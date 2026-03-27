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Avete presente quel momento di imbarazzo in cui fissate lo schermo senza sapere come rispondere a un invito o come smorzare i toni in una discussione accesa? WhatsApp ha deciso di risolvere il problema alla radice. La novità più chiacchierata dell’ultimo aggiornamento è l’evoluzione dell’“Assistenza alla scrittura”. Non si tratta più solo di correggere i refusi o suggerire una virgola: ora l’intelligenza artificiale di Meta entra nel vivo della conversazione per aiutarvi a formulare il messaggio “nel modo giusto”.

La funzione, nata lo scorso agosto per piccoli ritocchi di stile, oggi fa il grande salto. Toccando l’icona della matita con la polvere di stelle (ormai il simbolo universale dell’IA), potrete chiedere al sistema di riformulare un pensiero, regolare il tono della voce — magari rendendolo più professionale o più scherzoso — o addirittura generare una bozza completa basata sul contesto della chat. L’obiettivo di Meta è chiaro: evitare che gli utenti escano dall’app per andare a consultare ChatGPT, offrendo tutto il necessario a portata di pollice.

Comodità o fine della spontaneità?

Certo, l’idea di un assistente che scrive per noi solleva qualche dubbio sulla sincerità delle nostre conversazioni quotidiane. Se usare l’IA per una mail di lavoro è ormai la prassi, farlo per rispondere alla chat della famiglia o al partner potrebbe sembrare un po’ freddo. Siamo pronti a leggere messaggi “perfetti” ma generati da un algoritmo?

WhatsApp assicura che, nonostante l’intervento dell’IA, le chat rimangono protette e private, cercando di rassicurare chi teme per la propria privacy. Resta però il dilemma etico: quanto di “umano” rimarrà nelle nostre chiacchierate digitali se deleghiamo la scelta delle parole a un software?

Addio caos: pulizia selettiva e fotoritocco magico

Oltre alla scrittura, l’aggiornamento porta con sé soluzioni pratiche a problemi storici. Quante volte avete dovuto cancellare intere conversazioni preziose solo perché la memoria dello smartphone era piena? Ora non sarà più necessario. WhatsApp introduce un sistema di gestione dello spazio molto più granulare: potrete individuare ed eliminare file pesanti direttamente all’interno della singola chat, scegliendo magari di far sparire solo i video inutili ma conservando intatta tutta la cronologia testuale dei vostri ricordi.

Parallelamente, sbarca in chat il fotoritocco basato su Meta AI. Non serviranno più app esterne per modificare uno scatto prima di inviarlo: potrete rimuovere oggetti fastidiosi sullo sfondo, cambiare lo stile dell’immagine o sostituire completamente lo scenario con pochi tocchi. È la democratizzazione del fotoritocco avanzato, integrata direttamente dove serve.

Libertà tra Android e iOS e adesivi intelligenti

Infine, arrivano quelle funzioni “di servizio” che molti aspettavano da anni. Finalmente è possibile trasferire la cronologia delle chat tra iOS e Android (e viceversa) in modo fluido. Inoltre, gli utenti iPhone potranno finalmente gestire due account contemporaneamente sullo stesso dispositivo, pareggiando una funzione già presente su Android.

Anche la comunicazione visiva diventa più rapida: digitando un’emoji, l’app vi suggerirà automaticamente gli adesivi corrispondenti, rendendo la sostituzione immediata e divertente. Queste novità sono in fase di rilascio globale e raggiungeranno tutti gli smartphone nelle prossime settimane. WhatsApp sta cambiando pelle: non è più solo un’app per inviare messaggi, ma un assistente personale tuttofare che, nel bene o nel male, inizierà a “pensare” un po’ per noi.