Apple prepara una rivoluzione per la gamma iPhone con iPhone 18 che cambierà il tasto della fotocamera e iPhone 20 che segnerà l'addio ai tasti fisici

Apple

In sintesi

iPhone 18 : nuovo tasto Controllo Fotocamera – La prossima generazione di iPhone introdurrà un tasto fotocamera rinnovato, che abbandonerà i sensori capacitivi per affidarsi esclusivamente a quelli di pressione, semplificando l’interazione e migliorando la sensibilità del comando.

: nuovo tasto Controllo Fotocamera – La prossima generazione di iPhone introdurrà un tasto fotocamera rinnovato, che abbandonerà i sensori capacitivi per affidarsi esclusivamente a quelli di pressione, semplificando l’interazione e migliorando la sensibilità del comando. iPhone 20: rivoluzione del design senza tasti fisici – Nel 2027, per celebrare il ventennale della gamma, Apple dovrebbe lanciare l’iPhone 20, caratterizzato da un design completamente privo di tasti fisici, sostituiti da controlli con feedback aptico simili ai trackpad dei Mac.

Il successo dei nuovi iPhone 17, nonostante gli scarsi risultati del nuovo Air, apre le strada a diverse novità per la gamma di smartphone di Apple. La casa di Cupertino sta lavorando a diverse novità, con l’arrivo degli iPhone 18 già programmato per il 2026. Successivamente, invece, toccherà all’iPhone 20 con l’azienda che “salterà” la serie 19 puntando sulla serie 20 che coinciderà con il ventennale della gamma iPhone. In attesa della presentazione ufficiale sono già disponibili diversi rumor sui nuovi smartphone.

iPhone 18: cambia il tasto per il Controllo Fotocamera

I nuovi iPhone 18, come anticipato da un report dell’insider Instant Digital, dovrebbero caratterizzarsi per un nuovo tasto dedicato al Controllo Fotocamera. L’obiettivo è semplificare il funzionamento del tasto.

Attualmente, con gli iPhone 17, sono presenti sensori capacitivi, per il rilevamento del tocco e degli scorrimenti, e sensori di pressione, necessari per rilevare il livello di pressione applicato dall’utente.

La nuova versione del tasto Controllo Fotocamera dovrebbe essere caratterizzata dall’eliminazione dei sensori capacitivi con i soli sensori di pressione che saranno utilizzati per rilevare tutte le tipologie di interazione dell’utente.

Questi rumor smentiscono la possibile eliminazione del tasto per il controllo della fotocamera che, fin dal lancio, non è mai stato particolarmente utilizzato dagli utenti iPhone.

Le cose potrebbero cambiare in futuro, con l’arrivo delle generazioni successive e un rinnovamento del design dello smartphone di Apple, pronto a registrare numerose novità nel corso dei prossimi anni.

Un cambio netto con iPhone 20

Nel corso del 2027 è previsto il debutto dell’iPhone del ventennale che, come avvenuto con il lancio di iPhone X, potrebbe segnare una grande rivoluzione per la gamma Apple. Anche in questo caso, le informazioni sono poche ma, nonostante manchi ancora tanto al debutto, i primi dettagli iniziano a emergere.

Con i nuovi iPhone 20, infatti, Apple vorrebbe dire addio ai tasti fisici per adottare solo soluzioni con feedback aptico, come già avviene per i trackpad dei Mac. In questo modo, il tasto del volume e quello di accensione e spegnimento saranno rivisti come parte di un programma che porterà all’introduzione di un nuovo design per i suoi smartphone.

Ulteriori dettagli in merito al futuro della gamma iPhone arriveranno nel corso dei prossimi mesi. In casa Apple, infatti, i lavori di sviluppo continuano e le novità in arrivo potrebbero essere diverse. Nel frattempo, gli iPhone 17 si stanno ritagliando uno spazio da protagonisti sul mercato, confermando l’ottimo lavoro svolto dall’azienda. Ricordiamo che è in arrivo anche il primo iPhone pieghevole.