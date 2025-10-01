Con Echo Dot Max, Studio, Show 8 e 11 Amazon si prepara all'arrivo di Alexa+

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Amazon ha presentato la nuova linea di dispositivi Echo con Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show 8 e 11. Tra le novità c’è anche la compatibilità con Alexa+

In Sintesi

Amazon ha lanciato una nuova gamma di dispositivi Echo, che include Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show 8 ed Echo Show 11.

Tutti i device hanno un design rinnovato, una qualità audio migliorata e nuove architetture hardware per supportare le future esperienze di AI generativa tramite Alexa+.

Al fianco delle Fire TV, Amazon ha presentato anche la nuova linea di prodotti Echo, composta da: Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show 8 ed Echo Show 11 (in foto).

Molte le novità introdotte su questi dispositivi: dal design completamente rinnovato, fino ad arrivare a una qualità dell’audio migliorata e senza dimenticare l’introduzione di innovative architetture hardware pensate per supportare esperienze di intelligenza artificiale generativa tramite Alexa+(quando sarà disponibile in Italia).

Inoltre, su tutti i device c’è la funzione Alexa Home Theater, che consente di collegare fino a cinque speaker compatibili, creando un impianto audio surround totalmente gestito da Alexa.

Echo Dot Max, il più potente mai realizzato da Amazon

Tra le novità del catalogo Amazon l’Echo Dot Max, che rappresenta un cambiamento radicale rispetto a Echo Dot (5ª generazione), integrando anche un sistema audio a due vie con woofer ad alta escursione e tweeter personalizzato.

Cambia anche il design con lo speaker che non è più separato dalla scocca, ma integrato al suo interno, una soluzione che permette di ottenere un suono più ricco e potente in un formato compatto.

Il processore a bordo è il nuovo chip AZ3, ottimizzato per il rilevamento delle conversazioni e in grado di migliorare l’attivazione vocale fino al 50% rispetto ai modelli precedenti.

Il nuovo Echo Dot Max è già disponibile al preordine al prezzo di 109,99 euro, con le consegne che partiranno dal 29 ottobre.

Echo Studio, tanta qualità in un formato compatto

Il nuovo Echo Studio è il 40% più piccolo rispetto al modello originale, pur offrendo una qualità sonora superiore grazie all’introduzione woofer ad alta escursione e tre driver full-range. Il dispositivo è, inoltre, compatibile con l’audio spaziale e il Dolby Atmos, che trasformano l’ascolto dei propri contenuti preferiti in un’esperienza surround.

Echo Studio ha un processore AZ3 Pro che, tra le altre cose, introduce il supporto per modelli linguistici e transformer visivi di ultima generazione. Lato design, questo prodotto si presenta con un look sferico coperto da tessuto a maglia 3D.

Anche Echo Studio sarà disponibile dal 29 ottobre al prezzo consigliato di 239,99 euro.

Echo Show 8 ed Echo Show 11, la rivoluzione dei display intelligenti

Tra le altre novità introdotte da Amazon ci sono anche i nuovi Echo Show 8 ed Echo Show 11, entrambi caratterizzati da un display con tecnologia touch in-cell e cristalli liquidi negativi, in grado di offrire immagini nitide in qualsiasi condizione di illuminazione.

Anche l’audio è stato completamente riprogettato, con woofer dedicati e speaker stereo frontali anche in questo caso compatibili con l’audio spaziale e il Dolby Atmos. Come per il precedente Echo Studio, su entrambi questi modelli torna il chip AZ3 Pro.

Echo Show 8 ed Echo Show 11 saranno entrambi disponibili dal 12 novembre rispettivamente al prezzo consigliato di 199,99 euro e 239,99 euro. Entrambi i modelli possono essere abbinati a un supporto regolabile da acquistare separatamente a 39,99 euro.

