Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Netflix sta introducendo un nuovo meccanismo per gli utenti extra: chi ha un profilo aggiuntivo dovrà inserire una propria e-mail

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Da alcuni giorni, Netflix ha introdotto una novità per il sistema che regola l’utilizzo dei profili aggiuntivi collegati al proprio account, tramite il sistema dell’Utente extra.

Si tratta di un dettaglio in più che, però, è importante conoscere per chi utilizza questa funzione della piattaforma di streaming.

Con il nuovo aggiornamento, infatti, viene introdotto l’obbligo di inserimento della mail per ciascun profilo e non solo per il profilo principale, relativo al proprietario dell’account. Ecco tutti i dettagli in merito.

Ogni profilo ha la sua mail

La novità di Netflix è stata descritta da Ars Technica che ha analizzato nei dettagli il nuovo meccanismo a cui gli utenti della piattaforma dovranno fare riferimento per poter utilizzare il sistema dei profili aggiuntivi.

Gli utenti che hanno un profilo aggiuntivo, infatti, stanno ricevendo una comunicazione durante l’utilizzo della piattaforma. Netflix, infatti, chiede di aggiungere un indirizzo e-mail a cui farà riferimento il profilo aggiuntivo utilizzato dall’utente.

Il sistema, fa sapere un portavoce di Netflix, è attivo dallo scorso 15 giugno e rappresenta una modifica permanente del meccanismo che regola il funzionamento dei profili aggiuntivi. Non si tratta, quindi, di un test ma del nuovo sistema che regola questa funzione.

Di conseguenza, se ricevete una comunicazione di questo tipo, vi basterà aggiungere il vostro indirizzo e-mail per continuare a utilizzare la piattaforma. Il nuovo sistema è in fase di distribuzione a livello globale e dovrebbe già essere disponibile in Italia, almeno per una parte degli utenti.

La presenza di un indirizzo e-mail per il profilo di utente extra offre una serie di vantaggi. Gli utenti hanno ora la possibilità di gestire in autonomia le proprie credenziali, senza dover dipendere dal titolare dell’account.

In aggiunta, è possibile attivare la verifica in due passaggi per il proprio profilo. Ricordiamo anche che l’utente extra ha le sue impostazioni di riproduzione e, quindi, il profilo può essere personalizzato in modo completo. Il nuovo sistema punta anche a rendere più facile l’accesso all’account.

Ulteriori dettagli sulla questione dovrebbero emergere nel corso delle prossime settimane. In ogni caso, Netflix conferma di voler arricchire il meccanismo di condivisione degli account con il sistema a pagamento e contrastare la condivisione delle password con il “vecchio” sistema che non comportava alcuna entrata aggiuntiva per la piattaforma.

Come si usa il profilo aggiuntivo di Netflix

Il sistema del profilo aggiuntivo è legato al concetto di nucleo domestico e rappresenta il sistema con cui Netflix ha sostituito il meccanismo della condivisione delle password.

Il titolare di un account Netflix, infatti, può aggiungere al proprio account un profilo aggiuntivo, attivando l’opzione Utente extra.

In Italia, attualmente, il costo per un Utente extra cambia in base al piano scelto. La versione con pubblicità costa 3,99 euro al mese, mentre quella senza pubblicità ha un costo di 4,99 euro al mese.