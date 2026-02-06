Amazon presenta i nuovi Fire TV: sconto lancio e prezzo in picchiata

Amazon

Amazon non è solo e-commerce, ma da oramai diversi anni è diventato anche un produttore di dispositivi tech. Dalle telecamere di sicurezza fino agli smart speaker, troviamo veramente di tutto, anche i televisori. Smart TV che Amazon ha portato in Italia da oramai alcuni anni e che da oggi vengono completamente aggiornati alla loro seconda generazione. L’azienda di Seattle, infatti, ha appena lanciato in Italia i nuovi Fire TV Serie 2, Fire TV Serie 4 e Fire TV Serie Omni QLED. Tre famiglie di televisori adatti a tutte le esigenze e soprattutto a tutte le tasche.

Come capita spesso con il lancio di nuovi prodotti, Amazon ha riservato agli utenti una promo speciale. Fino all’11 febbraio puoi acquistare i nuovi smart TV con sconti che arrivano fino al 43% e risparmi centinaia di euro. Il prezzo è accessibile a tutti: si va da 169,99 euro per il Fire TV Serie 2 da 32 pollici fino a 749,99 euro per il Fire TV Serie Omni QLED da 65 pollici. Scegli il modello più adatto alle tue esigenze e non perdere questa occasione.

Smart TV Amazon Fire TV Serie 2

Smart TV Amazon Fire TV Serie 4

Smart TV Amazon Fire TV Serie Omni QLED – 50 pollici

Fire TV Serie 2: caratteristiche e prezzo

Per chi ha esigenze di spazio o cerca una soluzione estremamente economica, il Fire TV serie 2 è la scelta ideale, soprattutto con la promo lancio disponibile oggi. Disponibile nelle versioni da 32 e da 40 pollici, è la compagna ideale per la cucina o la stanza dei bambini, poiché offre tutte le funzionalità smart di Amazon in un formato più compatto. Nonostante il prezzo mini, non rinuncia alla potenza del controllo vocale Alexa tramite telecomando e garantisce l’accesso immediato a migliaia di app come Netflix, Prime Video e Disney+. È la dimostrazione che non serve spendere una fortuna per avere una TV intelligente e sempre aggiornata.

Ecco una tabella riassuntiva con il prezzo e lo sconto disponibile:

32 pollici : 169,99 euro e sconto del 39%

: 169,99 euro e sconto del 39% 40 pollici: 239,99 euro e sconto del 31%

Smart TV Amazon Fire TV Serie 2 – 32 pollici

Fire TV Serie 4: caratteristiche e prezzo

Tra i tre modelli lanciati da Amazon, è probabilmente quello con il rapporto qualità-prezzo migliore. Il Fire TV serie 4 è la scelta più equilibrata e che assicura immagini in altissima definizione a un prezzo alla portata di tutti. Questa serie porta il cinema in casa vostra grazie al supporto per il 4K Ultra HD, l’HDR10 e l’HLG, garantendo immagini nitide e una gamma cromatica molto più ampia rispetto ai modelli standard. È il cuore tecnologico ideale per il salotto, progettato per offrire un’esperienza fluida con tutti i contenuti in streaming, dal calcio in diretta ai film d’azione più frenetici, mantenendo un costo decisamente accessibile rispetto alla concorrenza.

Grazie alla promo lancio, diventa un vero best-buy, con sconti che arrivano fino al 43% e ti permettono di risparmiare centinaia di euro rispetto al prezzo di listino.

Ecco una tabella riassuntiva con il prezzo e lo sconto disponibile:

43 pollici : 299,99 euro e sconto del 40%.

: 299,99 euro e sconto del 40%. 50 pollici : 349,99 euro e sconto del 42%

: 349,99 euro e sconto del 42% 55 pollici: 399,99 euro e sconto del 43%

Smart TV Amazon Fire TV Serie 4 – 43 pollici

Smart TV Amazon Fire TV Serie 4 – 50 pollici

Fire TV Serie Omni QLED: caratteristiche e prezzo

Per chi non accetta compromessi sulla qualità visiva, la Fire TV serie Omni QLED rappresenta il fiore all’occhiello dell’ecosistema Amazon. Questo nuovo modello si distingue per il suo display 4K Quantum Dot che regala colori vividi e realistici, supportato dal sistema di oscuramento locale per neri profondi e contrasti mozzafiato. La vera magia però avviene quando la TV è spenta: grazie alla "Esperienza Ambiente", il televisore si trasforma in una vera e propria galleria d’arte o in un hub informativo che mostra foto, opere d’arte e widget personalizzati. Con il controllo vocale tramite Alexa, puoi gestire tutto senza nemmeno cercare il telecomando.

Ecco una tabella riassuntiva con il prezzo e lo sconto disponibile:

50 pollici : 479,99 euro e sconto del 31%

: 479,99 euro e sconto del 31% 55 pollici : 529,99 euro e sconto del 34%

: 529,99 euro e sconto del 34% 65 pollici: 749,99 euro e sconto del 35%

Smart TV Amazon Fire TV Serie Omni QLED – 50 pollici

Smart TV Amazon Fire TV Serie Omni QLED – 55 pollici

Smart TV Amazon Fire TV Serie Omni QLED – 65 pollici