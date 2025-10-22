Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

La nuova versione di Siri non convince ancora e i dirigenti di Apple sarebbero preoccupanti in merito ai ritardi dello sviluppo

In sintesi

iOS 26.4 in arrivo nella primavera 2026 introdurrà una nuova versione di Siri potenziata da Apple Intelligence, ma lo sviluppo procede con ritardi e prestazioni ancora incerte.

Mark Gurman (Bloomberg) segnala preoccupazioni interne ad Apple e possibili uscite dal team AI, mentre l’azienda valuta anche una partnership con Google per migliorare Siri.

Apple sta lavorando alle prossime versioni di iOS. In rampa di lancio c’è iOS 26.4 che arriverà nel corso della prossima primavera. Tra le novità che andranno a caratterizzare questa versione di iOS ci sarà anche una nuova versione di Siri che, sfruttando l’intelligenza artificiale e le funzioni di Apple Intelligence, dovrebbe portare un deciso salto generazionale rispetto alla versione attuale.

Nonostante manchino 6 mesi al rilascio, la “nuova” Siri non sarebbe ancora pronta. La conferma arriva da Mark Gurman di Bloomberg. Nel corso della sua tradizionale newsletter Power On, infatti, l’insider, una fonte molto affidabile per le indiscrezioni sul futuro di Apple, ha espresso una serie di preoccupazioni sullo stato di sviluppo del nuovo assistente.

Le dichiarazioni di Mark Gurman su Siri

Ecco le parole con cui Gurman ha commentato l’attuale stato di sviluppo di Siri e ha descritto i possibili scenari futuri in cui Apple potrebbe trovarsi: “Sono fermamente convinto che presto altri membri senior del team di intelligenza artificiale dell’azienda abbandoneranno il ruolo, soprattutto se la nuova Siri, in arrivo in primavera, non dovesse funzionare. Già ora, chi sta testando iOS 26.4 – la versione del sistema operativo che dovrebbe includere la nuova Siri – esprime preoccupazione per le prestazioni dell’assistente vocale”. Lo scenario descritto dall’insider, quindi, non è tra i più positivi e ci sono ancora diverse incertezze in merito alle reali capacità del nuovo assistente AI di Apple.

I problemi per Apple continuano

Anche se gli iPhone continuano a registrare vendite record, Apple deve fare i conti con un ritardo evidente nello sviluppo di soluzioni AI. Questo ritardo coinvolge anche Siri, con la nuova versione che non è ancora stata rilasciata e, come detto, dovrebbe essere pronta soltanto con il lancio di iOS 26.4 nel corso della prossima primavera.

Secondo le ultime informazioni, Apple starebbe lavorando su diversi approcci per quanto riguarda il futuro di Siri. Tra questi ci sarebbe anche una partnership con Google, con l’utilizzo di un modello AI esterno per consentire a Siri di effettuare un salto di qualità in termini di prestazioni.

Come riportato da 9to5Mac, Apple potrebbe avere due team diversi al lavoro sul futuro di Siri. Il primo pensato per sviluppare l’assistente con tecnologie interne e il secondo concentrato sull’integrazione con tecnologie di terze parti da includere nell’ecosistema Apple.

Maggiori dettagli in merito al futuro di Siri e alle nuove soluzioni AI in arrivo per Apple dovrebbero emergere nel corso delle prossime settimane. Ne sapremo di più a breve.