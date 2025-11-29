Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Curiosa per natura, mi piace tenermi informata su ciò che accade intorno a me, dedicando tanto tempo alla lettura (meglio se su carta).

Grandi misteri ci attendono ancora su Marte, ma ogni giorno gli scienziati compiono enormi passi avanti nello studio del pianeta. Grazie alle tecnologie sempre più avanzate, quelli che finora sono apparsi come veri e propri enigmi trovano una soluzione: è quanto accaduto di recente, a seguito delle osservazioni compiute da un team di astronomi della NASA. Cosa si cela nel sottosuolo di Marte? Negli anni passati, una scoperta aveva fatto grande scalpore: sembrava ci fosse dell’acqua liquida sotto un enorme strato di ghiaccio. Ma la verità è venuta a galla solamente adesso.

Il mistero del lago salato su Marte

In attesa che l’uomo possa finalmente mettere piede su Marte, gli scienziati hanno a disposizione solo alcuni strumenti – per quanto tecnologicamente molto avanzati – per poter esplorare il pianeta. Ciò che si nasconde nelle sue viscere, ovviamente, resta ancora oggi un grande mistero: nonostante le tecniche radar sviluppate negli ultimi decenni, non è facile raggiungere profondità interessanti. Nel 2018, una nuova scoperta aveva destato enorme scalpore. Un team di scienziati, che lavora con il Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionospheric Sounding (MARSIS) a bordo della sonda Mars Express dell’ESA, aveva individuato un segnale radar molto forte. La sua intensità, che è dovuta al materiale contro cui riflette, aveva fatto sospettare la presenza di acqua allo stato liquido nel sottosuolo di Marte.

Il segnale era stato rilevato nel polo sud del Pianeta Rosso, in un’area caratterizzata da ghiaccio profondo migliaia di metri. La scoperta aveva ovviamente creato grandissima curiosità: l’acqua allo stato liquido, infatti, è uno degli elementi fondamentali per la vita nel Sistema Solare. Per spiegare come potesse esserci un vero e proprio lago liquido sotto l’enorme crosta ghiacciata del polo sud, gli scienziati avevano sospettato che si trattasse di acqua salata (il sale abbassa la temperatura di congelamento dell’acqua). Da quel momento, in molti hanno cercato di esplorare la regione, senza tuttavia ottenere risultati interessanti. Fin quando alcuni astronomi non hanno messo a punto una nuova tecnica radar.

Cosa si nasconde davvero nel sottosuolo

Un team di scienziati del Planetary Science Institute di Tucson (Arizona) ha condotto uno studio recentemente pubblicato su Geophysical Research Letters, il quale prova a fare chiarezza sull’esistenza del presunto lago salato al di sotto della superficie di Marte. Gareth Morgan e Than Putzig, coautori della ricerca, hanno lavorato a lungo con lo Shallow Radar (SHARAD) del Mars Reconnaissance Orbiter della NASA, osservando l’area del polo sud di Marte, senza tuttavia avere successo. L’antenna radar si trova infatti sul retro del Mars Orbiter, il cui corpo ne ostruisce la visuale e ne abbassa la sensibilità. Grazie alla collaborazione con gli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory della NASA, è stato possibile sviluppare una tecnica che ha permesso al radar di rollare di 120 gradi.

In questo modo, gli scienziati hanno potuto inviare una maggior quantità di segnali al di sotto della superficie, raggiungendo profondità importanti e ottenendo una riflessione più nitida. Esplorando in questo modo l’area del polo sud del Pianeta Rosso, il segnale intenso ricevuto dal MARSIS non è stato rinvenuto nuovamente: gli astronomi ne hanno trovato uno molto debole. Probabilmente non c’è acqua nel sottosuolo di questa regione, ma il segnale anomalo potrebbe spiegarsi con la presenza di una rara zona pianeggiante in un’area caratterizzata da picchi e valli che si alternano senza sosta. Alla delusione per aver scoperto la verità sul lago salato di Marte si è sostituito ben presto l’entusiasmo per questa nuova tecnica radar che permetterà agli astronomi di sondare le profondità del pianeta, alla ricerca di elementi interessanti.