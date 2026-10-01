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Amazon aggiorna la gamma Kindle con modelli più compatti, più leggeri e curati nel design, puntando su lettura comoda e autonomia elevata.

Il nuovo Paperwhite migliora contrasto e leggibilità, mentre Colorsoft rafforza l'esperienza a colori con schermo riprogettato, modalità Scura e impermeabilità.

Arrivano anche accessori dedicati come Kindle Click e nuove custodie, con prezzi diversificati e disponibilità progressiva sul mercato italiano.

Amazon rinnova la famiglia Kindle con una generazione che interviene soprattutto sul design e sull’esperienza di lettura. Il nuovo Kindle da 6 pollici diventa più compatto e adotta finalmente uno schermo a filo. Kindle Paperwhite, invece, viene alleggerito e assottigliato. Per chi preferisce leggere anche contenuti a colori arriva una nuova versione di Kindle Colorsoft, con un display riprogettato.

Le novità estetiche interessano tutta la gamma. Amazon ha esteso la colorazione fino ai bordi e rivisto la struttura dei dispositivi per ottenere un frontale più uniforme. Su alcuni modelli debutta anche una scocca posteriore in alluminio.

L’aggiornamento arriva in un momento positivo per la piattaforma. Secondo i dati comunicati da Amazon, Kindle ha registrato una crescita a doppia cifra a livello globale per tre anni consecutivi. Nel corso del 2025, attraverso i dispositivi sono state lette più di 720 miliardi di pagine.

Il nuovo Kindle da 6 pollici diventa più compatto

Il modello di ingresso mantiene lo schermo da 6 pollici, ma cambia sensibilmente nella costruzione. Amazon lo definisce il Kindle più compatto mai realizzato. Scompare inoltre il bordo rialzato attorno al display, sostituito da una superficie frontale a filo.

Si riducono anche dimensioni e peso: il dispositivo misura 6,8 millimetri di spessore e pesa 140 grammi. Secondo Amazon, l’apertura dei libri è più veloce del 30% rispetto alla generazione precedente.

La memoria interna è da 16 GB, mentre l’autonomia arriva a sei settimane con una singola ricarica. Lo schermo resta antiriflesso e mantiene l’illuminazione frontale regolabile, così da adattarsi alle diverse condizioni di luce.

Cambia anche l’aspetto del dispositivo. Il Kindle standard viene proposto in viola ube oppure grafite, con una finitura che prosegue sulla parte frontale. Per ottenere questo risultato Amazon ha modificato l’assemblaggio del display e degli strati dedicati al tocco. Il modello utilizza inoltre materiali riciclati. La batteria contiene cobalto riciclato al 100%.

In Italia il nuovo Kindle parte da 154,99 euro.

Per la prima volta è disponibile anche una variante del Kindle da 6 pollici con scocca posteriore in alluminio. La memoria sale a 32 GB, mentre l’80% dell’alluminio utilizzato per la struttura proviene da materiale riciclato. La finitura è opaca.

La versione in alluminio costa 194,99 euro ed è proposta nelle colorazioni grafite e verde acqua.

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Kindle Paperwhite diventa più sottile e mantiene lo schermo da 7 pollici

Il nuovo Kindle Paperwhite conserva il display da 7 pollici, ma Amazon è intervenuta sulla struttura per ridurne peso e spessore rispetto alla generazione precedente.

Il pannello utilizza un backplane con transistor a film sottile in ossido. Secondo l’azienda, è il display più grande mai adottato su un Kindle Paperwhite e offre il rapporto di contrasto più elevato raggiunto finora dalla famiglia Kindle.

L’intervento punta soprattutto sulla leggibilità del testo. Rimane la luce calda regolabile, che permette di modificare la tonalità dell’illuminazione durante la lettura serale.

Non cambia neppure l’impermeabilità. La certificazione IPX8 consente di utilizzare il dispositivo con maggiore tranquillità in presenza di acqua. L’autonomia arriva fino a 12 settimane con una singola carica.

Il nuovo Kindle Paperwhite con 16 GB di spazio di archiviazione viene venduto in grafite a partire da 209 euro.

Amazon continua a proporre anche una Signature Edition. Questa versione adotta una scocca posteriore in alluminio e porta la memoria a 32 GB.

L’illuminazione frontale può regolarsi automaticamente in base alle condizioni ambientali. Debutta anche il doppio tocco per voltare pagina.

La Signature Edition introduce una connessione tramite pogo pin, utilizzata dal nuovo supporto dedicato alla ricarica. Nonostante queste modifiche, Amazon afferma che lo spessore resta inferiore rispetto alla versione precedente.

