Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Apple Newsroom

Il mese di marzo 2026 si avvia alla conclusione ed è il momento giusto per un recap completo di quelle che sono state le principali novità del mondo tech del terzo mese dell’anno.

In queste settimane abbiamo registrato l’arrivo di una lunga serie di nuovi prodotti ma anche di novità per il settore dell’IA e molto altro. Ecco il riepilogo di quanto accaduto questo mese:

I nuovi prodotti Apple

Il riepilogo di marzo 2026 non può non iniziare dalle novità di Apple. L’azienda di Cupertino ha svelato tanti nuovi prodotti in queste settimane, a partire dal MacBook Neo, il nuovo entry level della gamma, e fino ad arrivare alle AirPods Max 2. Ci sono anche i nuovi MacBook Pro con M5 Pro/Max, i nuovi MacBook Air con M5 e gli iPad Air con M4. Da non dimenticare il debutto di iPhone 17e, l’entry level della gamma iPhone.

Tanti smartphone Android

Il mese di marzo ha registrato l’arrivo di diversi nuovi smartphone Android, come i recenti Samsung Galaxy A37 e A57 con cui l’azienda coreana punta a conquistare la fascia media. Sempre nella fascia media c’è spazio per i nuovi POCO X8 Pro e Pro Max, due smartphone che potrebbero diventare dei best buy nei prossimi mesi. Ricordiamo anche il debutto dei nuovi Nothing Phone (4a) e (4a) Pro, che confermano il ruolo sempre più importante del brand Nothing sul mercato. Da segnalare anche rumor su un possibile ritorno di Amazon nel settore smartphone.

Le news dal mondo tech

Tra le news di marzo non possiamo tralasciare l’OPAS di Poste Italiane su TIM, un’operazione che potrebbe avere un impatto importante sul mondo delle telecomunicazioni italiano. Ricordiamo che l‘accordo tra TIM e Fastweb + Vodafone che potrebbe ridisegnare gli equilibri del mercato per quanto riguarda l’infrastruttura del 5G. Da non trascurare anche lo scontro tra Cloudflare e AGCOM, legato alla normativa Piracy Shield, una delle azioni più discusse dell’Autorità nel recente passato.

Ci sono poi tante news legate al mondo dell’IA che, secondo la BCE, potrebbe portare più assunzioni che licenziamenti nel corso del prossimo futuro. Sempre su questo argomento, non bisogna dimenticare il debutto di ChatGPT 5.4 Thinking. Un altro tema molto interessante è rappresentato dalla nuova personalità di Alexa+, che impreca e giudica l’utente.

A causa dei crescenti investimenti nell’IA, inoltre, si sta registrando una vera e propria crisi delle memorie con un sostanziale aumento dei prezzi dei PC che rischia di diventare un problema enorme in futuro. Un altro effetto della crisi delle memorie arriva dal mondo dei videogiochi dove, proprio in questi giorni, si registra l’aumento dei prezzi della PlayStation 5. La console di Sony costerà molto di più a partire dal mese di aprile. In tema videogiochi, ricordiamo l’uscita di Crimson Desert, titolo che, da settimane, è considerato il gioco del momento.