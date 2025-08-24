Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Google sta per portare su Maps due funzioni molto interessanti che riguardano la cronologia dei luoghi visitati e le opzioni per la condivisione delle ricerche

Mojahid Mottakin/Shutterstock

In Sintesi

Maps sta per introdurre nuove funzioni, una per consultare i luoghi visitati di recente e una per la condivisione dei risultati di ricerca verso gruppi di utenti.

L’obiettivo di Maps è diventare un assistente personale in grado di organizzare e semplificare le interazioni sociali.

Google continua ad aggiornare Maps, portando a bordo dell’applicazione tante nuove funzioni che cercano di semplificare la navigazione e le opzioni di personalizzazione della piattaforma.

Le ultime novità in arrivo, sono state scovate grazie all’APK teardown della versione 25.34.00 di Maps, dove Android Authority ha scoperto due nuove opzioni pronte a semplificare la consultazione della cronologia dei luoghi visitati e la condivisione delle ricerche in contesti di gruppo.

Cosa sappiamo delle nuove funzioni di Google Maps

Una delle principali novità dell’aggiornamento di Google Maps riguarda la scheda Tu, dove l’azienda di Mountain View ha introdotto una nuova sezione denominata I tuoi luoghi recenti, dove sono conservati tutti i posti visitati di recente.

Qui gli utenti possono filtrare i risultati secondo diversi criteri, restringendo la ricerca per area e categoria (come ristoranti, hotel o attrazioni) oppure visualizzare solo i luoghi già salvati nelle proprie liste. Nella stessa sezione è possibile anche accedere alla Cronologia di Maps dove si può prendere visione dei propri spostamenti in modo estremamente dettagliato.

Molto interessante notare che, accanto a ciascun luogo, sono presenti un’icona a forma di segnalibro, che consente di salvarlo in una lista e un menu a tre puntini, che offre opzioni aggiuntive per condividere la posizione, visualizzarne i dettagli o eliminarla dalla cronologia.

Questa funzione può essere molto utile per chi deve recuperare velocemente il nome di un luogo o di un ristorante visitato di recente.

L’altra novità si occupa principalmente di collaborazione ed è la condivisione semplificata degli elenchi di ricerca. Fino a questo momento, la condivisione di più risultati (come un elenco di ristoranti, ad esempio) richiedeva all’utente di selezionare ogni singolo link o di creare una lista manualmente; sicuramente un processo piuttosto macchinoso che non semplificava affatto la condivisione.

Con il nuovo aggiornamento, dopo una ricerca, Google Maps mostra un pulsante di condivisione che genera automaticamente un elenco dei primi dieci risultati. Se l’utente non è soddisfatto di questa lista può personalizzarla prima dell’invio, rinominandola, aggiungendo una descrizione e scegliendo un’icona.

Tra le altre opzioni è anche possibile deselezionare manualmente alcune voci per ottenere un elenco su misura, pronto per essere condiviso.

Importante ricordare che questa nuova funzione può essere applicata a qualsiasi tipo di ricerca, facilitando notevolmente la pianificazione di viaggi, cene o incontri di gruppo.

Questi aggiornamenti di Google Maps dimostrano chiaramente la volontà dell’app di evolvere, passando dall’essere un “semplice” navigatore per diventare un assistente personale in grado di organizzare e semplificare le interazioni sociali.

Quando arrivano le nuove funzioni

Come già anticipato, la preview di queste funzioni di Google Maps è risultata accessibile dopo l’APK teardown; al momento infatti le nuove opzioni sono in fase di test interno e non sono ancora disponibili per tutti gli utenti.

Vista l’avanzata fase di sviluppo, però, è probabile che Google avvierà la distribuzione ufficiale già nelle prossime settimane, dando ovviamente la precedenza agli utenti negli USA per poi passare gradualmente al rilascio globale.