo regno biologico all'interno degli Eukarya.

La scoperta, ancora da verificare e confermare da team indipendenti, riapre il dibattito sull'evoluzione e dimostra che sorprendenti forme di vita possono nascondersi anche nel suolo comune.

Una studentessa canadese ha isolato nel terreno una creatura microscopica, l’amastigote, il cui DNA rivela una linea evolutiva separata da piante, animali e funghi da un miliardo di anni, aprendo la strada alla classificazione di un gruppo biologico completamente inedito.

La sorpresa sotto i piedi

A volte le rivoluzioni non arrivano guardando le stelle con un telescopio milionario, ma semplicemente chinandosi a raccogliere un po’ di terra durante una passeggiata.

È esattamente quello che è passato per la testa di Yana Eglit, una studentessa di biologia della Dalhousie University, mentre esplorava i paesaggi della Nova Scotia, in Canada.

Tra un sentiero e l’altro, la ricercatrice ha raccolto dei campioni di terreno apparentemente insignificanti. Una volta tornata in laboratorio, però, le lenti del microscopio hanno rivelato qualcosa di straordinario: un amastigote.

Parliamo di un minuscolo organismo unicellulare, una creatura parassita e priva di flagelli che finora era rimasta quasi invisibile alla scienza moderna.

Sebbene i primi avvistamenti di esseri simili risalgano addirittura all’Ottocento, la biologia dell’epoca non possedeva le tecnologie necessarie per capire cosa avesse davvero davanti. Mancava la chiave di volta, ovvero la possibilità di mappare il codice genetico.

Il verdetto del DNA

L’intuizione decisiva è stata quella di sequenziare il DNA di questo specifico amastigote. Quando i dati genetici sono apparsi sui monitor, gli scienziati si sono trovati davanti a un vero e proprio enigma evolutivo.

La mappa genetica ha rivelato che questo organismo non appartiene a nessuna delle categorie che utilizziamo di solito per catalogare la vita sul nostro pianeta. Non è un animale, non è una pianta e non è un fungo.

I dati genetici indicano che questa creatura ha intrapreso una strada evolutiva solitaria circa un miliardo di anni fa, un’epoca remota in cui la Terra ospitava pochissime forme di vita multicellulari.

Per dare una proporzione, si tratta di una distanza genetica talmente abissale da collocare l’organismo al di fuori dei confini tradizionali.

Nella classificazione biologica, la vita complessa si raggruppa nel dominio degli Eukarya, ma le peculiarità di questo essere sono così marcate da spingere il team della Dalhousie University a formulare l’ipotesi più audace: siamo di fronte a un nuovo regno animale a tutti gli effetti.

Riscrivere l’albero della vita

Annunciare la nascita di una categoria biologica così mastodontica non è una faccenda da prendere alla leggera.

Nella comunità scientifica le verifiche richiedono tempo, protocolli rigidi e il controllo incrociato da parte di altri team indipendenti. Eppure, l’entusiasmo è palpabile perché questa scoperta scuote le nostre certezze su come si sia sviluppata ed evoluta la vita sulla Terra.

Ci ricorda, soprattutto, che la natura segue percorsi imprevedibili e che le scoperte scientifiche biologiche più sconvolgenti non sono confinate nei libri di storia o negli abissi oceanici inesplorati.

Possono nascondersi nel giardino dietro casa, in un pugno di fango raccolto durante una domenica qualunque. La strada per la conferma ufficiale è ancora lunga e accenderà sicuramente intensi dibattiti tra gli esperti, ma una cosa è già certa: il pianeta ha ancora una straordinaria quantità di segreti da rivelare a chi sa guardare con attenzione.