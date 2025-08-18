Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In Sintesi

Gli operatori di telecomunicazioni devono bloccare le chiamate in arrivo da Paesi esteri che mostrano un numero di rete fissa italiano.

Le aziende che non rispettano le nuove disposizioni dell’AGCOM rischiano sanzioni pesanti, con multe fino a 1 milione di euro.

A partire da domani, 19 agosto 2025, scatta ufficialmente la stretta contro il telemarketing aggressivo, con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) che ha introdotto nuove regole per combattere il fenomeno delle chiamate indesiderate, in particolare quelle che utilizzano finte numerazioni nazionali.

La normativa, frutto della delibera n. 427/22/CONS, si concentra sul cosiddetto spoofing, una tecnica utilizzata per mascherare la vera provenienza di una telefonata. Questi call center illegali, infatti, spesso sono situati in paesi esteri e usano questa tecnica per far apparire sui display dei consumatori italiani un numero fisso o mobile locale, nel tentativo di raggirare i sistemi di difesa e aumentare la probabilità che l’utente accetti la chiamata.

Cosa prevedono le nuove regole contro il telemarketing

Le nuove regole prevedono un meccanismo di blocco progressivo. A partire dal 19 agosto, gli operatori di telecomunicazioni nazionali sono obbligati a bloccare automaticamente tutte le chiamate in arrivo dall’estero che presentano un numero di rete fissa italiano. L’unica eccezione è per gli utenti che si trovano in roaming all’estero, che potranno ricevere regolarmente chiamate dal loro Paese di origine.

La seconda fase inizia dal 19 novembre, con la stessa misura che verrà estesa anche alle chiamate in arrivo dall’estero con un numero di rete mobile italiano.

L’obiettivo di questa strategia è impedire che i finti numeri italiani vengano utilizzati per scopi commerciali o fraudolenti.

Per quanto riguarda, dovranno naturalmente adeguarsi a queste nuove regole e garantire ai loro clienti il blocco di tutte le attività di telemarketing aggressivo proveniente dall’estero. Per chi non si adeguerà, l’Agcom e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) hanno previsto sanzioni severe, con multe che possono arrivare fino a 1 milione di euro.

Le nuove norme funzioneranno davvero?

Questa nuova battaglia contro il telemarketing aggressivo rappresenta un passo avanti significativo nella lotta al fenomeno ma, secondo diverse associazioni dei consumatori, come il Codacons, il fenomeno non sarà del tutto debellato.

Del resto, si tratta di uno scenario estremamente complesso, con il settore che, solo in Italia, ha un giro d’affari annuo di circa 3 miliardi di euro con circa 80.000 persone in oltre 2.000 call center legali che, naturalmente, continueranno a svolgere il proprio lavoro, continuando a inondare di chiamate i consumatori. Chiamate che, seppur legittime, in certi casi possono risultare insistenti e moleste.

Per arginare in parte il fenomeno, c’è il Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO) che permette di bloccare le chiamate di telemarketing, ma che tuttavia si applica solo agli operatori che rispettano la normativa italiana. Con i call center illegali che continuano a operare indisturbati.

L’arrivo di queste nuove regole potrebbe arginare il problema, fungendo come un “filtro di rete” che blocca la chiamata prima raggiunga l’utente. Tuttavia è bene ricordare anche che il problema del telemarketing resta strettamente legato alla circolazione di database con dati personali dei cittadini, che vengono spesso venduti o ottenuti illegalmente.

Per avere risultati efficaci, quindi, bisognerebbe aggiungere a questi nuovi blocchi anche un sistema per la tutela dei dati e, naturalmente, sensibilizzare i consumatori sull’argomento.