Nuovi Samsung Galaxy Z in offerta con WINDTRE. Un foldable per ognuno: guida all'acquisto conveniente

Il mercato degli smartphone pieghevoli si rinnova ancora una volta. Con la nuova generazione Samsung Galaxy Z, il foldable non è più un modello unico per tutti, ma tre esperienze che rispondono a esigenze diverse. L’obiettivo, però, rimane lo stesso da anni: rendere sostenibile l’acquisto di dispositivi con listini che superano abbondantemente i 1.000 euro. È su questo terreno che WINDTRE gioca la propria partita, proponendosi come partner d’acquisto oltre che come semplice operatore telefonico.

Il 22 luglio 2026 Samsung ha presentato ufficialmente la nuova generazione di smartphone pieghevoli Galaxy Z, che per la prima volta si articola in tre modelli anziché due, ciascuno con un utilizzo diverso:

Ecco un confronto sintetico delle caratteristiche principali e dei prezzi di listino ufficiali:

Caratteristica Galaxy Z Flip8 Galaxy Z Fold8 Galaxy Z Fold8 Ultra Formato A conchiglia, compatto A libro, “wide” A libro, tradizionale Display esterno 4,1″ 5,5″ 6,5″ Display interno 6,9″ FHD+, fino a 120Hz 7,6″ 8″ Processore Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite Gen5 Snapdragon 8 Elite Gen5 Memoria (RAM/storage) 12GB / 256-512GB 12-16GB / 256GB-512GB-1TB 12-16GB / 256GB-512GB-1TB Batteria 4.300 mAh 4.800 mAh 5.000 mAh Fotocamera principale 50MP + 12MP ultra-wide 50MP + 50MP ultra-wide 200MP + tele 10MP (zoom ottico 3x) Prezzo di listino (da) 1.379 € 2.099 € 2.299 €

Prezzi riferiti al taglio di memoria base; le versioni con storage superiore arrivano fino a 1.579 € per il Flip8, 2.699 € per il Fold8 e 2.899 € per il Fold8 Ultra.

Sul fronte estetico, Graphite e Cream sono le colorazioni comuni a tutta la gamma; il Fold8 Ultra aggiunge Violet Shadow e Green Shadow (quest’ultima in esclusiva online), il Fold8 propone anche Lavender e Pistachio (Pistachio online), mentre il Flip8 – coerentemente con la sua vocazione all’espressione personale – amplia la scelta con Pink e Mint (Mint riservato al canale online).

Come conviene acquistare un foldable

Con listini che sfiorano i 2.900 euro, la spesa in un’unica soluzione resta un ostacolo concreto per molti utenti. È qui che entra in gioco WINDTRE, che accompagna il lancio della nuova gamma Samsung con una strategia dichiarata, quella di rendere l’innovazione più accessibile, con dispositivo e connettività in un pacchetto unico, con più strade per adattarsi al budget e alle esigenze di ciascun cliente.

Le offerte WINDTRE per Samsung Galaxy Z Flip8, Z Fold8 e Z Fold8 Ultra sono attive sia online su windtre.it sia nei negozi fisici, e prevedono sempre l’abbinamento del nuovo device a un’offerta SIM WINDTRE con Giga e minuti: dispositivo e connettività diventano così un’unica spesa mensile, invece di due voci separate da gestire.

Le offerte per segmento di cliente

Segmento Modello di riferimento Canone aggiuntivo Anticipo Condizione Nuovo cliente + rottamazione Z Flip8 256GB da 9,99 €/mese Zero (a finanziamento) Giga illimitati 5G, risparmio dichiarato oltre 1.000 € Nuovo cliente, acquisto online Z Flip8 256GB 19,99 €/mese – Galaxy Buds4 in omaggio su windtre.it Già cliente WINDTRE Intera gamma Offerte dedicate Variabile Condizioni riservate, da verificare in store/online Partita IVA / Professionisti Z Fold8 256GB 26,99 €/mese 139,99 € Abbinata all’offerta Professional World Plus Business (tramite agente) Intera gamma da 37 €/mese Zero Abbinata all’offerta Super Unlimited

Anche Z Fold8 e Z Fold8 Ultra beneficiano di condizioni dedicate per chi rottama un vecchio smartphone nei WINDTRE Store, ma le cifre esatte variano in base al modello e al taglio di memoria: la verifica in negozio o sul sito resta il modo più affidabile per conoscere il canone preciso applicabile al proprio caso.

Le quattro modalità di acquisto WINDTRE

1. Acquisto online con accessori inclusi

Con l’acquisto su windtre.it, il cliente riceve in promozione gli accessori Samsung abbinati al modello scelto – Galaxy Watch9 44mm Bluetooth oppure Galaxy Buds4 – senza costi aggiuntivi. Per il Galaxy Z Flip8, ad esempio, l’acquisto online porta in dote gli auricolari Galaxy Buds4: un valore aggiunto per chi vuole vivere da subito un’esperienza Samsung completa, tra smartphone, audio e, per altri modelli, wearable.

