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Nubia

Nubia presenta in Italia il nuovo Air Pro, smartphone di fascia media che punta su design sottile e resistenza avanzata.

Con spessore di 5,99 mm, peso di 172 g e display AMOLED 6,77" fino a 144 Hz, il telefono unisce leggerezza e potenza.

Dotato di IP68/IP69/IP69K, batteria da 5.000 mAh e fotocamera da 108 MP, è pensato per chi pratica attività sportive e outdoor.

Nubia amplia la propria gamma di smartphone in Italia con il nuovo nubia Air Pro, un modello di fascia media che prova a distinguersi soprattutto per il design sottile e per una dotazione orientata a sport e attività outdoor. Il dispositivo arriva sul mercato italiano con un prezzo consigliato di 449 euro e punta su un equilibrio non sempre facile da trovare in questa fascia: peso contenuto e certificazioni di resistenza avanzate.

Il design di Nubia Air Pro

Lo smartphone ha uno spessore di 5,99 millimetri e un peso dichiarato di 172 grammi, caratteristiche che lo rendono uno dei modelli più sottili della categoria. Nubia ha scelto una scocca in lega di alluminio ad alta resistenza abbinata a vetro rinforzato, così da aumentare la protezione contro urti e graffi senza trasformare il dispositivo in un rugged phone tradizionale.

Il display AMOLED da 6,77 pollici occupa gran parte della superficie frontale grazie alle cornici ridotte. Il pannello supporta una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, una luminosità di picco dichiarata di 4.500 nit, profondità colore a 1,07 miliardi di colori, PWM a 3.840 Hz e un rapporto schermo-corpo del 95,4%.

Sul fronte della resistenza, Air Pro integra le certificazioni IP68, IP69 e IP69K. Questo significa che il telefono è progettato per resistere non soltanto a polvere e immersioni in acqua dolce, ma anche a getti d’acqua ad alta pressione e temperatura. Nubia sottolinea inoltre la possibilità di utilizzare il dispositivo per fotografie subacquee entro limiti specifici.

Nubia Air Pro

Le specifiche tecniche di Nubia Air Pro

Lo smartphone utilizza il chipset MediaTek Dimensity 7100 realizzato con processo produttivo a 6 nanometri. La configurazione prevede 8 GB di RAM e storage fino a 512 GB (UFS 2.2), anche se la disponibilità può variare in base al mercato. La batteria al silicio-carbonio da 5.000 mAh supporta invece la ricarica rapida da 45 W.

Per il comparto fotografico, Nubia integra una fotocamera principale da 108 megapixel e una frontale da 32 megapixel. Tra le funzioni software vengono citate modalità dedicate agli scatti in movimento e strumenti AI per l’editing fotografico.

Il tasto Motion Key consente di attivare rapidamente la modalità sport, con accesso immediato ad applicazioni fitness e statistiche in tempo reale. Il telefono include anche strumenti pensati per l’outdoor, come bussola, altimetro, livella digitale, goniometro e la funzione Alarm Bell per le emergenze.

Il prezzo di Nubia Air Pro: quanto costa lo smartphone?

Nubia Air Pro è disponibile in Italia nelle colorazioni Aero White e Prime Black con un prezzo consigliato di 449 euro.

Nubia Air Pro

Chi dovrebbe acquistare Nubia Air Pro?

Nubia Air Pro sembra rivolgersi soprattutto a chi cerca uno smartphone leggero e sottile senza rinunciare a una buona autonomia e a un livello di resistenza superiore rispetto alla media.

Può avere senso per utenti che utilizzano spesso il telefono durante allenamenti o attività quotidiane dinamiche, anche grazie alla luminosità elevata del display e alle certificazioni avanzate. Allo stesso tempo, non nasce come rugged phone estremo pensato per ambienti professionali particolarmente complessi o attività outdoor impegnative.

Il vero punto di forza del dispositivo sembra quindi essere l’equilibrio tra design compatto e robustezza, provando a posizionarsi a metà strada tra i modelli tradizionali e gli smartphone specializzati.