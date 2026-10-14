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Nel canyon di Mar del Plata, al largo dell’Argentina, una spedizione ha portato alla luce 57 nuove specie marine e 5 nuovi generi.

Tra i ritrovamenti spiccano minuscoli copepodi, echinodermi e l’oloturia Loki, emersa in un ambiente profondo e ricchissimo di biodiversità.

Il lavoro di tassonomia proseguirà nelle collezioni argentine e prepara nuove missioni in aree ancora quasi inesplorate dell’oceano.

Nell’estate del 2025 più di quattro milioni di persone hanno seguito in diretta l’esplorazione di un canyon sottomarino al largo dell’Argentina, tra barriere coralline abissali: in quell’occasione, una stella marina arancione è diventata una piccola celebrità del web.

A un anno di distanza, il lavoro di laboratorio sui campioni raccolti ha portato all’identificazione di 57 nuove specie marine e 5 nuovi generi, catalogati in appena due settimane da un gruppo internazionale di tassonomi.

La scoperta nel canyon di Mar del Plata

L’annuncio arriva dalla Nippon Foundation-Nekton Ocean Census, che ha guidato il progetto con lo Schmidt Ocean Institute. Le specie sono state identificate durante un workshop ospitato dall’Universidad Maimónides di Buenos Aires.

Venti tra tassonomi e giovani ricercatori di America Latina ed Europa hanno analizzato il materiale della spedizione Underwater Oases of the Mar del Plata Canyon, condotta tra luglio e agosto 2025 a bordo della nave Falkor con il veicolo sottomarino telecomandato SuBastian.

Ogni scoperta è stata registrata su Ocean Census NOVA, piattaforma ad accesso libero dedicata alle nuove specie marine. Il canyon scende oltre i 3.500 metri, quasi il doppio del Grand Canyon, e si trova nella Confluenza Brasile-Malvine.

Qui le correnti calde subtropicali incontrano acque fredde e ricche di nutrienti di origine subantartica, con una produttività biologica altissima: le dirette della spedizione avevano mostrato distese di coralli a fungo intorno ai 1.500 metri e la stella marina soprannominata “Patrick Star” per la somiglianza con il personaggio dei cartoni animati.

Le nuove specie (e il caso di Loki)

Andando ancor più nello specifico, il bilancio conta 20 nuove specie di copepodi, 22 di echinodermi (oloturie e crinoidi), 14 di cnidari (ottocoralli, penne di mare e coralli duri) e un mollusco scafopode. Spicca Loki, un’oloturia del genere Peniagone trovata a 2.577 metri: le appendici simili a corna le sono valse il nome del dio norreno.

Press Kit - ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

Loki è una delle dieci possibili nuove specie di oloturie, parenti di stelle e ricci di mare, ma il dato più sorprendente riguarda i copepodi dell’ordine Harpacticoida, minuscoli crostacei con un ruolo chiave negli ecosistemi marini.

I ricercatori hanno esaminato appena il 10% dei campioni e ogni esemplare analizzato si è rivelato nuovo per la scienza, con 20 specie e un genere inedito.Tra i coralli, invece, potrebbero esserci due nuovi generi e una nuova famiglia, in attesa delle analisi genetiche.

Un oceano ancora tutto da esplorare

Gli esemplari entreranno nelle collezioni nazionali argentine, a partire dal Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, e il workshop ha offerto formazione sul campo a studenti e giovani ricercatori. Michelle Taylor, responsabile scientifica di Ocean Census, vede in questo lavoro la prova di quanto una tassonomia condivisa possa velocizzare la conoscenza della biodiversità marina.

Al momento le specie marine documentate sono circa 240.000, a fronte di milioni ancora da scoprire. Daniel Lauretta, a capo della spedizione, sta già preparando con lo Schmidt Ocean Institute una nuova missione tra febbraio e marzo 2027 verso un altro canyon, dove si attende un alto tasso di endemismo (cioè di specie presenti solo lì).