2. Acquisto con rottamazione

Portare un vecchio smartphone, funzionante o meno, in un WINDTRE Store consente di accedere a condizioni più vantaggiose su tutta la gamma foldable. È la strada scelta da WINDTRE per il lancio: il Galaxy Z Flip8 256GB, con questa formula, scende a 9,99 euro in più al mese contro i 19,99 euro richiesti a chi non rottama, con un risparmio dichiarato di oltre 1.000 euro rispetto al pagamento in un’unica soluzione.

3. Acquisto con anticipo zero

Grazie al finanziamento, è possibile iniziare a pagare il dispositivo senza alcun esborso iniziale, spalmando l’intero costo sulle rate mensili. È la formula scelta anche per le offerte business (Super Unlimited), per chi preferisce non immobilizzare liquidità al momento dell’acquisto. Chi attiva il piano di rateizzazione direttamente in negozio deve mettere in conto, in alcuni casi, un piccolo contributo una tantum per l’attivazione.

4. Protezione Reload

A completamento dell’acquisto, WINDTRE propone il servizio Reload, per tutelare l’investimento fatto su un dispositivo di fascia alta come un foldable. Il servizio copre la sostituzione dello smartphone in caso di danno o malfunzionamento, con un canone mensile che varia in base al valore del device (indicativamente tra 1,49 e 8,99 euro al mese per il servizio base); le versioni superiori – Reload Plus e le varianti EU – aggiungono benefici come il cambio con un modello più recente dopo un anno e la protezione furto valida anche in Unione Europea. Per un dispositivo pieghevole di fascia alta, il costo si colloca generalmente nella fascia più alta del range.

Come scegliere la modalità più adatta

Hai un vecchio smartphone da cambiare? La rottamazione in store è la strada più conveniente in termini di canone mensile.

La rottamazione in store è la strada più conveniente in termini di canone mensile. Preferisci acquistare comodamente da casa? L’acquisto online su windtre.it aggiunge un accessorio Samsung in omaggio, ma parte da un canone più alto se non abbini la permuta.

L’acquisto online su windtre.it aggiunge un accessorio Samsung in omaggio, ma parte da un canone più alto se non abbini la permuta. Vuoi evitare un esborso iniziale? L’anticipo zero, disponibile su diverse formule, permette di distribuire l’intero costo sulle rate.

L’anticipo zero, disponibile su diverse formule, permette di distribuire l’intero costo sulle rate. Usi lo smartphone anche per lavoro? Le offerte dedicate a Partita IVA e aziende abbinano il dispositivo a piani voce e dati sono adatti per un uso professionale intenso.

Le offerte dedicate a Partita IVA e aziende abbinano il dispositivo a piani voce e dati sono adatti per un uso professionale intenso. Vuoi essere coperto da imprevisti? Aggiungere Reload al piano d’acquisto protegge l’investimento fatto su un dispositivo dal valore elevato.

FAQ

Quando arrivano i nuovi Samsung Galaxy Z Flip8, Fold8 e Fold8 Ultra con WINDTRE?

I preordini sono aperti dal 22 luglio 2026, mentre le prime consegne sono previste a partire dal 3 agosto 2026, in coincidenza con l’attivazione delle offerte WINDTRE.

Quanto costa il Galaxy Z Flip8 con WINDTRE?

Per i nuovi clienti che rottamano un vecchio smartphone in store, il canone aggiuntivo parte da 9,99 euro al mese con anticipo zero. Per chi non rottama, il canone è di 19,99 euro al mese, con gli auricolari Galaxy Buds4 in omaggio se l’acquisto avviene su windtre.it.

Le offerte sono valide anche per chi è già cliente WINDTRE?

Sì, sono previste condizioni dedicate anche per i già clienti che vogliono passare a uno dei nuovi modelli pieghevoli; i dettagli precisi vanno verificati in store o sul sito in base al piano attivo.

Posso acquistare un foldable Samsung senza anticipo?

Sì. Grazie al finanziamento è possibile attivare l’acquisto a rate con anticipo zero su diverse formule, comprese quelle dedicate a professionisti e aziende.

Cosa succede se rottamo un modello diverso dal Flip8?

Le promozioni per rottamazione si estendono anche a Z Fold8 e Z Fold8 Ultra, con condizioni dedicate; l’importo esatto del canone dipende dal modello e dal taglio di memoria scelti e va verificato in store o online.

Conviene attivare la protezione Reload su un foldable?

Trattandosi di dispositivi con display pieghevole e prezzo di listino elevato, un servizio di protezione dedicato può avere senso per chi vuole tutelarsi da danni accidentali o guasti; il costo mensile dipende dalla fascia di prezzo del device e dalla formula scelta (Reload, Reload Plus o le versioni EU con copertura furto).

Ci sono offerte per Partita IVA e aziende?

Sì. I professionisti con Partita IVA possono acquistare il Galaxy Z Fold8 256GB a rate con un canone di 26,99 euro al mese e un anticipo di 139,99 euro, abbinato all’offerta Professional World Plus. Per i clienti business, tramite l’agente di fiducia, è disponibile l’offerta Super Unlimited a partire da 37 euro al mese in più, con anticipo zero.

Le condizioni economiche riportate sono indicative e riferite alle configurazioni base dei singoli modelli; per importi esatti, durata dei piani e condizioni contrattuali complete si raccomanda di consultare windtre.it o il WINDTRE Store più vicino.