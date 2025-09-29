Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Curiosa per natura, mi piace tenermi informata su ciò che accade intorno a me, dedicando tanto tempo alla lettura (meglio se su carta).

Cosa succede davvero quando si verifica un terremoto? La potenza distruttiva che si propaga in superficie, generando scosse sismiche a volte devastanti, non è altro che una minuscola parte dell’energia che viene in realtà rilasciata durante un evento del genere. Sottoterra, a chilometri di profondità, l’energia liberata improvvisamente nel corso di un terremoto si dissipa sotto forma di calore. Per arrivare a questa importante scoperta, che potrebbe rivoluzionare gli attuali modelli sismici, gli scienziati hanno compiuto un interessante esperimento.

I “microterremoti” in laboratorio: la nuova scoperta

Per capire in che modo l’energia prodotta da un evento sismico si libera dalle viscere della Terra, alcuni scienziati del Massachusetts Institute of Technology (MIT) hanno creato dei microterremoti in laboratorio. Lo studio, guidato dal ricercatore Daniel Ortega-Arroyo e pubblicato su AGU Advances, ha portato alla scoperta di qualcosa di sorprendente: le scosse di terremoto rappresentano solo una frazione piccolissima di tutta l’energia che viene prodotta dal movimento delle faglie sotterranee. Ma andiamo per gradi.

Quando si verifica un terremoto, l’energia rilasciata provoca non solamente una violenta scossa in grado talvolta di procurare gravissimi danni sulla superficie terrestre, ma anche vere e proprie esplosioni di calore e fratture a cascata nelle rocce situate in profondità. I ricercatori del MIT sono riusciti, per la prima volta, a determinare in percentuale la quantità di energia che viene impiegata in ciascuno di questi processi, con risultati davvero affascinanti e di grande importanza. È stato però necessario riprodurre dei terremoti su piccola scala in condizioni controllate.

Gli scienziati hanno macinato dei campioni di granito (il minerale che maggiormente costituisce le rocce presenti nello strato della crosta dove hanno origine i terremoti), mescolando poi la polvere con delle particelle magnetiche. Hanno poi compattato le polveri in piccoli “quadrati” di 1 millimetro di spessore e circa 10 millimetri di larghezza, sistemandoli tra due pistoni e avvolgendoli in una guaina d’oro. Sistemati questi modellini all’interno di una macchina appositamente studiata per applicare una pressione in costante aumento, i ricercatori hanno potuto riprodurre dei microterremoti.

Il vero bilancio energetico di un terremoto

Dallo studio sono emersi dettagli molto importanti. Attraverso sensori piezoelettrici, gli scienziati hanno stimato l’entità delle scosse che sono state generate da ciascun terremoto, mentre l’analisi delle particelle magnetiche ha permesso di registrare la variazione della temperatura dei campioni di granito. Infine, l’osservazione al microscopio ha mostrato l’eventuale frantumazione dei campioni sottoposti a sollecitazione. L’insieme di queste misurazioni ha fornito il bilancio energetico totale di un terremoto, un dato estremamente utile per i ricercatori.

Si è scoperto che le scosse sismiche rappresentano solamente dall’1% all’8% della quantità di energia rilasciata da un terremoto, mentre una percentuale compresa tra il 68% e il 98% si dissipa sotto forma di calore. Infine, da meno dell’1% ad un massimo del 32% dell’energia viene impiegata nella frammentazione delle rocce. Il bilancio energetico di un terremoto, come si può notare, non è fisso: dipende dalla storia geologica di ogni regione, ovvero dalla misura in cui le sue rocce sono già state alterate da passati movimenti tettonici.

Lo studio del modo in cui l’energia di un terremoto si disperde sia sottoterra che sulla superficie terrestre è molto utile per comprendere questo devastante fenomeno naturale. “Non potremmo mai riprodurre la complessità della Terra, quindi dobbiamo isolare la fisica di ciò che accade in questi terremoti di laboratorio. I nostri esperimenti offrono un approccio integrato che fornisce una delle visioni più complete della fisica delle fratture sismiche nelle rocce fino ad oggi. Questo fornirà indizi su come migliorare i nostri attuali modelli sismici e la prevenzione dei rischi naturali” – ha affermato Matěj Peč, professore associato di Geofisica al MIT.