In Italia Kindle Paperwhite Signature Edition costa 259,99 euro ed è disponibile in grafite oppure verde acqua.

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Kindle Colorsoft migliora la resa del display a colori

L’intervento più mirato riguarda Kindle Colorsoft, pensato per chi vuole mantenere l’esperienza tipica di un e reader senza rinunciare alla visualizzazione dei contenuti a colori.

Lo schermo misura 7 pollici e utilizza una tecnologia studiata per offrire una resa più vicina alla carta rispetto a quella di un normale tablet. Il pannello rimane antiriflesso.

Amazon ha riprogettato anche la struttura del display. La nuova guida luminosa utilizza LED al nitruro per aumentare la luminosità senza sacrificare i dettagli dell’immagine.

Il dispositivo impiega un backplane in ossido con forme d’onda personalizzate, sviluppato per migliorare il contrasto sia con i contenuti a colori sia durante la lettura in bianco e nero.

Nella guida luminosa trovano posto micro deflettori pensati per limitare la dispersione della luce. Un rivestimento ottico particolarmente sottile inserito nella struttura del pannello contribuisce invece alla nitidezza.

Colorsoft consente anche di evidenziare il testo utilizzando diversi colori. Dispone della luce calda regolabile e offre una modalità Scura per leggere in condizioni di illuminazione ridotta.

L’autonomia raggiunge le otto settimane. Anche questo modello è impermeabile.

Kindle Colorsoft con 16 GB di memoria viene proposto in grafite a partire da 299,99 euro.

La Signature Edition porta lo spazio di archiviazione a 32 GB e utilizza una scocca in alluminio. Integra anche la regolazione automatica dell’illuminazione frontale. È presente inoltre il doppio tocco per il cambio pagina. Il prezzo sale a 329,99 euro, con disponibilità nelle colorazioni grafite e porpora.

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Kindle Click permette di voltare pagina senza toccare lo schermo

Il rinnovamento della gamma Kindle riguarda anche gli accessori. La novità più particolare è Kindle Click, il primo telecomando wireless di Amazon progettato appositamente per voltare pagina.

Il dispositivo consente di controllare la lettura senza dover raggiungere lo schermo del Kindle. Può tornare utile quando l’e reader è appoggiato su un supporto oppure quando viene utilizzato senza tenerlo direttamente tra le mani.

Kindle Click costa 34,99 euro ed è compatibile con tutti i nuovi Kindle. Funziona anche con i modelli lanciati dal 2024 in poi.

Amazon ha realizzato inoltre una custodia magnetica con pulsanti fisici VoltaPagina. L’accessorio utilizza la connessione tramite pogo pin ed è quindi destinato a Kindle Paperwhite Signature Edition e Kindle Colorsoft Signature Edition. Il prezzo è di 79,99 euro.

Per gli stessi modelli è disponibile anche un supporto di ricarica con aggancio magnetico da 54,99 euro, che mantiene il Kindle in posizione verticale durante l’alimentazione.

Le normali custodie partono invece da 44,99 euro e sono disponibili in versioni realizzate con materiali differenti. Per i Kindle con scocca in alluminio sono previste anche custodie magnetiche più sottili.

Quanto alla disponibilità in Italia, il nuovo Kindle e la variante con scocca in alluminio sono già acquistabili su Amazon.it. Kindle Paperwhite e Kindle Colorsoft vengono invece resi disponibili progressivamente per il preordine.

FAQ Cosa cambia nel nuovo Kindle da 6 pollici? Diventa più compatto, con schermo a filo, 16 GB di memoria e autonomia fino a sei settimane. Amazon lo dice anche più veloce nell'aprire i libri. Il nuovo Kindle Paperwhite è diverso dal precedente? Sì, è più sottile e leggero, mantiene il display da 7 pollici e punta su una leggibilità migliore. Restano luce calda regolabile e impermeabilità IPX8. A cosa serve Kindle Colorsoft? È pensato per leggere contenuti a colori senza rinunciare all'esperienza da e reader. Ha schermo da 7 pollici, modalità Scura, luce calda e autonomia fino a otto settimane. Che cos'è Kindle Click? È il primo telecomando wireless di Amazon per voltare pagina senza toccare lo schermo. Funziona con i nuovi Kindle e con i modelli dal 2024 in poi. Quanto costano i nuovi Kindle in Italia? Il Kindle base parte da 154,99 euro, il Paperwhite da 209 euro e il Colorsoft da 299,99 euro. Le versioni Signature Edition arrivano fino a 329,99 euro.